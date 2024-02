Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagvormittag

10.02.24 09:48 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Samstagvormittag am Kryptomarkt

Werbung

Der Bitcoin-Kurs wertet am Samstagvormittag um 0,19 Prozent auf 47.204,10 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 47.116,69 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (250,40 US-Dollar) geht es um -1,08 Prozent auf 247,69 US-Dollar nach unten. Werbung Cardano und andere Kryptos via CFD handeln (auch mit Hebel) Bei Plus500 können Sie auf steigende wie fallende Krypto-Kurse setzen - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt loslegen 5 In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,37 Prozent auf 2.496,58 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.487,43 US-Dollar wert. Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Litecoin um 0,13 Prozent auf 70,79 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 70,70 US-Dollar gemeldet wurde. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,5259 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:41 auf 0,5256 US-Dollar beziffert. Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,5365 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,5412 US-Dollar. Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Monero um -0,27 Prozent auf 121,81 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 122,14 US-Dollar gemeldet wurde. Währenddessen zeigt sich IOTA im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,2535 US-Dollar) geht es um 1,11 Prozent auf 0,2563 US-Dollar nach oben. In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Samstagvormittag lag der Verge-Kurs bei 0,0033 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0033 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1125 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1121 US-Dollar. Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0353 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0356 US-Dollar. In der Zwischenzeit geht es für Dash bergab. Um 09:41 steht ein Minus von -0,27 Prozent auf 27,43 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dash-Kurs noch bei 27,50 US-Dollar. In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Verluste in Höhe von -0,91 Prozent auf 11,74 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 11,85 US-Dollar wert. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com