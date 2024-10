Fast 2,5 Millionen Dollar investiert: Wird Crypto Allstars der nächste $GOAT?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Stimmung am Kryptomarkt heizt sich auf. Bitcoin bewegt sich auf die 70.000 Dollar Marke zu und dürfte in den nächsten Wochen ein neues Allzeithoch erreichen, Meme Coins sind nach wie vor extrem gefragt und bringen Anlegern oft Renditen von tausenden Prozent innerhalb kürzester Zeit ein. Das beste Beispiel dafür ist aktuell wohl $GOAT. $GOAT ist in 9 Tagen von 0 auf eine Marktkapitalisierung von 400 Millionen Dollar gestiegen und hat dabei den einen oder anderen Kleinanleger zum Millionär gemacht. Nun sieht es danach aus, als könnte auch Crypto Allstars ($STARS) bald durch die Decke gehen.

$GOAT schreibt Geschichte

Meme Coins sind ein Phänomen, das für viele nur schwer nachvollziehbar ist. Auf der einen Seite haben die Token meist überhaupt keinen Nutzen und werden nur zum Spaß und zu Spekulationszwecken gelauncht. Auf der anderen Seite haben sie deutlich mehr Gewinnpotenzial als Bitcoin, Ethereum und alle anderen Coins, die das Potenzial haben, das Finanzsystem grundlegend zu verändern.

Das liegt daran, dass die Token oft mit einer extrem niedrigen Marktkapitalisierung gelauncht werden. Viele Token starten inzwischen mit weniger als 10.000 Dollar. Wer hier nach einer ersten Kurssteigerung um das 100-fache investiert, also wenn die Bewertung bei einer Million Dollar liegt, kann immer noch x100 erreichen, wenn der Coin auf eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar steigt, wie es in letzter Zeit immer öfter passiert. $GOAT ist inzwischen sogar auf eine Bewertung von 400 Millionen Dollar gestiegen, so schnell wie das bisher nur den wenigsten Meme Coins gelungen ist.

($GOAT Kursentwicklung seit dem Launch – Quelle: Dextools)

Schon ein Blick auf den Chart zeigt, dass hier die Luft noch nicht draußen ist und $GOAT den Run auf die Marke von einer Milliarde Dollar schneller schaffen könnte als die meisten anderen Meme Coins, denen das gelungen ist. Allerdings sinkt mit steigendem Kurs natürlich auch das Gewinnpotenzial immer weiter, da $GOAT inzwischen eben schon über 400 Millionen Dollar wert ist und nicht mehr so schnell um das 50- oder 100-fache steigen wird. Mit Crypto Allstars ($STARS) steht allerdings schon der nächste Meme Coin bereit, der durch die Decke gehen könnte.

Steht Crypto Allstars vor der Kursexplosion?

Crypto Allstars ($STARS) ist ein Coin, bei dem Anleger noch die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein, da die $STARS-Token derzeit noch im ICO angeboten werden. Die Nachfrage explodiert schon in dieser frühen Phase, sodass Anleger bereits Token im Wert von fast 2,5 Millionen Dollar gekauft haben. Das liegt daran, dass Crypto Allstars den Hype um Meme Coins aufgreift und dennoch mit einem einzigartigen Anwendungsfall aufwarten kann.

($STARS Token-Vorverkauf – Quelle: Crypto Allstars Website)

Bei Crypto Allstars ($STARS) dreht sich alles ums Staking. Dabei können sowohl die $STARS-Token in einem Staking Pool gestakt werden und eine Rendite abwerfen, aber auch bekannte Meme Coins wie $PEPE, $DOGE, $SHIB und viele weitere. Crypto Allstars bringt nämlich mit dem MemeVault das erste Staking-Protokoll auf den Markt, das es ermöglicht, verschiedene Meme Coins unterschiedlicher Blockchains auf einer Plattform zu staken.

Durch diesen Ansatz vereint Crypto Allstars Millionen von Meme Coin Tradern auf einer Plattform und spricht damit genau die richtige Zielgruppe an, die auch den Kurs des eigenen $STARS-Tokens schnell in die Höhe treiben könnte. $STARS fungiert im MemeVault nämlich als Rendite-Multiplikator. Das bedeutet, dass Investoren, die große Mengen an $STARS halten, auch eine höhere Staking-Rendite erhalten, wenn sie $PEPE, $WIF oder andere Coins im MemeVault staken.

Durch diesen Ansatz ist die Nachfrage nach $STARS nicht nur hoch, Anleger dürften auch überwiegend daran interessiert sein, langfristig investiert zu bleiben, um mit ihren Meme Coins möglichst lange eine Rendite in Form von $STARS-Token zu erzielen. Durch dieses Konzept ist das Angebot knapp, während die Nachfrage extrem hoch ist. Analysten vermuten daher, dass der $STARS-Kurs nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen durch die Decke geht. Bis dahin haben Anleger noch die Möglichkeit, im Presale zum günstigen Fixpreis einzusteigen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.