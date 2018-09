Euro hält sich im US-Handel über 1,16 US-Dollar

Am Abend kostete die Gemeinschaftswährung 1,1619 Dollar und damit kaum mehr als in Europa. Der Handel an den Aktien- und Anleihemärkten in den USA ruht an diesem Montag wegen des Feiertages "Labor Day". Entsprechend gering sind üblicherweise auch die Impulse für den Devisenmarkt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1609 (Freitag: 1,1651) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8614 (0,8583) Euro./jha/

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: iStock, Bragi Alexey / Shutterstock.com, filmfoto / Shutterstock.com, isak55 / Shutterstock.com