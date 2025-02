Krypto News: Nur noch Bitcoin und Stablecoins sicher?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Wochenende verläuft weitgehend unaufgeregt. Viele Kryptowährungen konsolidieren in engen Handelsspannen. Bitcoin wird aktuell bei ungefähr 97.000 US-Dollar gehandelt. Derweil geben einige Altcoins deutlicher nach, während sich Ethereum stabil hält. Die besten Top 100 Coins waren in den letzten 24 Stunden PancakeSwap (CAKE) und Onyxcoin (XCN). Derweil verlieren der FTX Token (FTT) und Gala (GALA) mehr als 5 Prozent. Nun macht ein führender Experte mit einer spektakulären Prognose auf sich aufmerksam – so seien nur noch Bitcoin und Stablecoins sicher. Was steckt dahinter?

Bitcoin & Stablecoins: Sichere Wette auf Adoption

Die folgende Analyse des Krypto-Experten verweist auf ein fundamentales Problem des aktuellen Kryptomarkts: Die enorme Zunahme an Meme-Coins und die massenhafte Entstehung neuer Token in den vergangenen zwölf Monaten haben erhebliche Auswirkungen auf die gesamte Branche. Durch diese Hyperinflation neuer Coins wird Kapital auf viele verschiedene Projekte verteilt, anstatt sich auf einzelne, stärkere Narrative zu konzentrieren. Dadurch fehlt es innovativen Projekten an der notwendigen Liquidität, um nachhaltiges Wachstum und Marktakzeptanz zu erreichen.

Solange dieser Zustand anhält, bleiben Bitcoin und Stablecoins als die wertstabilsten digitalen Assets im Fokus. Bitcoin hat durch seine Marktdominanz und Akzeptanz eine starke Resilienz erreicht, sodass BTC unabhängig von kurzfristigen Markttrends überleben kann. Stablecoins wiederum ziehen Kapital an, weil sie eine Brücke zwischen Krypto und traditionellen Finanzsystemen bieten. Der Analyst argumentiert, dass die Zukunft des Sektors kurzfristig nicht in neuen Narrativen liegt, sondern darin, Liquidität zu bündeln und sinnvolle Anwendungsfälle für Bitcoin und Stablecoins zu schaffen.

The hyper proliferation of memecoins and minting of millions of tokens in the past 12 months means that other crypto narratives can't attract sufficient liquidity to build momentum.



Until this shakes out, the value is in attracting liquidity and creating utility for Bitcoin and… — Patrick Scott | Dynamo DeFi (@Dynamo_Patrick) February 15, 2025

Die rapide Zunahme an Altcoins verändert die Welt für Krypto-Anleger. Während frühere Altcoin-Zyklen von einer starken Konzentration des Kapitals auf wenige Projekte geprägt waren, führt das heutige Überangebot zu einer massiven Fragmentierung. Durch Millionen neuer Token wird das verfügbare Kapital auf zahlreiche Projekte verteilt, sodass bis dato eine breite Altcoin-Saison ausbleibt. Anstatt sich auf wenige erfolgversprechende Narrative zu konzentrieren, fließt Liquidität in eine Vielzahl oft spekulativer Token. Diese Verwässerung des Marktes könnte dazu führen, dass eine klassische Altcoin-Saison gar nicht mehr stattfindet, sondern vielmehr einzelne Segmente und Projekte profitieren.

Unpopular opinion: There won’t be an alt season!



Today, there are over 36.4 million altcoins, compared to fewer than 3,000 altcoins during the 2017-2018 alt season and even fewer than 500 altcoins in 2013-2014.



With such massive supply, the market have changed significantly. pic.twitter.com/xLVLA2ug2t — Ali (@ali_charts) January 25, 2025

Krypto-Tipp: Wall Street Pepe startet morgen auf Uniswap

Bei vielen Krypto-Projekten haben Wale und Insider oft enorme Vorteile. Sie können früh große Mengen akkumulieren, Kurse beeinflussen und durch gezielte Verkäufe Gewinne realisieren. Dies macht den Markt 2025 noch komplexer. Bei Bitcoin und Stablecoins ist die Situation anders. Stablecoins dienen nur der Werterhaltung, während Bitcoin langfristig auch für Privatanleger zugänglich bleibt. Kurzfristig können Großinvestoren jedoch auch hier Marktvorteile nutzen. Eine gut vernetzte Trading-Community aus Privatanlegern kann diesen Nachteil ausgleichen und strategische Vorteile bieten. Genau darauf setzte mit Wall Street Pepe einer der erfolgreichsten Krypto-Presales in 2025.

Wall Street Pepe (WEPE) bereitet sich nun auf den bevorstehenden Handelsstart auf Uniswap vor. Am 17. Februar um 15:00 Uhr deutscher Zeit können Anleger aus dem Vorverkauf ihre Token beanspruchen, während der öffentliche Handel gleichzeitig auf Uniswap beginnt.

Trotz eines schwierigen Marktumfelds für Meme-Coins konnte WEPE im Vorverkauf rund 73 Millionen US-Dollar einsammeln. Während die Marktkapitalisierung des Sektors zuletzt deutlich zurückging, blieb das Interesse an diesem Projekt konstant hoch. Täglich wurden Millionenbeträge investiert, sodass das gesamte Angebot vorzeitig vergriffen war. Die Nachfrage war größer als das Angebot – dies lässt eine bullische WEPE Prognose zu.

Ein wichtiger Aspekt des Erfolgs ist die breite Unterstützung durch Privatinvestoren. WEPE positioniert sich als Antwort auf den Einfluss großer Marktakteure und knüpft an die WallStreetBets-Bewegung an. Viele sehen den Token als Chance, sich unabhängig von institutionellen Investoren zu positionieren. So entsteht hier eine Trading-Community für private Trader, die Zugang zu Insights, Alpha-Signalen und mehr bietet. Neben möglichen Kursgewinnen bietet das Projekt seinen Inhabern exklusive Analysen und Strategien für den Handel. Mit Spannung wartet die Krypto-Community auf den WEPE-Launch am Montag.

