Krypto News: Neuer DeFi-Boom? Massive Investments in L1, L2 & DeFi

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Für Anleger ist es jederzeit spannend, die Kapitalströme im Kryptomarkt zu analysieren und zu beobachten, welche Bereiche von Venture Capital besonders intensiv finanziert werden. Experten sehen in diesen Investitionen oft das größte Potenzial, was auf kommende Hypes und Narrativen hinweisen kann. Durch das Verfolgen der VC-Finanzierungen können Anleger frühzeitig vielversprechende Trends identifizieren. Kapitalströme geben wertvolle Hinweise darauf, wo die zukünftigen Wachstumschancen liegen. Doch welche Marktsegmente könnten 2024 explodieren?

Krypto Prognose: Neuer Hype um Layer-1, Layer-2 & DeFi

Aktuell fließt massiv Geld in Layer 1 (L1), Layer 2 (L2) und DeFi-Projekte, wie die neuesten Daten von Coin98 Analytics zeigen. In der Infrastruktur-Sparte wurden insgesamt 1,59 Milliarden US-Dollar aufgebracht, wobei 32 Prozent dieser Investitionen in Layer 1-Projekte und 18 Prozent in Layer 2-Projekte flossen. Dies zeigt das starke Interesse der Investoren an der zugrunde liegenden Blockchain-Technologie, die das Rückgrat des gesamten Ökosystems bildet. Ohne Layer-1 geht nichts, Layer-2 forcieren hier die für Massenakzeptanz so wichtige Skalierung.

Die DeFi-Sparte belegt den zweiten Platz sowohl in Bezug auf die aufgebrachte Summe als auch die Anzahl der Projekte. Innerhalb von DeFi sind besonders die Staking-Projekte mit 26 Prozent, Real-World-Assets (RWA) mit 13 Prozent und dezentrale Börsen (DEX) mit 12 Prozent die Haupttreiber der Investitionen.

Die hohe Anzahl an Seed-Runden (143) und ungenannten Finanzierungsrunden (137) zeigt zudem das frühe Interesse und die erneut steigende Bereitschaft, in vielversprechende Startups im Krypto-Space zu investieren. Investoren sehen in L1, L2 und DeFi das Potenzial, die nächste Welle der Innovation im Web 3.0 voranzutreiben, was die aktuellen Kapitalströme erklärt. Hier könnte sich in 2024 ergo ein Blick lohnen. Doch es gibt noch weitaus mehr heiße Marktsegmente.

Fundraising Quarterly Report | Q2 2024



The crypto fundraising landscape witnesses an approx. participation from 521 projects, totaling over $3.5B



Let’s uncover the investment trends and narratives that are captivating money flow from investors and VCs lately



(1/15) pic.twitter.com/mBtNdMlLlI — Coin98 Analytics (@Coin98Analytics) July 13, 2024

Darum könnte GameFi ebenfalls durchstarten

2024 könnte GameFi ebenfalls erneut durchstarten, da die erste Generation von Play-to-Earn-Projekten trotz vieler Schwächen und Fehler wichtige Lektionen für die Entwickler lieferte. Diese Erfahrungen haben dazu beigetragen, nachhaltigere Entwicklungen zu fördern. Die neue Generation von GameFi-Projekten verspricht großes Potenzial und hat wahrscheinlich aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Aktuelle Hypes um Gaming-Kryptos, angeheizt durch Plattformen wie Telegram und Projekte wie Notcoin, zeigen bereits eine wieder aufkommende Begeisterung. Diese Trends könnten sich 2024 fortsetzen und Gaming-Kryptos wieder in den Fokus rücken.

Zum PlayDoge Presale

PlayDoge ist an dieser Stelle ein aufregender neuer Coin, der im Juli seinen Presale durchführt und Gaming mit Memes auf innovative Weise verbindet. Historisch gesehen hat Gaming das Potenzial für eine breite Massenadoption, während Memes durch virale Hypes regelmäßig Aufmerksamkeit erregen. PlayDoge setzt auf dieses synergetische Konzept und entwickelt ein Play-to-Earn-Spiel, das das kultige Doge-Meme als virtuelles Haustier im Tamagotchi-Stil integriert. Nutzer können durch das Spielen nostalgischer 2D-Retro-Spiele $PLAY-Token verdienen.

PlayDoge bringt also die beliebten Tamagotchis der 1990er Jahre ins Web3-Zeitalter und modernisiert traditionelle Spielmechaniken. Spieler können ihre virtuellen Haustiere pflegen und gleichzeitig Kryptowährungen verdienen. Über 5,5 Millionen US-Dollar wurden bereits investiert, in etwa 48 Stunden wird der Preis für PLAY erneut steigen.

Zum PlayDoge Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.