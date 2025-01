Krypto News: Kaufchance bei Altcoins! Was tun im Crash?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Kryptowährungen schaffen noch keine deutliche Gegenbewegung. Der anfängliche Pump aus 2025 ist damit bereits Geschichte und viele Altcoins haben ihre Kursgewinne komplett abgegeben. Bitcoin und Ethereum notieren Year-to-Date etwas leichter. XRP und Cardano verzeichnen noch moderate Zugewinne im neuen Jahr. Derweil geben Altcoins wie VIRTUAL, FLR oder WIF nach einer Woche schon zweistellig nach.

Was steckt hinter dieser Entwicklung? Gibt es nun eine Kaufchance bei Altcoins?

Altcoin Season Index neutral: Was tun?

Der Altcoin-Season Index misst, ob der Markt eine sogenannte „Altcoin-Saison“ durchläuft, in der Altcoins stärker als Bitcoin performen. Der Index basiert auf der Analyse der Kursentwicklung der 50 größten Altcoins im Vergleich zu Bitcoin über einen bestimmten Zeitraum, meist sind es die letzten 90 Tage. Liegt der Wert bei über 75, spricht man von einer Altcoin-Saison, da die meisten Altcoins aktuell Bitcoin übertreffen. Ein Wert unter 25 deutet auf eine „Bitcoin-Saison“ hin, in der Bitcoin dominiert.

Altseason indicator says: It's not an altseason!



However, as the number drops sub 50, it provides a tremendous opportunity to accumulate your #Altcoins.



It's bull market year. pic.twitter.com/BfXm4pyzeW — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) January 9, 2025

Laut Michaël van de Poppe zeigt der Indikator derzeit keine Altcoin-Saison an, vielmehr gab es zuletzt einen deutlichen Rücksetzer. Dennoch betrachtet er einen Wert unter 50 als günstige Gelegenheit, um Altcoins zu akkumulieren. Van de Poppe verweist darauf, dass das aktuelle Marktumfeld weiter auf einen Bullenmarkt hindeutet, wodurch Altcoins langfristig profitieren könnten.

In einer Altcoin-Saison oder einem Bullenmarkt sind zyklische Bewegungen bei Altcoins typisch. Starke Kursschwankungen mit Rücksetzern von 20 Prozent oder mehr gelten als normal, bevor die nächste Aufwärtsbewegung beginnt. Solche Korrekturen entstehen durch Gewinnmitnahmen und kurzfristige Marktunsicherheit. Dennoch zeigen langfristig bullische Phasen oft ein Muster: Nach jedem Rücksetzer folgt ein neuer Aufwärtsimpuls, der die Kurse weiter nach oben treibt. Diese Volatilität bietet risikobereiten und mutigen Anlegern eben Chancen, günstige Einstiege während der Korrekturen zu nutzen.

Wer noch kein oder zu wenig Exposure im Kryptomarkt hat, findet gerade in solchen Marktphasen die Chance, noch günstiger in Altcoins zu investieren.

Neuer Altcoin mit Potenzial: WEPE Presale erreicht 45 Mio. $

In einer Altcoin-Saison steigt dann meist die Risikobereitschaft, wodurch auch kleinere Coins und Presales zunehmend gefragt sind. Die initiale Nachfrage spielt hierbei eine entscheidende Rolle, da viele neue Projekte daran scheitern, diese zu erzeugen. Ein starkes Konzept, das bereits in der frühen Phase überzeugt, schafft Vertrauen und signalisiert Potenzial. Gelingt es einem Projekt, dieses Interesse zu wecken, steigt die Wahrscheinlichkeit, langfristig erfolgreich zu sein.

Der Krypto-Vorverkauf von Wall Street Pepe (WEPE) verzeichnete bisher einen Mittelzufluss von rund 45 Millionen US-Dollar und erregte dadurch großes Interesse in der Krypto-Community. Dieses starke Engagement lässt darauf schließen, dass WEPE als vielversprechendes Projekt innerhalb des Marktsegments großes Potenzial für 2025 haben könnte. Anders als herkömmliche Meme-Coins verfolgt Wall Street Pepe einen langfristigen Ansatz, der Hypes zwar nutzt, aber zusätzlich auf eine funktionale Community und nachhaltigen Nutzen setzt.

Zum Wall Street Pepe Presale

Das Projekt soll eine Plattform für Kleinanleger schaffen, die durch Wissenstransfer und Transparenz den Zugang zum Kryptohandel erleichtert. Ein integriertes Belohnungssystem motiviert aktive Mitglieder dazu, erfolgreich zu handeln und ihre Aktivitäten innerhalb der Community zu teilen. Wer durch den Handel Erfolge erzielt, wird mit WEPE Token entlohnt. Damit möchte Wall Street Pepe eine Umgebung fördern, die kleinere Anleger stärkt und ihre Chancen im Vergleich zu großen Marktteilnehmern verbessert. Diese Strategie erinnert an das Phänomen von WallStreetBets, das ebenfalls auf die Macht einer organisierten Gemeinschaft setzte.

Das Angebot des Tokens ist auf insgesamt 200 Milliarden Einheiten begrenzt. Dabei stehen 20 Prozent der gesamten Menge für den Presale zur Verfügung. Ein erheblicher Anteil der Token-Reserven, rund 38 Prozent, wird für umfassende Marketingkampagnen eingesetzt. Weitere Teile des Token-Supplies werden für die Bereitstellung von Liquidität und Prämien beim Handel sowie für Staking-Belohnungen verwendet.

Frühe Investoren haben zudem die Möglichkeit, von einem gestaffelten Preismodell zu profitieren. Mit jeder Phase des Vorverkaufs steigt der Preis der Token, was frühzeitige Anleger in eine vorteilhafte Position versetzt. Denn durch Preiserhöhungen bauen Anleger vor dem Handelsstart Buchgewinne auf, die als Risikopuffer dienen. Die Investition erfolgt über die offizielle Website, auf der Interessierte ihre Wallets verbinden und WEPE durch den Umtausch von ETH, USDT oder BNB erwerben können. Bereits morgen steht hier die nächste Preiserhöhung an.

Zum Wall Street Pepe Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.