Euphorie am Kryptomarkt: Best Wallet Token als großer Gewinner der Rallye?

Die Stimmung am Kryptomarkt hellt sich wieder auf. Der Bitcoin-Kurs hält sich weit über der 90.000 Dollar Marke, obwohl China dementiert hat, dass eine Annäherung im Handelskrieg mit den USA bevorsteht. Anleger haben sich offenbar mit der Situation abgefunden und kehren wieder an die Finanzmärkte zurück. Die Prognosen für die nahe Zukunft könnten kaum besser sein. Immerhin ging es bisher nach jeder Korrektur wieder steil bergauf und noch nie war man in der US-Regierung so stark daran interessiert, den Kryptomarkt voranzubringen, wie bisher. Davon profitiert vor allem der Best Wallet Token ($BEST).

Kryptomarkt vor Mega-Rallye?

Viele Privatanleger sind an den Börsen oft zu ungeduldig. Einige haben sich erhofft, dass der Bitcoin-Kurs direkt nach Trumps Amtseinführung eine noch nie dagewesene Rallye hinlegt. Dazu ist es bisher nicht gekommen, weshalb sich viele von Bitcoin, Ethereum und Co. wieder abgewandt haben. Dabei passiert im Hintergrund sehr viel, das darauf hindeutet, dass die Kurse schon bald wieder deutlich steigen und die meisten Top Coins neue Höchststände erreichen.

In den USA wird viel über die strategische Bitcoin-Reserve diskutiert. Auch wenn diese im ersten Schritt haushaltsneutral aufgebaut wird und nur beschlagnahmte Bitcoin umfasst, könnte es hier schon bald zu neuen Entwicklungen kommen. Dabei wird viel darüber spekuliert, ob die USA Goldreserven verkaufen werden, um Bitcoin zu kaufen.

Wenn es dazu kommt, würde die Frage, wie viel die USA in Bitcoin investieren, wahrscheinlich nur eine untergeordnete Rolle spielen. Vielmehr ist es die Außenwirkung, die auch andere Investoren, Unternehmen und Nationen davon überzeugt, dass Bitcoin doch kein zu spekulatives Asset ist. Das könnte schnell eine Kettenreaktion nach sich ziehen. Viele Experten vermuten daher, dass der Bitcoin-Kurs in den nächsten Jahren auf über eine Million Dollar steigen wird. Aktuell profitiert vor allem der Best Wallet Token ($BEST) von diesem Wachstum des Kryptomarktes.

Nachfrage nach Best Wallet steigt, Token explodiert

Wenn der Kryptomarkt wächst, führt das dazu, dass sich auch immer mehr Anleger mit Kryptowährungen befassen. Dabei wird schnell klar, dass man eine Krypto Wallet braucht, um seine Coins zu verwahren und zu verwalten. Einer der beliebtesten Anbieter ist die Best Wallet, da es hier zum Beispiel einen “Upcoming Tokens”-Bereich gibt, unter dem vielversprechende Projekte frühzeitig vorgestellt werden.

Einige der Coins sind anschließend um tausende Prozent explodiert, sodass sich für Best Wallet Nutzer hier ein Informationsvorsprung ergibt, der bares Geld bringen kann. Nun kommt mit $BEST auch der offizielle Token zur Wallet auf den Markt.

($BEST Token-Vorverkauf – Quelle: Best Wallet Token Website)

Der Best Wallet Token hat enormes Potenzial, da er in Kombination mit der Wallet zahlreiche Vorteile wie günstigere Token-Swap-Gebühren und höhere Staking-Renditen bietet. Mit mehr Nutzern am Kryptomarkt, die die Best Wallet nutzen, steigt auch der Bedarf an $BEST-Token. Schon jetzt hat die Wallet hunderttausende Nutzer vorzuweisen.

Die $BEST-Token sind aktuell noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt ist die Nachfrage enorm. Inzwischen wurden bereits Token im Wert von 11,8 Millionen Dollar verkauft. Analysten sehen langfristig das Potenzial, dass $BEST zu den 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung aufsteigen könnte, was für frühe Investoren extrem hohe Renditen bedeuten würde.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.