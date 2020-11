Kursexplosion bei Ripples XRP

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Ripples Kryptowährung XRP, mit einer Marktkapitalisierung von über 32 Milliarden Dollar immerhin die Nummer 3 unter den Kryptowährungen, machte seit Freitag einen Satz um bis zu 150 Prozent. XRP konnte damit im Wochenvergleich die mit Abstand beste Performance unter den großen Kryptowährungen erzielen und führt sogar die Top100 an.

Erstaunlich war, dass dieser Kurssprung scheinbar völlig überraschend ohne eine bedeutende Meldung an diesem Tag kam. Zwar gab es einen Bericht eines unabhängigen Londoner Finanz-Thinktanks, der das Potenzial der XRP-Überweisungsplattform bei internationalen Zahlungen hervorhob und als Alternative zum SWIFT-System sieht. Darin war aber nichts wirklich Neues enthalten. Auch die Ankündigung des japanischen Finanz-Dienstleisters und Ripple-Partners SBI Holdings, XRP auch auf dem riesigen Dollar-Devisenmarkt testen zu wollen, ist schon länger bekannt. Von daher dürfte der Auslöser des Kurssprungs die Liveschaltung des neuen Smart-Contract-Features Hooks gewesen sein, wenngleich dieser ebenfalls schon einige Tage vorher erfolgte. Durch Hooks können auch Smart Contracts von Ethereum auf dem XRP-Ledger ausgeführt werden. Mit dieser Schnittstelle könnte XRP auch an die boomende DeFi-Welt andocken. Mit dem Zugang zu den dezentralisierten Finanzprodukten erhofft sich Ripple eine deutliche Verbreiterung der möglichen XRP-Anwendungen. Neben der ebenfalls lange erwarteten Banking-App XUMM gehörte Hooks zu der am meisten erwarteten XRP-Veröffentlichung. XUMM vereinigt auf einer smarten dezentralen App alle Funktionen des traditionellen Online-Bankings. Dabei dient XRP als Brückenwährung zur schnellen und kostengünstigen Abwicklung der Transaktionen. Dabei können Nutzer ohne Drittparteien wie Banken direkt auf ihr Kapital zugreifen. Außerdem hatte vor kurzem Ripples CEO Brad Garlinghouse berichtet, dass einige Zentralbanken großes Interesse daran haben, Stable Coins auf dem XRP-Ledger zu lancieren. Ripple hat allerdings immer noch mit rechtlichen Problemen zu kämpfen. So ist weiter ungeklärt, ob XRP als Wertpapier klassifiziert wird oder nicht.

Am 12. Dezember findet bei Ripples XRP ein Airdrop im Zusammenhang mit dem neuen Projekt Flare Finance statt. Jeder XRP-Holder bekommt dann im Verhältnis 1:1 einen neuen Token. Die Anzahl der neuen Token entspricht dabei der Anzahl der momentan frei umlaufenden XRP-Token, also über 45 Milliarden Stück. Alle nicht in Anspruch genommenen neuen Token werden nach sechs Monaten zerstört. Zum Bezug müssen sich die XRP-Holder rechtzeitig anmelden und den richtigen Anbieter (Börse, Wallet) nutzen. Eine Liste der Börsen, die den Airdrop unterstützen, findet sich auf der Seite von Flare. Der Airdrop auf einer eigenen Wallet ist kompliziert. Von daher sollte der Umweg über die unterstützenden Börsen genommen werden. Ansonsten könnte ein kurzfristiger Verkauf unmittelbar vor dem Airdrop angeraten sein. Mit dem auf Flare Networks basierenden DeFi-Protokoll Flare Finance soll den XRP-Nutzern kostengünstig Zugang zu DeFi-Produkten ermöglicht werden.

Die extreme Underperformance von XRP könnte aufgrund dieser neuen Perspektiven ein Ende haben. Gegenüber dem Bitcoin hatte XRP allein seit Anfang 2019 rund 85 Prozent seines Wertes verloren (vgl. Chart unten). Nun könnte dieser Trend nachhaltig drehen. Allerdings sind nach einer derartigen Kursexplosion auch immer größere Rückschläge möglich. Nachdem der Preis im späten asiatischen Handel bereits in der Spitze bis 0,78 Dollar gelaufen ist, kam er am Vormittag deutlich zurück und notierte zuletzt unter 0,60 Dollar. Für Neueinsteiger könnte ein Preisniveau etwas über 0,50 Dollar interessant sein.

Gerd Weger schreibt seit 35 Jahren für verschiedene Publikationen Artikel zu Aktien und Derivaten. Dabei ging es meist um spekulative Anlagen in Wachstumsaktien und Optionsscheinen. Seit zwei Jahren liegt der Fokus auf dem Markt für Kryptowährungen. Seit April 2018 führt er ein Krypto-Musterdepot bei coin-stars.de und schreibt dazu regelmäßig einen Artikel in „€uro am Sonntag“. Das Musterdepot hat sowohl den Bitcoin wie auch alle Kryptoindizes weit outperformt. Am 1. Juni 2019 ist ein Realdepot auf verschiedene Kryptowährungen gestartet. Dieses wird auf der BISON App geführt. Das Musterdepot wird publizistisch begleitet im Magazin „Börse Online“ und auf boerse-online.de.



Bildquellen: coin-stars.de