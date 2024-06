Krypto News Rückblick: Das war diese Woche wichtig!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Eine neue Handelswoche endet ohne deutliche Impulse für den Kryptomarkt. Nun fallen Bitcoin und Ethereum leicht. Doch so richtig aufregend ist es nicht, was wir im Juni rund um Kryptowährungen erleben. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich jede Woche Events, die Krypto-Anleger bewegen und mitunter auch in die Analyse der Coins einfließen sollten. Werfen wir also einen Blick auf die wichtigen Dinge der aktuellen Marktphase – unser Krypto News Rückblick:

Bitcoin & Ethereum laufen seitwärts: Altcoins korrigieren stark

Wenn wir uns die Kursentwicklung bei Bitcoin und Ethereum in den letzten sieben Tagen anschauen, sehen wir eine Seitwärtsbewegung. Bitcoin fällt um rund 3 Prozent, Ethereum notiert rund 2 Prozent leichter. Was kurzfristig abwärtsgerichtete Tendenzen offenbart, stellt sich übergeordnet weiter als Seitwärtsbewegung dar. Anders sieht es jedoch mitunter im risikobehafteten Segment der Altcoins aus, die deutlich stärker korrigieren. So fallen Meme-Coins besonders drastisch. Dogwifhat verliert in einer Woche rund ein Drittel seines Werts. FLOKI und BONK crashen um rund 15 Prozent. Ferner gibt es auch bei jüngeren Airdrops massive Gewinnmitnahmen. Vertrauen lässt hier nach, Risiko-Exposure wird abgebaut.

Pepe Unchained startet Presale: Erste Pepe-basierte Layer-2

Risikofreudige Anleger setzen weiterhin auf innovative Kryptowährungen. Pepe Unchained (PEPU) möchte hier den Erfolg von Meme-Coins mit fortschrittlicher Layer-2-Technologie vereinen, um schnellere und kostengünstigere Transaktionen zu ermöglichen. In der vergangenen Woche startete hier der Presale und sammelte schnell über 450.000 US-Dollar ein.

Laut dem Whitepaper soll Pepe Unchained das „Königreich des Frosch-Memes“ werden, wobei die Layer-2-Blockchain effizientere Transaktionen ermöglicht als die oft gebührenintensive Ethereum-Blockchain. Der $PEPU-Token nimmt eine zentrale Rolle im Ökosystem ein.

Der Presale von $PEPU umfasst 20 Prozent der Token, während 30 Prozent für Staking-Belohnungen, 20 Prozent für Marketing, 10 Prozent für Liquidität auf dezentralen Börsen, 10 Prozent für die Projektfinanzierung und weitere 10 Prozent für die Layer-2-Chain vorgesehen sind.

Die Roadmap von Pepe Unchained umfasst drei Phasen: In der ersten Phase wird die Layer-2-Technologie eingeführt, in der zweiten Phase werden doppelte Staking-Belohnungen und Community-Bildung gefördert, in der dritten Phase soll ein vollständiges Blockchain-Ökosystem entwickelt werden.

Der Preis für PEPU steigt kontinuierlich und liegt derzeit bei 0,008032 US-Dollar im Presale.

Ethereum-Spot-ETFs vor Handelsstart: Analysten erwarten finale Genehmigung im Juli

Die finalen Genehmigungen für Ethereum Spot ETFs in den USA stehen kurz bevor. Die US-Börsenaufsicht SEC hat bereits die initialen Anträge genehmigt, die endgültige Zulassung wird in den kommenden Wochen erwartet, wahrscheinlich im Juli. Am 21. Juni reichten mehrere Vermögensverwalter, darunter VanEck, BlackRock, Grayscale und Invesco Galaxy Digital, überarbeitete Anträge bei der SEC ein.

Die Ethereum-Entwickler von ConsenSys berichteten zuletzt, dass die SEC ihre Untersuchungen gegen Ethereum 2.0 abgeschlossen habe, ohne Anklagen wegen illegaler Wertpapiertransaktionen zu erheben.

Der bevorstehende Handelsstart der Ethereum-ETFs könnte eine starke Nachfrage nach Ethereum auslösen. Gleichzeitig ist das Angebot an Ethereum knapp. Die Bestände an den Börsen befinden sich auf einem Mehrjahrestief. Ethereum ist zeitweise deflationär, wobei mehr ETH verbrannt als neu ausgegeben wird. Zusätzlich sind etwa ein Viertel aller Ethereum-Token im Staking gebunden, was das verfügbare Angebot weiter reduziert.

WienerAI explodiert über 6 Mio. $: Meme-Coin trifft auf Künstliche Intelligenz

WienerAI kombiniert derweil die Attraktivität eines Meme-Coins mit der innovativen Technologie der Künstlichen Intelligenz. Der Presale hat bereits über 6 Millionen US-Dollar eingesammelt, was die hohe Nachfrage und das Potenzial dieses Projekts unterstreicht. Anfang 2024 waren Meme-Coins und KI-Token die führenden Marktsegmente, während andere Altcoins deutlich hinter den Erwartungen zurückblieben.

Die Kombination aus humorvollem Meme-Branding und ernsthafter KI-Technologie trifft augenscheinlich den Nerv der Zeit. Diese Dualität ermöglicht es WienerAI, sowohl kurzfristige Hypes zu erzeugen als auch langfristige Relevanz durch die Integration von KI zu gewährleisten. Die starke anfängliche Nachfrage und das eingesammelte Kapital von über 6 Millionen US-Dollar belegen das Interesse der Investoren.

WienerAI punktet zudem mit einer benutzerfreundlichen KI, die auch für Anfänger im Krypto-Handel leicht verständlich ist. Der Trading-Bot identifiziert erfolgreiche Handelsmöglichkeiten und liefert fundierte Begründungen für seine Vorschläge. Eine besondere Funktion ist die Swap-Integration, die es ermöglicht, direkt innerhalb der App zu handeln, ohne diese verlassen zu müssen.

Mit einem Kapital von über 6 Millionen US-Dollar schreitet der Presale schnell voran, die wachsende Community auf Twitter, die mittlerweile über 14.000 Follower zählt, zeigt das virale Potenzial des Projekts.

Deutsche Telekom setzt auf Bitcoin-Mining – was ist passiert?

Die Deutsche Telekom hat ihre Blockchain-Aktivitäten in den letzten Jahren erheblich ausgebaut. Seit 2021 ist Telekom MMS Teil der Polkadot-Blockchain und agiert seit vergangenem Jahr als Validator für die Polygon-Blockchain. Auch bei Chainlink ist Telekom aktiv. Der Telekommunikationsriese möchte nun das Engagement im Bereich Kryptowährungen weiter intensivieren und sich auch im Krypto-Mining engagieren. Bereits seit 2023 betreibt die Deutsche Telekom sogenannte Bitcoin-Nodes.

Als einer der führenden digitalen Telekommunikationsanbieter in Deutschland zeigt die Deutsche Telekom damit ihr starkes Interesse. Dies scheint positiv für die Bitcoin-Adoption.

Tether liebt Gold: Neuer Stablecoin mit Edelmetall-Fokus

Tether hat ferner zuletzt den Start von Alloy bekanntgegeben, einem neuen Stablecoin-Dienst, der durch Tether Gold (XAUt) besichert ist. Alloy (aUSDT) ist ein goldgedeckter Stablecoin, der an den US-Dollar gekoppelt ist und auf der neuen Alloy by Tether-Plattform gemint werden kann. Laut Tether wird Alloy durch Tether Gold überbesichert, sodass der Token den Wert und die Funktionalität des US-Dollars nachahmt, jedoch synthetisch bleibt und nicht direkt durch den Dollar gedeckt ist. Derzeit ist Alloy nur auf Ethereum verfügbar.

Tether has just launched a new stablecoin named #Alloy, pegged to the U.S. dollar and backed by gold



The stablecoin, known as aUSDT, is part of Tether's initiative to create a real-world asset tokenization platform



This aims to allow holders to maintain exposure to gold… pic.twitter.com/kw87lTVVLD — BrotherHood (@BHVenture) June 18, 2024

Alloy stellt eine hybride Kryptowährung dar, die das Engagement in Gold mit den praktischen Anwendungen eines US-Dollar-basierten Stablecoins kombiniert. Das Unternehmen Tether hebt hervor, dass Alloy langfristigen Inhabern ermöglicht, in Gold investiert zu bleiben und gleichzeitig ein Dollar-bezogenes Tether-Asset für Zahlungen und alltägliche Transaktionen zu nutzen. Diese Kombination könnte gemeinsam mit dem etablierten US-Unternehmen für Relevanz sorgen.

