Krypto News: Neue Layer-1 besser als Ethereum & Solana?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ob Ethereum, Solana, Cardano oder Sui – die Auswahl an Layer-1 ist im Jahr 2025 größer denn je. Fortlaufend starten neue Blockchains, die unterschiedliche Ziele verfolgen. Nun stellt ein führender Analyst eine gewagte These auf – neue Layer-1 könnten besser als Ethereum oder Solana sein. Was steckt dahinter?

Krypto Prognose: Sind spezialisierte Layer-1 besser?

Der folgende Krypto-Analyst geht nämlich davon aus, dass Layer-1-Blockchains, die sich auf spezifische Anwendungsfälle konzentrieren, eine höhere Erfolgschance haben als allgemeine Smart-Contract-Plattformen. Der Grund liegt in der zunehmenden Spezialisierung des Marktes: Während universelle L1s wie Ethereum oder Solana eine breite Auswahl an Anwendungen unterstützen, können spezialisierte Netzwerke gezielt optimierte Lösungen für bestimmte Sektoren bieten. Dies führt zu höherer Effizienz, besseren Sicherheitsstandards und einer stärkeren Marktposition in ihrer jeweiligen Nische.

Durch die Fokussierung auf einen klar definierten Anwendungsfall kann eine spezialisierte L1 innovative Lösungen entwickeln, die für Unternehmen und Nutzer attraktiver sind. Zudem wird der Wettbewerb mit etablierten Universal-Blockchains vermieden, was das Potenzial für langfristiges Wachstum erhöht.

Als Beispiel verweist der CryptoQuant-CEO Ki Young Ju auf Story.

L1s focused on specific use cases are highly likely to outperform vague general-purpose L1s, imo.



L1 for IP(Intellectual Property) launched mainnet today. Their goal is to make IP programmable.



I’ll do some on-chain analysis once the data builds up. https://t.co/SCZrLWtQb6 — Ki Young Ju (@ki_young_ju) February 13, 2025

Story ist eine neue Layer-1 Blockchain, die geistiges Eigentum (IP) in programmierbare digitale Vermögenswerte tokenisieren möchte. Diese Blockchain wurde entwickelt, um IP-Inhabern die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen zu schützen, zu teilen und zu monetarisieren. Story hat sich von einem Ethereum-Protokoll und einer Layer-2-Lösung zu einer eigenständigen Layer-1 Blockchain entwickelt. Das Team verfolgt hier dasZiel, eine sichere Grundlage für KI-getriebene Innovation und dezentralisierte Zusammenarbeit zu schaffen.

Langfristig wird sich wohl unweigerlich Qualität durchsetzen, unabhängig davon, ob es sich um allgemeine Layer-1-, spezialisierte Layer-1- oder Layer-2-Lösungen handelt. Entscheidend sind Skalierbarkeit, Sicherheit und echte Nutzung. Während spezialisierte Blockchains durch individuelle Lösungen punkten, bieten universelle L1s Flexibilität für viele Anwendungen. Layer-2-Netzwerke wiederum verbessern Effizienz und senken Gebühren. Letztlich werden sich die Projekte behaupten, die echte Nachfrage bedienen, technologische Innovation liefern und nachhaltige Netzwerkeffekte erzeugen.

Krypto-Tipp: Neue Layer-2 skaliert Solana – über 21 Mio. $ für Solaxy

Solana hat sich dennoch in den letzten Monaten als eine der leistungsstärksten Blockchains etabliert, stößt jedoch bei hoher Netzwerkauslastung mitunter an Grenzen. Besonders in Phasen intensiver Aktivität, etwa durch Meme-Coins wie TRUMP und MELANIA, kam es zu Engpässen, Fehltransaktionen und steigenden Gebühren. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, wurde mit Solaxy die erste Layer-2-Lösung für Solana entwickelt. Das erklärte Ziel ist es, das Netzwerk zu entlasten, die Skalierbarkeit zu verbessern und eine effizientere Transaktionsverarbeitung zu ermöglichen.

Die Skalierungsstrategie von Solaxy basiert auf der bewährten Rollup-Technologie, die sich bereits bei Ethereum als effektiv erwiesen hat. Durch das Bündeln und die externe Verarbeitung von Transaktionen kann die Geschwindigkeit erheblich erhöht und gleichzeitig die Kosten gesenkt werden. Während Ethereum längst von Layer-2-Innovationen profitiert, bringt Solaxy dieses Konzept nun erstmals in das Solana-Ökosystem.

Zum Solaxy Presale

Das Entwicklungsteam arbeitet aktuell an einer leistungsstarken Architektur, die eine optimierte Sequenzer-Technologie nutzt. Zudem wird die Solana Virtual Machine (SVM) innerhalb einer Zero-Knowledge-Umgebung (zkVM) betrieben. Dies verbessert nicht nur die Skalierungseffizienz, sondern stärkt auch die Datenschutzmechanismen innerhalb des Netzwerks. Ein zentraler Bestandteil der Infrastruktur ist der SOLX-Token. Dank Multichain-Kompatibilität kann SOLX über verschiedene Netzwerke hinweg genutzt werden.

Das wachsende Interesse an Solaxy zeigt sich am erfolgreichen Presale. Innerhalb kurzer Zeit konnte das Projekt bereits über 21 Millionen US-Dollar einsammeln. Solaxy setzt auf ein mehrstufiges Preismodell, das frühzeitige Investoren mit günstigeren Einstiegspreisen belohnt. Dies schafft Anreize für eine frühe Beteiligung und erleichtert den Aufbau potenzieller Buchgewinne vor dem offiziellen Listing. Denn bereits morgen wird der Preis das nächste Mal angehoben.

Nutzer können SOLX mit verschiedenen Zahlungsmethoden erwerben, darunter Ethereum (ERC-20), USDT (ERC-20/BEP-20), BNB (BEP-20), SOL oder Kreditkarte – einfach das Wallet verbinden und die Token tauschen.

Mit einer aktuellen Staking-Rendite von rund 195 Prozent APY bietet Solaxy zudem Anreize für langfristige Halter. Das Staking ist bereits im Presale möglich und maximiert Buchgewinne vor dem Handelsstart.

Zum Solaxy Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.