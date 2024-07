Ethereum Prognose: Massive ETH-Kurssteigerungen in den nächsten Wochen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten zweieinhalb Wochen hat sich der Kryptomarkt von den bearishen Nachrichten rund um den Verkauf der Bitcoin durch das deutsche BKA und Mt. Gox erholt. Der Bitcoin-Kurs ist dabei von 54.000 Dollar auf 67.000 Dollar gestiegen und auch Ethereum hat um 20 % zugelegt. Das könnte allerdings erst der Anfang sein. Am Dienstag kommen die Ethereum Spot ETFs in den USA in den Handel und diese könnten für Kapitalzuflüsse in Milliardenhöhe sorgen.

Kursexplosion durch Ethereum ETFs?

Schon die Markteinführung der Bitcoin ETFs in diesem Jahr hat sich als extrem bullish erwiesen. Im Januar dieses Jahres sind die börsengehandelten Fonds auf den Markt gekommen und danach hat es nicht lange gedauert, bis institutionelle Anleger Milliarden in den Markt gespült haben. Der Bitcoin-Kurs ist daraufhin um fast 58 % gestiegen.

(Bitcoin Kursentwicklung – Quelle: Coinmarketcap)

Nun kommen in zwei Tagen Ethereum ETFs in den USA auf den Markt und Analysten erwarten auch hier, dass sich die Fonds bullish auf den Kurs auswirken werden. Während sich die meisten sicher sind, dass es nicht lange dauern wird, bis ETH ein neues Allzeithoch von 5.000 Dollar erreicht, sind die langfristigen Prognosen noch optimistischer. Viele erwarten bis Ende nächsten Jahres ein Kursziel von 10.000 Dollar für ETH.

$ETH Bull Market Top Targets:



Conservative Target – $7.8k

Realistic Target – $10k

Optimistic Target – $14k#ETH ETF will fuel the rally https://t.co/14CMfQNAVT pic.twitter.com/QtMrD3qcAm — CryptoBullet (@CryptoBullet1) July 11, 2024

Weitere bullishe Ereignisse

Der Ethereum-Kurs könnte auch von anderen Faktoren in naher Zukunft positiv beeinflusst werden. Zum Beispiel steht die Bitcoin 2024 Konferenz in der nächsten Woche an und dabei werden vor allem von Trump Ankündigungen erwartet, die den Bitcoin-Kurs in die Höhe treiben könnten, wovon wohl auch ETH profitieren würde.

Ethereum konnte schon in den letzten Monaten von positiven Entwicklungen rund um Bitcoin profitieren und das dürfte wohl auch in Zukunft so bleiben, dass sich gute Nachrichten für den gesamten Kryptomarkt auch auf Ethereum auswirken. Dabei erwarten Anleger auch, dass Token, die auf Ethereum basieren, massive Kurssteigerungen mitnehmen könnten. Neben PEPE oder FLOKI könnte auch der neue WienerAI ($WAI) zu den großen Gewinnern gehören.

WienerAI steht kurz vor dem Launch

Sollte es zur erwarteten Kursexplosion bei Ethereum kommen, könnten wohl auch viele Token auf der Blockchain neue Höchststände erreichen. Derzeit fiebern Anleger dem Launch des neuen WienerAI-Tokens entgegen. Dabei handelt es sich um einen Mix aus Meme- und KI-Coin, der bei Investoren offenbar gut ankommt. Obwohl der neue Coin derzeit noch im ICO erhältlich ist und noch nicht an den Kryptobörsen gehandelt wird, haben Anleger bereits Token im Wert von über 7 Millionen Dollar gekauft.

(WienerAI Initial Coin Offering – Quelle: WienerAI Website)

Während WienerAI auf Hunde-Memes setzt, wie man das am Kryptomarkt bereits kennt, arbeiten die Entwickler auch an einem eigenen Trading Bot, der ohne hohe Gebühren auskommt. Auch ein KI-erweitertes Trading Interface soll in Arbeit sein, das vor allem Anfängern helfen könnte, bessere Entscheidungen zu treffen. Alles in allem stehen die Chancen also gut, dass es sich mit WienerAI ($WAI) um den nächsten großen Meme Coin handeln könnte. Auch eine Staking-Funktion ist integriert, die diejenigen, die ihre Token staken, eine Rendite in Form von zusätzlichen Token einbringt.

