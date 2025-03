Ethereum Prognose: “In jedem Zyklus dachten Anleger, Ethereum wäre tot”

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wie an Sonntagen üblich, herrscht auch heute nicht viel Bewegung am Kryptomarkt. Der Bitcoin-Kurs bewegt sich knapp unterhalb der 85.000 Dollar Marke, die am Freitag erreicht wurde und über das Wochenende gehalten werden konnte. Damit wird die Stimmung am Markt langsam wieder etwas besser. Auch bei Ethereum ($ETH) sieht es danach aus, als wäre das Schlimmste überstanden. Das wäre auch dringend nötig. Immerhin notiert die zweitgrößte Kryptowährung der Welt inzwischen nur noch bei 1.900 Dollar und damit schon 42 % unter dem Eröffnungskurs dieses Jahres. Allerdings sei eine solche Phase bei Ethereum nichts Neues, wenn es nach den meisten Analysten geht.

Ethereum unter den größten Verlierern

Es sind Zahlen, die man sich noch bis vor einem Jahr kaum vorstellen konnte. In der Regel hat der Anstieg des Bitcoin-Kurses auch dazu geführt, dass Ethereum ($ETH) und viele andere Altcoins ordentlich zugelegt haben. Dabei hat es zwar immer wieder Phasen gegeben, in denen die beiden Top Coins unterschiedlich performt haben, allerdings hat das inzwischen unglaubliche Ausmaße angenommen.

Während der Bitcoin-Kurs im letzten Jahr um 28 % gestiegen ist, ist der Ether-Kurs um über 45 % gefallen. Auch Year to Date liegt $ETH mit über 42 % im Minus, während Bitcoin gerade einmal 14 % verloren hat. Wer dachte, dass die Altcoin Season beginnt und seine Bitcoin gegen andere Coins eingetauscht hat, könnte das also inzwischen schon bereuen.

(Bitcoin und Ethereum Kursentwicklung im letzten Jahr im Vergleich – Quelle: Coinmarketcap)

Mit dieser Performance gehört Ethereum zu den größten Enttäuschungen am Kryptomarkt im letzten Jahr. Vor allem, da erst im letzten Jahr Spot Ethereum ETFs in den USA zugelassen wurden und man sich dadurch einen ähnlichen Effekt auf den Ether-Kurs erhofft hat, wie bei Bitcoin nach der Zulassung der Spot Bitcoin ETFs.

“Nichts Neues bei Ethereum”

Während viele Anleger, die sich vielleicht erst mit Kryptowährungen befassen, seit der Bitcoin-Kurs zum ersten Mal auf 100.000 Dollar gestiegen ist, langsam die Geduld verlieren, sieht es bei den meisten Experten anders aus. Das liegt unter anderem daran, dass ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Ethereum immer schon Phasen hatte, in denen es ähnlich steil bergab ging wie in den letzten 2 Monaten und es danach auch immer zu einem starken Comeback gekommen ist.

$ETH – #Ethereum: we’ve seen this before.



In every cycle there is a moment people thought is was over for Ethereum.



In every cycle Ethereum came back. Don’t fade. pic.twitter.com/R475gxepYu — Crypto Caesar (@CryptoCaesarTA) March 16, 2025

Phasen, in denen Ethereum für überholt und tot erklärt wurde, hat es also schon häufiger gegeben. Bisher hat sich diese Behauptung meist als falsch herausgestellt und die Folge waren stets neue Höchststände. Die Chancen stehen gut, dass es diesmal ähnlich sein wird, sodass aktuell ein sehr guter Zeitpunkt sein könnte, um Ethereum zu kaufen. Steigt der Ether-Kurs, dürften sich auch andere Altcoins schnell wieder erholen und Alternativen wie Solaxy ($SOLX) könnten durch die Decke gehen.

Jetzt mehr über Solaxy erfahren.

Solaxy explodiert schon vor der Altcoin Season

In Phasen, in denen Ethereum stärker performt als Bitcoin, spricht man oft vom Beginn der Altcoin Season. In dieser Zeit können viele Kryptowährungen mit niedrigerer Marktkapitalisierung deutlich höhere Renditen als Bitcoin einbringen, da Anleger risikofreudiger werden und öfter auch auf andere Coins setzen.

Allerdings hat sich schon im letzten Jahr gezeigt, dass längst nicht jeder Coin aus den Top 100 für eine solche Outperformance in Frage kommt. Viele Coins, die vor 3 Monaten noch Milliarden wert waren, könnten in nächster Zeit in Bedeutungslosigkeit versinken. Daher setzen auch immer mehr Anleger auf vielversprechende neue Kryptowährungen, die gerade am Anfang das größte Gewinnpotenzial haben, wenn die Bewertung noch nicht so hoch ist. Aktuell gerät vor allem Solaxy ($SOLX) in den Fokus der Anleger.

($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Mit Solaxy kommt nicht nur der $SOLX-Token sondern auch die erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt. Solaxy liefert also auch eine eigene Blockchain, die die Solana Main Chain schon bald deutlich entlasten könnte, sodass fehlgeschlagene Transaktionen und Ausfallzeiten bei Solana bald der Vergangenheit angehören könnten. Auf der Solaxy Chain könnte bald ein komplett neues Ökosystem aus Token und dApps entstehen, wobei $SOLX im Zentrum stehen würde.

Durch diesen Ansatz und den starken Anwendungsfall hat $SOLX enormes Kurspotenzial, weshalb die Nachfrage von Anfang an extrem hoch ist. Obwohl $SOLX aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist und noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt wird, haben Anleger bereits über 26 Millionen Dollar investiert. Setzt sich die Layer 2 durch, könnte $SOLX der nächste Milliarden Dollar Coin werden, was für frühe Käufer Renditen von tausenden Prozent bedeuten würde.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und Solaxy im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.