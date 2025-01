Krypto News: PEPE im Freien Fall - Kurs stürtzt unter 0,00002-Dollar-Support

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die jüngsten Entwicklungen auf dem Kryptomarkt haben PEPE in eine kritische Lage gebracht. Nachdem der Kurs des beliebten Meme-Coins zunächst stabil schien, brach er nun unter die wichtige Support-Zone von 0,00002 $ ein. Die Marke gilt als entscheidend für die weitere Kursentwicklung und könnte über die Zukunft des Coins entscheiden. Im folgenden Artikel beleuchten wir die aktuelle Marktsituation, mögliche Szenarien und die Chancen, die PEPE-Anlegern trotz des Kurseinbruchs noch offenstehen.

PEPE befindet sich aktuell tief in den roten Zahlen

Der Kryptomarkt erlebte in den letzten beiden Tagen eine deutliche Korrektur, bei der Bitcoin zwischenzeitlich auf nur noch etwa 94.000 $ fiel. Besonders stark betroffen war dabei der hochvolatilere Marktsektor der Meme-Coins. Die Marktkapitalisierung des Segments sank erstmals seit langem wieder unter die Marke von 100 Milliarden $. Der drittgrößte Meme-Coin PEPE blieb von den Verlusten nicht verschont und verzeichnete in den letzten 24 Stunden einen weiteren Rückgang um 3,6 Prozent, nachdem der Kurs bereits in der vergangenen Woche um etwa 14 Prozent gefallen war. Damit verlor der Coin nun auch den wichtigen Support bei 0,00002 $, über dem er sich zuvor längere Zeit stabil halten konnte.

Quelle: CoinMarketCap.com

PEPE hatte allerdings ein äußerst erfolgreiches Jahr 2024, in dem sich seine Marktkapitalisierung um ein Vielfaches erhöhte. Bereits zu Beginn des Jahres konnte der Coin seinen Wert verzehnfachen, und Ende Mai erreichte er einen vorläufigen Höchststand bei 0,000017 $. Nach einer längeren Konsolidierungsphase im zweiten und dritten Quartal erlebte PEPE ab Anfang November eine massive Rallye, die ihn auf sein aktuelles Allzeithoch von 0,000027 $ katapultierte. Seitdem ist der Coin jedoch wieder deutlich gefallen.

Trotz dieser Verluste bleibt PEPE der drittgrößte Meme-Coin und die 24-größte Kryptowährung insgesamt. Der Coin hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 7,46 Milliarden $, während das Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden immer noch bei etwa 1,5 Milliarden $ lag. Anleger fragen sich nun, ob sie in den kommenden Wochen mit weiteren Verlusten rechnen müssen.

So könnte es für den Frosch Meme Coin weitergehen

Tatsächlich befindet sich PEPE gerade kurstechnisch in einer sehr interessanten Position, da er jetzt um die Support-Zone zwischen 0,000016 $ und 0,000018 $ gehandelt wird. Sollte dieser Support verloren gehen, sähe es für die PEPE-Bullen höchstwahrscheinlich schlecht aus. Schließlich stellt dieses Kursniveau als früheres Allzeithoch eine wichtige Unterstützungszone dar.

Andererseits bietet dieses Niveau, wie bereits erwähnt, natürlich deutlichen Support, und PEPE könnte es in den kommenden Tagen, sollte sich der restliche Kryptomarkt ebenfalls erholen, auch schnell wieder gelingen, aufwärts in Richtung 0,00002 $ zu steigen. Wenn es ihm gelingt, diese Kursmarke als Widerstand zu überwinden, hätte PEPE das Potenzial, weiterhin in Richtung 0,000025 $ zu steigen. Erst wenn er diesen Widerstand überwunden hat, ist auch eine weitere Fortsetzung der Rallye bis hin zu einem neuen Allzeithoch und möglicherweise erstmals auf das 0,00003-$-Niveau denkbar.

Quelle: CoinMarketCap.com

Obwohl es im Jahr 2025 durchaus wahrscheinlich erscheint, dass der Coin, sollte der Bullenmarkt anhalten, noch einmal ein neues Allzeithoch erreicht, ist das Aufwärtspotenzial in Anbetracht der milliardenschweren Marktkapitalisierung doch deutlich eingeschränkt. Vor allem, wenn man ihn mit jüngeren Meme-Coins vergleicht, die noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen.

Daher interessieren sich viele Anleger heute für Investitionsalternativen und kleinere Meme-Coins wie beispielsweise WEPE.

Junger Meme Coin WEPE entwickelt sich derweil genau in die andere Richtung

Hierbei handelt es sich um den neuen Meme-Coin des neuen Meme-Coin-Projektes Wall Street Pepe. Das lässt sich, wie der Name bereits vermuten lässt, vom beliebten Frosch-Meme-Coin PEPE inspirieren, der sich im vergangenen Jahr als eine feste Größe im Meme-Coin-Sektor etabliert hat. Gleichzeitig bezieht der Name auch den Kultcharakter des „Wolf of Wall Street“ mit ein, und diese Kombination eines finanzorientierten Frosches als Meme scheint bei Anlegern überraschenderweise großen Hype ausgelöst zu haben.

Das Ganze spiegelt sich vor allem in den Zahlen des Presales wider. Tatsächlich kann WEPE nämlich noch nicht an offiziellen Krypto-Börsen gehandelt werden, sondern ist derzeit nur im Vorverkauf über die offizielle Website und das dort befindliche Presale-Widget erhältlich. Hier kamen nun innerhalb der vergangenen Wochen bereits über 44,4 Millionen $ an initialem Funding für den neuen Meme-Coin zusammen, was für einen Vorverkauf wirklich eine massive Summe darstellt und WEPE so aus dem Stand in die Riege der Top-Meme-Coins erheben könnte.

Quelle: Wallstreetpepe.com

Da der Presale noch nicht zu Ende ist, ist zudem damit zu rechnen, dass auch die 50-Millionen-$-Marke noch geknackt werden könnte. Anleger haben hier gerade die Möglichkeit, WEPE zum rabattierten Festpreis von 0,00036644 $ zu kaufen. Außerdem lassen sich die Coins auch direkt nach dem Erwerb staken, um eine jährliche Rendite von bis zu 29 % zu erzielen. Das verschafft vor allem auch langfristig orientierten Anlegern eine weitere Renditemöglichkeit.

Schon bald wird der Presale zu Ende sein, und sollte der Kurs des Coins danach weiter steigen, werden vor allem die Anleger profitieren, die früh im Presale zu günstigen Konditionen investiert haben.

