Bitcoin Alternative: Dieser Memecoin verschenkt echte BTC

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin bleibt das Fundament des digitalen Währungsmarkts – mit einer Marktdominanz von über 60 Prozent ist die Kryptowährung in 2025 fest im institutionellen und staatlichen Umfeld verankert. Ob als Reserve-Asset, ETF oder Inflationsschutz: BTC gilt heute als etabliert wie nie zuvor. Dennoch suchen viele Privatanleger gezielt nach Alternativen mit höherem Renditepotenzial – vor allem im Bereich kleinerer Altcoins. Ein neuer Memecoin, der im Juli 2025 für Aufmerksamkeit sorgt, nutzt genau dieses Umfeld – und hebt sich durch ein besonderes Versprechen ab: das Verschenken echter Bitcoins. Was steckt hinter BTCBULL:

BTCBULL ist ein besonderer Memecoin

Der Krypto-Presale von BTC Bull bringt aktuell einen frischen Ansatz in das oftmals überladene Segment der Memecoins – mit einem Ansatz, der weit über rein viralen Hype hinausgeht. Das Projekt positioniert sich bewusst als spekulative Bitcoin-Alternative, die Anleger nicht nur durch einprägsame Symbolik, sondern auch durch reale Anreize binden will.

Dabei steht ein zentraler Mechanismus im Fokus: Bei jedem Preisanstieg des Bitcoin um 25.000 US-Dollar wird automatisch entweder ein Token-Burn durchgeführt oder ein Airdrop mit echtem BTC ausgelöst. Diese Ereignisse sollen eine dauerhafte Verknüpfung zwischen Bitcoin-Kursentwicklung und BTCBULL-Ökonomie schaffen.

Das Ziel ist klar definiert: Wer früh investiert und den Token hält, soll bei jedem bullischen Schub von Bitcoin profitieren. Besonders markant: Ab 150.000 US-Dollar beginnt die Phase der BTC-Ausschüttungen.

Diese Verknappungs- und Belohnungsstruktur ist im Meme-Segment nahezu einzigartig und verleiht dem Projekt Substanz, die andere Token oft vermissen lassen. Der aktuelle Preis pro BTCBULL liegt bei 0,00258 US-Dollar – damit ergibt sich eine vollständig verwässerte Bewertung von rund 54 Millionen US-Dollar. Noch bis zum 30. Juni 2025 läuft der Vorverkauf. Dann endet die Chance, sich frühzeitig an einem Projekt zu beteiligen, das massiv vom Bitcoin-Bullenmarkt profitieren könnte.

Hohe Sicherheit und klare Tokenomics

Anders als viele kurzlebige Memecoins verfügt BTC Bull über ein durchdachtes System zur Tokenverteilung und wurde sicherheitstechnisch abgesichert. Der Smart Contract wurde unabhängig von zwei namhaften Audit-Firmen – Coinsult und SolidProof – geprüft. Besonders wichtig: Der Code ist nicht nachträglich veränderbar, es bestehen keine versteckten Admin-Rechte, Minting-Funktionen oder manipulierbare Transaktionsgebühren. Die Eigentümerschaft wurde vollständig renounced, wodurch zentrale Kontrolle ausgeschlossen ist.

Auch die Tokenomics überzeugen mit klarer Struktur: Insgesamt sollen 21 Milliarden BTCBULL ausgegeben werden – in Anlehnung an die 21 Millionen Bitcoin. Davon sind 15 Prozent für Token-Burns vorgesehen, 10 Prozent für Airdrops und weitere 10 Prozent für ein Staking-Programm mit hoher Jahresrendite von derzeit über 50 Prozent. Die Liquiditätsversorgung soll durch einen Pool von 10 Prozent gewährleistet werden. Der Rest entfällt auf Marketing (40 Prozent) und den Bull Fund (15 Prozent), der die Weiterentwicklung sichern soll.

Die Kopplung an Bitcoin wird auch durch die Roadmap deutlich: Bis zu einem BTC-Kurs von 1.000.000 US-Dollar sollen in regelmäßigen Schritten weitere Events ausgelöst werden – stets im Wechsel zwischen Token-Burn und Bitcoin-Airdrop. BTCBULL versteht sich somit als Beta-Wette auf den Bitcoin-Bullenmarkt – mit eingebauten Hebeln, die langfristige Halter belohnen sollen.

Letzte 48 Stunden für Early-Adopter

Der Countdown läuft: Nur noch bis zum 30. Juni haben Interessierte die Möglichkeit, BTCBULL im Presale zu erwerben. Bereits über 7,5 Millionen US-Dollar wurden eingesammelt – ein Hinweis auf das hohe Interesse innerhalb der Community. Wer nun noch einsteigen will, kann dies mit ETH, BNB, USDT oder per Kreditkarte tun. Die Teilnahme ist denkbar einfach: Wallet verbinden, Betrag auswählen, bestätigen – fertig. Im Anschluss ist dann das Staking für rund 50 Prozent APY möglich. Noch 48 Stunden wird der virale BTCBULL Token zum fixen Preis angeboten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.