Krypto Nachrichten: Wale kaufen diese beiden Top 10 Coins

Der Bitcoin-Markt hat sich zuletzt spürbar gefestigt. Vom Zwischentief im Bereich von 74.000 US-Dollar setzte eine nachhaltige Erholungsbewegung ein, die den Kurs inzwischen über die Marke von 95.000 US-Dollar führte. Auch im Altcoin-Segment sind erste Anzeichen von Aufwärtsmomenten zu erkennen, wenngleich deren Dynamik bislang begrenzt bleibt. Eine klassische Altcoin-Saison lässt sich daraus derzeit nicht ableiten.

Dennoch entsteht eine zunehmend stabile Ausgangslage. Die zuvor dominante Panik laut Sentiment-Indikatoren hat deutlich nachgelassen. Parallel dazu mehren sich Hinweise auf wachsendes institutionelles Interesse: Große Adressen beginnen wieder, im Markt aktiv zu werden. Unter anderem kaufen sie aktuell zwei Top-10-Coins in größerem Ausmaß.Wo fällt die Krypto-Prognose der Großinvestoren also bullisch aus?

Krypto-Wale kaufen wieder ADA & XRP

Im April 2025 haben Großinvestoren mehr als 410 Millionen ADA-Token gekauft. Diese Transaktionen deuten auf ein wachsendes Vertrauen institutioneller oder kapitalkräftiger Akteure in Cardano hin. Solch umfangreiche Akkumulation durch Wale kann als bullisches Signal interpretiert werden.

In der letzten Woche fällt Cardano moderat um 2,5 Prozent, ist damit dennoch der schwächste Top 10 Coin. Augenscheinlich akkumuliert Smart Money dennoch weiter und verfolgt hier einen antizyklischen Ansatz.

In den letzten vier Wochen haben Großanleger ferner rund 900 Millionen XRP-Token aufgekauft. Diese Entwicklung zeigt eine deutliche Kapitalverschiebung hin zu Ripple. Hier könnte auch die Antizipation eines XRP-Spot-ETF der Fall sein. Zuletzt wurden bereits Futures-ETFs genehmigt.

Whales bought around 900 million $XRP over the past month! pic.twitter.com/k3UyFMkJLq — Ali (@ali_charts) May 2, 2025

XRP fällt um rund 1 Prozent in den letzten sieben Tagen. In 2025 gibt es ein Kursplus von rund 5 Prozent. Kein anderer Top 10 Coin war Year-to-Date stärker unterwegs. Auch dies dürfte das Interesse der Krypto-Wale erklären, die bei XRP relative Stärke finden.

Krypto-Tipp: Über 32,5 Mio. $ für Solana-L2 – dieser Presale geht viral

Mit der Vorstellung von Solaxy im Frühling 2025 erhält die Solana-Blockchain erstmals eine dedizierte Layer-2-Lösung. Das Projekt verfolgt ein einzigartiges Architekturprinzip: Es versucht nicht, Schwächen der zugrunde liegenden Chain auszubessern, sondern entwickelt ein ergänzendes System, das auf Skalierbarkeit, Stabilität und modulare Erweiterung ausgelegt ist. Damit bewirbt das Team Solaxy als die erste Layer-2 für Solana.

Über 32,5 Millionen US-Dollar an eingesammeltem Kapital in der Frühphase verdeutlichen das wachsende Vertrauen der Anleger. In einer Branche, in der Frühinvestments als richtungsweisende Einschätzungen gelten, signalisiert diese Summe Relevanz. Die wenigsten Krypto-Presales sammeln über 30 Millionen US-Dollar ein. Hier dürften sich also zuletzt auch zunehmend Krypto-Wale engagiert haben.

Im Unterschied zu klassischen Rollup-Lösungen, wie sie im Ethereum-Ökosystem vorherrschen, arbeitet Solaxy mit einer entkoppelten Transaktionsabwicklung. Die Verlagerung operativer Prozesse in einen separaten Layer dient vor allem der Lastverteilung bei extremen Netzwerkanforderungen. Solana bleibt in seiner Effizienz unangetastet, während der Layer-2 gezielt entlastet – insbesondere bei Hypes wie Memecoin-Launches. Denn Anfang 2025 sorgte der Launch von TRUMP wieder einmal für erhebliche Probleme. Eine robuste Architektur mit modularer Erweiterbarkeit soll nun sicherstellen, dass neue Anwendungen unabhängig voneinander skalieren können, ohne das Gesamtsystem zu beeinträchtigen.

Ein zentrales Element ist die Implementierung einer Bridge-Technologie auf Basis von Hyperlane. Diese ermöglicht nicht nur eine sichere Verbindung zwischen Layer-1 und Layer-2, sondern auch nahtlose Interaktionen zwischen Assets, Wallets und Smart-Contracts. Das integrierte Launchpad erlaubt es neuen Projekten, direkt auf dem Layer-2 zu starten – mitsamt Kompatibilität zu gängigen Solana-Wallets und -dApps. Damit senkt Solaxy die Eintrittsbarrieren für Entwickler erheblich. Durch einen interoperablen Ansatz möchten die Entwickler auch die Liquidität von Ethereum für Solana besser erschließen.

Der Erwerb des SOLX Tokens ist über die offizielle Solaxy-Website möglich. Nach dem Verbinden der Wallet kann mit ETH, SOL, BNB oder USDT investiert werden. Zusätzlich lockt ein attraktives Staking-Modell mit immer noch rund 125 Prozent APY. Da der Preis morgen wieder steigt, können sich Anleger jetzt noch maximale Buchgewinne sichern.

