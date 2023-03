Krypto News: Fünf Belastungsfaktoren für Kryptowährungen im März 2023

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Tagen verzeichnete der digitale Währungsmarkt einen deutlichen Einbruch. Die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung liegt aktuell bei 1,03 Billionen $. Der Bitcoin wird bei Redaktionsschluss für diesen Artikel bei 22.406 $ taxiert. In den letzten sieben Tagen gab es damit kumulierte Kursverluste von rund 4,6 %. Der Start in den Monat März ist nicht gelungen. Nun identifizierte mit Miles Deutscher ein renommierter Krypto-Influencer fünf Belastungsfaktoren, die den digitalen Währungsmarkt und mit einer Marktdominanz von über 40 % insbesondere den Bitcoin in den nächsten Wochen beeinflussen könnten.

There are 5 major crypto headwinds alarming the market right now.



• Mt. Gox 142,000 $BTC unlock

• Shanghai upgrade $ETH withdrawals

• Silvergate collapse

• Macroeconomic shift

• Regulatory crypto clampdown



: Here's how each headwind will affect the market. — Miles Deutscher (@milesdeutscher) March 3, 2023

1. Mt. Gox Unlock für Bitcoin

In den frühen Tagen von Bitcoin war Mt.Gox die größte Krypto-Börse und verarbeitete im Jahr 2013 rund 60 Prozent des Handels mit BTC. Allerdings bedingten mehrere Skandale die Insolvenz von Mt.Gox, die im Jahr 2014 in Japan angemeldet wurde. Insbesondere ein Hacker-Angriff und Unterschlagungen von Insider sollen verantwortlich gewesen sein. Seit der Pleite verwaltet Nobuaki Kobayashi die verbleibenden rund 140.000 BTC im Auftrag der Gläubiger. Einige Marktbeobachter befürchten nun, dass das Unlocking der BTC den Markt stark beeinflussen könnte. Allerdings liegt das tägliche Handelsvolumen des Krypto-Marktes deutlich höher als der Wert der Bitcoins von Mt.Gox.

Rückzahlungen starten ab dem 10. März und werden bis zur Deadline vom 30. September andauern. Acht Jahre nach dem Hack könnte möglicherweise ein Dump begünstigt werden. Es ist Stand jetzt kaum möglich, die genauen Auswirkungen zu prognostizieren. Allerdings dürfte bei einem täglich deutlich höheren Handelsvolumen im Bitcoin-Markt die Auswirkungen händelbar bleiben.

Been hearing about Mt. Gox Bitcoin dumping since I started in crypto 7 years ago and am equally concerned today as I was then. — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) March 5, 2023

2. Shanghai-Upgrade im Ethereum-Netzwerk

Miles Deutscher sieht das Shanghai-Upgrade als grundsätzlich bullischen Katalysator, um mittelfristig die Nachfrage nach ETH anzukurbeln. Dennoch könnte man kurzfristig von einem steigenden Verkaufsdruck ausgehen, der jedoch ebenfalls überschaubar bleiben dürfte. Mehr FUD als real fundierte Sorge scheint hier aktuell die Community zu verunsichern.

„Based on my analysis of the above calculations + my own intuition, I don’t anticipate the sell pressure drastically overwhelming demand. It’s likely the market prices in the impact via a pre-selloff. Nonetheless, I’m keeping a close eye on how the market reacts.“

Im September 2022 hat das Ethereum-Netzwerk mit dem lange erwartete Mergen das Konsensprotokoll von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake umgestellt. Mit dem bevorstehenden Shanghai-Upgrade wird es nun endlich möglich, gestakte ETHs wieder abzuheben. Einige Krypto-Anleger haben jedoch Bedenken geäußert, dass ein plötzlicher Anstieg des Angebots den Preis dumpen könnte. Das geplante Datum für das Shanghai-Upgrade wurde nun von März auf April verschoben.

NEWS: Ethereum developers are delaying the Shanghai upgrade until early April.https://t.co/YYGoHsrcPC — Blockworks (@Blockworks_) March 2, 2023

Die Hard Fork umfasst auch ein relevantes Unlock-Limit, das pro Epoche nur 6 Validatoren freischaltet. Dies bedeutet einen potenziellen Verkaufsdruck von weniger als 70 Millionen USD, wenn man auf den aktuellen Kurs referiert. Das tägliche Handelsvolumen des Krypto-Marktes ist jedoch rund 100-mal höher – auch hier sollte der Markt in der Lage sein, einen solchen Druck problemlos zu absorbieren.

3. Mögliche Insolvenz der Silvergate-Bank

Der dritte Belastungsfaktor, der kaum aktueller sein könnte, ist die Silvergate-Bank, die sich in den USA als eine der führenden Krypto-Banken positionierte. Silvergate war die erste regulierter Bank, die eine Art Krypto-Zahlungsnetzwerk etablierte, das zur bedeutenden Fiat-On-Ramp avancierte. Nun steckt die Silvergate Bank jedoch in Schwierigkeiten, die sich auch aus engen Verbindungen zu SBF und FTX ergeben.

$BTC and other cryptos are under pressure today after a sharp plunge last night.@DsHollers on what's behind the drop and if Silvergate's crash is to blame: pic.twitter.com/EzLfyUSTyh — Yahoo Finance (@YahooFinance) March 3, 2023

Aktuell wird bei der Bank intern untersucht, wie sich die Entwicklungen des Marktes auf die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens auswirken und ob eine Fortführung der Geschäfte möglich ist – die Insolvenz droht, insbesondere hinsichtlich geschäftlicher und regulatorischer Herausforderungen. Viele große Krypto-Unternehmen, u.a. Circle, Paxos, Gemini, Coinbase, Crypto.com und Bitstamp, haben ihre Geschäftsverbindungen bereits gekappt.

4. Makroökonomische Entwicklung

Auch die makroökonomischen Belastungsfaktoren spielen für den digitalen Währungsmarkt weiterhin eine signifikante Rolle, obgleich sich die Entwicklung in der vergangenen Woche vom Aktienmarkt entkoppelte. Die makroökonomischen Daten, vornehmlich die robuste US-Wirtschaft und die hartnäckige Inflation, machen eine stärkere Straffung der Geldpolitik wahrscheinlich. Nach Futures-Daten werde demnach eine weitere Anhebung mit vier Zinsschritten zum Basis-Szenario. Marktteilnehmer erwarten zu 13 % einen Anstieg des Leitzinssatzes über 6 %, während dieses Szenario vor rund einem Monat noch gar nicht einkalkuliert wurde.



Miles Deutscher rät somit zu einer sorgfältigen Analyse von Inflationsdaten und den Wahrscheinlichkeiten bei der Fed-Geldpolitik:

„Crypto doesn’t exist in a vacuum. Macroeconomic conditions have been the driver behind the majority of crypto’s price action for years. So keep your eye on the CPI data on March 14th, which will influence the FED’s decision on the 22nd.“

5. Krypto-Regulierung in den USA

Last but not least identifiziert der Krypto-Influencer berechtigterweise die Krypto-Regulierung als eine Art Damoklesschwert, das aktuell über dem Bitcoin & Co. schwebt. Zuletzt forcierte die US-Börsenaufsicht SEC ihren Kampf gegen Krypto-Dienstleister, beispielsweise Kraken oder Paxos. Während langfristig Regulierung auch Vorteile für Kryptowährungen bietet, kommt es kurzfristig auf die konkrete Umsetzung an. Eine „Regulation by Enforcement“, wie sie SEC-Chef Gary Gensler aktuell präferiert, hemmt eher Innovation, als dass sie Verbraucherschutz bietet.

Gary Gensler may even consider apples as securities.



However, that’s just his opinion, and his opinion is not the law.



Clear laws by the Congress, not regulation by enforcement and the whims of one obnoxious man. — DS (@XPunkDS) February 28, 2023

