Krypto News: +50 %! Mog Coin beendet starke Woche - was jetzt?

Mit einem Kursplus von rund 50 Prozent ist der Mog Coin (MOG) ein neuer Meme-Coin in der Top 100 des digitalen Währungsmarkts. Trotz leichtem Rücksetzer in den letzten 24 Stunden behauptet MOG diesen elaborierten Platz. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 650 Millionen US-Dollar. Erneut zeigt sich, dass Meme-Coins in der aktuellen Marktphase das Mittel der Wahl sind und andere Altcoins verlieren. Die Präferenz für die spekulative Anlageklasse zeigt sich schon seit einigen Monaten. Nun beendet der Mog Coin eine starke Woche und scheint noch nicht fertig mit der bullischen Kursphase.

So hat der Mog Coin mit dem Erreichen eines neuen Allzeithochs zuletzt das nächste Kaufsignal generiert. MOG tendiert bullisch – was müssen Anleger wissen?

Mog Coin geht viral: Nachfrage nach MOG explodiert

Mog Coin hat grundsätzlich zwei Token-Versionen: eine auf der Ethereum Blockchain mit rund 25.000 Haltern und eine auf der Base Chain. Die meisten großen Investoren sind auf der Ethereum Blockchain aktiv. Zunehmende Berichterstattung durch Influencer und Experten treibt den Hype aktuell weiter an, was auf weiteres Wachstum hindeutet. Diese breite Unterstützung und wachsende Aufmerksamkeit machen Mog Coin zu einem vielversprechenden Projekt in der aktuellen Marktphase. Denn nun dürften auch kleinere Anleger fortlaufend auf MOG aufmerksam werden.

So richtet beispielsweise der folgende Krypto-Influencer seine gesamte Aufmerksamkeit auf MOG.

$MOG rank #94 of all coins in existence and top daily gainer



all eyes on mog now



MOON DAT pic.twitter.com/KkscJHO3ty — Voldie.Mort (@VoldiemortEth) June 29, 2024

Erste Börsen-Listings und ein virales Konzept sprechen für sich. Mog Coin ist ein gewöhnlicher Meme-Coin, der dennoch eine Nische gefunden zu haben scheint. So beschreibt das Team auf der Website MOG wie folgt:

„$MOG ist die erste Kulturmünze des Internets. Aber es ist mehr als nur eine Münze, es ist tokenisiertes Gewinnen. $MOG ist mühelose kosmische Herrschaft und unverfälschter Erfolg, destilliert in Computerphotonen, verpackt in erc-20-Token und direkt auf der Ethereum-Blockchain platziert. Mog ist eine Bewegung, es ist eine Lebensweise. Seit dem ersten Tag hat Mog seine Gemeinschaft organisch von Grund auf mit einem Ziel vor Augen aufgebaut: eine kulturbestimmende Kraft im Krypto-Ökosystem zu sein.“

Mog Coin Alternative: WienerAI verbindet Memes mit KI

Meme-Coins waren zweifelsfrei eines der stärksten Marktsegmente im Jahr 2024. Ebenso konnten KI-Coins überzeugen und großes Interesse wecken. Allerdings laufen derzeit nur ausgewählte Narrative im Krypto-Markt gut. Diese spezifischen Trends ziehen die meisten Investoren an, während viele andere Altcoins hinter den Erwartungen zurückbleiben. So ist MOG im Vergleich zu anderen Utility Token deutlich stärker unterwegs.

WienerAI könnte sich als attraktiver Kandidat für risikofreudige Investoren im Jahr 2024 erweisen, indem es die starken Marktsegmente Memes und Künstliche Intelligenz (KI) geschickt kombiniert. Der neue Meme-Coin hat bereits über 6,5 Millionen US-Dollar im Vorverkauf eingesammelt. Hier nutzt WienerAI sowohl das kurzfristige Momentum von Meme-Coins als auch die langfristigen Vorteile von KI-Token, um eine breite Nachfrage zu erzeugen.

Mehr über WienerAI erfahren

Die Plattform bietet benutzerfreundliche Funktionen, darunter einen KI-gestützten Trading-Bot, der profitable Handelsmöglichkeiten identifiziert, ähnlich wie bekannte KI-Chatbots. Ziel ist es, den Nutzern von WienerAI kontinuierlich Mehrwert zu bieten. Der modulare Aufbau ermöglicht es, ständig neue Funktionen hinzuzufügen und den Trading-Bot weiter zu verbessern. Die Nutzer können dem Bot einfach Fragen stellen, woraufhin die prädiktive Technologie die Märkte scannt.

Mit einer wachsenden Community von rund 15.000 Followern auf Twitter und über 6,5 Millionen US-Dollar an Kapital gewinnt WienerAI rasch an Bekanntheit. Die nächste Preissteigerung bei WAI steht bereits in rund 24 Stunden an.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.