Krypto News: Historische Auswirkung der US-Wahl auf Kryptowährungen

Im folgenden Beitrag wollen wir einmal die historischen Auswirkungen der US-Wahljahre auf Bitcoin und den Kryptomarkt analysieren. Dafür betrachten wir ebenso den Einfluss auf den S&P 500 und die Faktoren, welche hinter diesen Entwicklungen stehen. Anschließend wollen wir noch einmal analysieren, inwiefern sich die Wahl der Partei bisher ausgewirkt hat und ob es dieses Mal einen Unterschied geben könnte. Entdecken Sie nun, wie Sie möglicherweise von diesem Wissen profitieren könnten.

So haben sich die US-Wahljahre auf den S&P 500 ausgewirkt

Wie auch Bitcoin mit seinem Halving einem Vierjahreszyklus folgt, so ist es auch bei den US-Wahlen der Fall. Zufälligerweise sind diese beiden bedeutenden Ereignisse, eines bezüglich der Emissionsmenge und ein weiteres aufgrund regulatorischer Entscheidungen, historisch betrachtet auf dasselbe Jahr gefallen.

Zunächst einmal wollen wir uns jedoch die Auswirkungen eines US-Wahljahres auf die Aktienmärkte ansehen, da die hohe positive Korrelation zwischen diesen und den Kryptowährungen langfristig betrachtet tendenziell zugenommen hat, wenn auch zuletzt eine Entkoppelung festzustellen war.

Laut den Angaben von Fundstrat könnte es Mitte Juli zu Verlusten und dann zum Ende des Monats noch einmal zu einem stärkeren Anstieg kommen. Dann hält sich der S&P 500 meistens bis Mitte September auf diesem Niveau, um am Monatsende aufgrund der nahenden US-Wahl, welche meist Anfang November beginnt, zu fallen.

Die Korrektur hielt dann bisher bis Ende Oktober. Danach fängt gewöhnlich eine steile Rally an, da es zuvor zu Gewinnmitnahmen kam und einige Anleger vor weiteren Investments erst mal die Wahl abgewartet haben. Dieser Investitionsstau entlud sich dann bisher bis zum Jahresende, wenn er von der Weihnachtsrally abgelöst wird.

So haben sich die US-Wahljahre auf Bitcoin ausgewirkt

Ein ähnliches Bild ergibt sich für Bitcoin. Spätestens ein Tag nach der US-Wahl hat dieser seine Rally gestartet und noch einmal an Dynamik gewonnen. In diesem Zusammenhang wurde dann meist auch das nächste Allzeithoch von Bitcoin ausgebildet. Denn er profitiert zusätzlich von der Angebotsverknappung durch das Halving profitiert, bei dem die Belohnungen der Miner alle vier Jahre halbiert werden.

Auswirkungen der US-Wahl und der Halvings auf Bitcoin

Historisch betrachtet hat Bitcoin durchschnittlich 385 Tage nach der Wahl das nächste Allzeithoch verzeichnet. Ausgehend vom 4. November als Wahltag entspricht dies dem 23. November 2025, sodass sich die Auswirkungen einer möglichen Zinssenkung der US-Notenbank im Dezember bereits rund 6 Monate später in der Wirtschaft bemerkbar machen dürften.

Die Kursanstiege haben aufgrund der höheren Marktkapitalisierung von Jahr zu Jahr abgenommen. So waren es 2012 11.410 %, 2016 2.704 % und 2020 400 %. Geht man von der Entwicklung nach den Halvings aus und berücksichtigt man den durchschnittlichen Rückgang pro Zyklus sowie die Zunahme der Steigerung so dürfte Bitcoin dieses Mal um rund 128,11 % im Wert zulegen. Basierend auf dem Halving-Kurs von 64.967 USD entspricht dies einem Kurs von 148.196 USD.

Welche Faktoren spielen noch eine Rolle bei der US-Wahl?

Historische und saisonale Entwicklungen können spannende Einblicke in die Märkte geben sowie Ansätze für profitable Handelsstrategien bieten. Allerdings sind diese wie alle Indikatoren immer mit Vorsicht zu sehen und sollten immer in Kombination mit anderen Daten betrachtet werden.

Überdies spielt selbstverständlich die Wahl der Partei und deren jeweiliges Programm eine Rolle auf die Entwicklung der Finanzmärkte. Laut einer Untersuchung der Investmentbank Liberum haben die Aktienmärkte von 1947 bis 2006 unter den Demokraten durchschnittlich 10,8 % pro Jahr steigen können und bei den Republikanern nur 5,6 %.

Jedoch lassen sich diese Aussagen laut einer anderen Studie und aufgrund vieler weiterer Faktoren zumindest nicht international bestätigen. So gibt Research Affiliates an, dass zwischen den Jahren 1988 bis 2017 sowohl die linke als auch die rechte Partei in einigen Ländern zu stärkeren Aktienmärkten geführt haben. Zudem hat diese ergeben, dass mit 6,74 % zu 5,38 % die rechten Parteien einen etwas positiveren Einfluss auf die Aktienmärkte hatten.

Selbstverständlich spielt ebenso die Einstellung der Kandidaten zu den Kryptowährungen eine entscheidende Rolle bezüglich möglicher Regulierungen.In diese Hinsicht hat der zuletzt an Zustimmung zugewonnene Donald Trump eine liberale Kryptopolitik während seines Wahlkampfes beworben. Allerdings hat er laut PolitiFact bisher nur 23 % seiner Wahlversprechen eingehalten.

Nach seinen eigenen Aussagen will er schon am ersten Tag ein neues Kryptogesetz in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer des Bitcoin Magazine unterzeichnen. Aber auch sonst dürfte sich der Optimismus bei einer Wahl von Trump zusammen mit der Saisonalität positiv auf Bitcoin und andere Kryptowährungen auswirken.

Letztes Mal reagierte BTC bei der Bekanntgabe von Donald Trump als Präsidenten mit einem Tagesverlust von 1,60 %, konnte einen Tag danach jedoch stark steigen. Auf die Wahl von Joe Biden erfolgte hingegen noch am selben Tag ein Kursanstieg von 12,46 %, welcher sich in den Folgetagen fortsetzte. Somit könnte die US-Wahl, trotz der strengeren Haltung der Demokraten, in beiden Fällen positiv für Bitcoin sein.

99Bitcoins treibt Tokenisierung der Bildung auf Bitcoin voran

Bitcoin vollzieht immer mehr eine Wandlung von einer Kryptowährung hin zu einem Ökosystem unterschiedlichster dezentraler Angebote wie Ethereum. Einer dieser Pioniere ist 99Bitcoins, wobei das Projekt schon 2013 gestartet wurde und bereits auf 709.000 Abonnenten und mehr als 2,84 Kursteilnehmer kommt.

Nun wurde der Vorverkauf der nativen Kryptowährung der innovativen Bildungsplattform gestartet. Diese dient als Hauptzahlungsmittel für verschiedene Premium-Angebote. Überdies können sie auch Dozenten für die Bereitstellung von Lehrinhalten verdienen. Zudem gibt es die Möglichkeit, für das Lernen über Learn-to-Earn Belohnungen zu erhalten.

Bei der Tokenisierung von RWAs handelte es sich im ersten Halbjahr um einen der profitabelsten Kryptosektoren. Jedoch umfasst er noch wesentlich mehr Bereiche als die Tokenisierung von Sammelgegenständen, Bildern, Musik und Videospielobjekten. Die Tokenisierung der Bildung ist bisher jedoch noch eine stark vernachlässigte Nische mit Potenzial.

Sofern 99Bitcoins noch weitere Dozenten auf sein Bildungs-Ökosystem anziehen kann, besteht ein enormes Skalierungspotenzial. Auf diese Weise können wesentlich schneller und günstiger vielseitigere Angebote offeriert werden, was die Risiken streut und die Chancen potenziert.

Offeriert werden unterschiedlichste Bildungsinhalte wie Anleitungen, interaktive Lernerfahrungen, Kurse, Nachrichten, VIP-Gruppen und einiges mehr. Dabei profitieren die Nutzen von den motivierenden und lernfördernden Vorteilen der Gamifizierung und Learn-to-Earn.

Der Vorverkauf des Bitcoin-Projekts hat schon 2,38 Mio. USD eingeworben. Interessierte können die Coins in der aktuellen Phase noch für 0,000112 USD kaufen, die jedoch schon in 36 Stunden beendet wird. Ebenso vergütet es Tokeninhabern für das Halten der $99BTC jährlich 708 %.

