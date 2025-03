Krypto News: PayPal schafft Meilenstein - Shoppen mit Bitcoin

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin wurde ursprünglich als digitales Zahlungssystem konzipiert, hat sich jedoch vor allem als Wertaufbewahrungsmittel etabliert. Die begrenzte Gesamtmenge und die wachsende Akzeptanz als „digitales Gold“ machen es attraktiver für Anleger als für alltägliche Transaktionen.

Dennoch gibt es fortlaufende Bemühungen, Bitcoin und Kryptowährungen in den Einkaufsalltag zu integrieren. Besonders vielversprechend sind Initiativen von großen Finanzdienstleistern wie PayPal. Durch dessen bereits vorhandene Nutzerbasis und Marktstellung könnten Krypto-Zahlungen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Nun geht PayPal diesen Schritt weiter.

PayPal treibt die Krypto-Adoption weiter voran. Der CEO Alex Chriss demonstrierte kürzlich eine Bitcoin-Zahlung über die Plattform. Nutzer können nun mit Bitcoin ($BTC), PayPals eigenem Stablecoin ($PYUSD) auf Solana oder Ethereum ($ETH) bezahlen. Millionen Händler weltweit akzeptieren diese Optionen, was Kryptowährungen im Alltag nutzbarer macht. Die Integration von Krypto-Zahlungen in PayPal zeigt, dass digitale Währungen zunehmend als Zahlungsmittel etabliert werden.

Adoption: As I posted on Tuesday Paypal crypto payments are going mainstream globally. @PayPal CEO, Alex Chriss, posts a video of purchasing a hat with #Bitcoin over PayPal. Options appear to be $BTC or $PYUSD on @Solana Pay and $ETH



“With PayPal, consumers can seamlessly use… pic.twitter.com/OQAttAPqcs — MartyParty (@martypartymusic) February 28, 2025

PayPal erweitert seine Krypto-Dienstleistungen für Verbraucher und Händler, um die Nutzung digitaler Assets zu fördern. Kunden können Kryptowährungen kaufen, senden oder ausgeben. Eine wichtige Funktion ist „Checkout with Crypto“, bei dem Krypto als Zahlungsquelle genutzt wird. Der Betrag wird beim Kauf in Fiat umgewandelt, sodass Händler keine Krypto-Volatilität ertrage müssenn. Zudem können Nutzer Cashback-Belohnungen aus der Venmo-Kreditkarte in Kryptowährungen umwandeln. Für kostengünstige Überweisungen wurde der Stablecoin PYUSD in Xoom integriert, was internationale Transaktionen erleichtert. Diese Lösungen machen Kryptowährungen alltagstauglicher und treiben die breite Akzeptanz weiter voran.

