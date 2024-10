GOAT, MOODENG und STARS: Die Meme Coins des Jahres?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Noch nie waren Meme Coins so gefragt wie in diesem Jahr. Zwar haben Dogecoin ($DOGE) und Shiba Inu ($SHIB) im Jahr 2021 deutlich höhere Bewertungen erreicht als die Meme Coins heute, dafür hat es noch nie so viele Milliarden Dollar Meme Coins wie heute gegeben. Oft wird eine Marktkapitalisierung in dieser Höhe sogar innerhalb kürzester Zeit erreicht. Book of Meme ($BOME) hat es sogar innerhalb von 3 Tagen geschafft, die Milliarden Dollar Marke zu knacken. Mit $GOAT und $MOODENG könnte das schon bald zwei weiteren Coins gelingen und $STARS könnte der Dritte im Bunde der neuen Milliarden Dollar Coin werden. Lohnt es sich noch, in einen der Coins zu investieren?

$GOAT und $MOODENG explodieren

Es sind unglaubliche Szenen, die sich am Meme Coin Markt abspielen. Gewinne von zehntausenden Prozent werden hier immer wieder erzielt, auch wenn das Risiko natürlich deutlich höher ist, als wenn man zum Beispiel in Bitcoin investiert. Für mehr Renditepotenzial braucht es aber immer mehr Risiko – nicht nur am Kryptomarkt.

Wer zum Beispiel vor etwas mehr als 2 Wochen $GOAT gekauft hat und dabei nur ein paar hundert Dollar investiert hat, ist heute Multimillionär. Allein in der letzten Woche hat $GOAT, der den KI-Hype neu entfacht, seinen Kurs wieder verdoppelt und ist damit auf eine Marktkapitalisierung von über 800 Millionen Dollar gestiegen.

($GOAT Kursentwicklung in der letzten Woche – Quelle: Coinmarketcap)

Wer den Coin nicht erst vor einer Woche, sondern vor etwas mehr als zwei Wochen nach dem Launch gekauft hat, hat sein Kapital weit mehr als verhundertfachen (x100) können. Ähnlich sieht es bei $MOODENG aus. Moo Deng ist das kleine Nilpferd aus Thailand, dessen Videos im Netz viral gingen und genauso erfolgreich war auch der gleichnamige Meme Coin, der von einem Fan gelauncht wurde.

Nachdem gestern Binance angekündigt hat, $MOODENG zu listen, ist der Kurs erneut um 200 % explodiert. Anleger, die die Token also gestern vor der Ankündigung gekauft haben, konnten ihr Kapital innerhalb eines Tages verdreifachen. Damit ist $MOODENG über 200 Millionen Dollar wert. So beeindruckend wie die Kursentwicklungen der beiden Coins auch sind, so schwer wird es auch, ab diesem Zeitpunkt noch extrem hohe Renditen zu erzielen.

Die Kurse der beiden Coins könnten sich sicher nochmal verdoppeln, vielleicht sogar um das 5-fache steigen, aber ein Anstieg um das 20- bis 50-fache wird inzwischen schon deutlich schwerer, da die Marktkapitalisierung nun eben schon so hoch ist. Anders sieht das bei Crypto Allstars ($STARS) aus. Auch hier zeichnet sich eine extrem hohe Nachfrage ab, die zu einer Kursexplosion führen könnte, allerdings können Anleger hier noch von Anfang an dabei sein, was das Gewinnpotenzial deutlich erhöht.

Geht Crypto Allstars auch durch die Decke?

Während man $MOODENG und $GOAT schon vor ein paar Wochen kaufen müssen hätte, um die ganz großen Gewinne zu erzielen, ist Crypto Allstars ($STARS) noch im Vorverkauf erhältlich. Die Token können also noch vor dem Listing an den Kryptobörsen direkt von den Entwicklern gekauft werden. Eine Gelegenheit, die auch von zahlreichen Investoren bereits genutzt wird. Schon während des Vorverkaufs steuert Crypto Allstars auf die Marke von 3 Millionen Dollar zu. Die hohe Nachfrage hat auch einen guten Grund.

($STARS Initial Coin Offering – Quelle: Crypto Allstars Website)

Schon während des Vorverkaufs wird der Preis für die $STARS-Token mehrfach erhöht, was bedeutet, dass der Startpreis an den Börsen höher ist als der aktuelle Vorverkaufspreis, wodurch sich für frühe Investoren bereits ein erster Buchgewinn ergibt. Was Crypto Allstars aber so besonders macht, ist der MemeVault. Dabei handelt es sich um ein Staking-Protokoll, das es erstmals ermöglicht, verschiedene Meme Coins unterschiedlicher Blockchains in einem Pool zu staken und so eine Rendite zu erzielen.

Damit hat Crypto Allstars nicht nur das Potenzial, das Staking nachhaltig zu vereinfachen, sondern auch enormes Gewinnpotenzial. Zum einen können die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung so nämlich eine zusätzliche Rendite in Form von $STARS-Token abwerfen. Zum anderen fungieren die $STARS-Token im MemeVault als Rendite-Multiplikator. Das bedeutet, dass Anleger eine höhere Staking-Rendite im MemeVault erhalten, wenn sie mehr $STARS-Token besitzen.

Das führt dazu, dass Käufer von Anfang an große Mengen der Token kaufen und die meisten wahrscheinlich eher langfristig orientiert sind, um die Staking-Rendite möglichst lange zu erhalten. Dadurch wird das Angebot knapp, während die Nachfrage hoch ist, wodurch die idealen Bedingungen für eine Kursexplosion gegeben wären. Analysten vermuten daher, dass der $STARS-Kurs nach dem Launch schnell um das 10- bis 20-fache steigen könnte.

