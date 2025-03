Krypto News: Tag 1 nach Fed-Zinsentscheid - das ist wichtig

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Trotz leichten Gewinnmitnahmen in den letzten Stunden notiert der breite Kryptomarkt deutlich fester und kann nach dem jüngsten Fed-Zinsentscheid wieder Momentum aufbauen. Bereits vor dem Treffen der Notenbanker sprang der Markt an. Bitcoin notiert noch 4 Prozent im Plus, Altcoins können mitunter sogar stärker zulegen. Ethereum steigt über die psychologische Kursmarke von 2.000 US-Dollar. XRP legt sogar um 10 Prozent zu, hier dürfte jedoch auch das Ende des Rechtsstreits mit der SEC eine Rolle spielen.

Langfristig sind Bitcoin & Co. stark von der globalen Liquidität abhängig – sprich die Entscheidungen der US-Notenbanken sind von enormer Bedeutung. Was ist für Kryptowährungen nun wichtig, am Tag 1 nach dem Fed Zinsentscheid?

Analysten bewerten den Fed-Zinsentscheid

The highly anticipated FOMC meeting has concluded with Jerome Powell announcing unchanged interest rates for the time being. However, there were a few key (mostly encouraging) takeaways that have led to crypto and equities reacting positively after the news was announced:… pic.twitter.com/0NfUu59jOz — Santiment (@santimentfeed) March 19, 2025

Die Analysten von Santiment bewerten den jüngsten Fed-Zinsentscheid als positiv für Kryptowährungen und Aktienmärkte. Die Entscheidung, die Zinsen unverändert zu lassen, wurde erwartet und damit vom Markt eben auch bereits eingepreist. Entscheidend sind jedoch die Hinweise auf zwei geplante Zinssenkungen später im Jahr. Dies signalisiert eine mögliche Lockerung der Geldpolitik, trotz anhaltender Inflation und verlangsamtem Wirtschaftswachstum. Die Wachstumsprognose für die US-Wirtschaft wurde von 2,1 auf 1,7 Prozent gesenkt.

Gleichzeitig betont Powell, dass hohe Inflation und niedriges Wachstum sich gegenseitig ausgleichen. Die Erwähnung von US-Zöllen als potenzielles Risiko für die Inflationsbekämpfung deutet auf anhaltende wirtschaftliche Herausforderungen hin. Santiment erwartet, dass der Kryptomarkt weiterhin eng mit dem S&P 500 korreliert, während Altcoins erhöhte Volatilität zeigen könnten.

BREAKING: The Fed makes multiple revisions to their 2025 economic data projections.



1. Cuts 2025 GDP growth projection from 2.1% to 1.7%



2. Raises unemployment forecast from 4.3% to 4.4%



3. Raises PCE inflation forecast from 2.5% to 2.7%



4. Raises Core PCE inflation forecast… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) March 19, 2025

Die Analysten des Kobeissi Letter fokussieren sich auf die überarbeiteten Wirtschaftsprognosen der Fed für 2025. Besonders kritisch sehen sie die Reduzierung des erwarteten BIP-Wachstums von 2,1 auf 1,7 Prozent sowie die Erhöhung der Arbeitslosenquote auf 4,4 Prozent. Zudem prognostiziert die Fed nun eine höhere Inflation, mit einem Anstieg der PCE-Inflation auf 2,7 Prozent und der Kerninflation auf 2,8 Prozent. Diese Anpassungen deuten auf eine schwächere Wirtschaft und anhaltenden Inflationsdruck hin, was die Geldpolitik weiter beeinflussen könnte. Risiken bleiben vorhanden, die Rückkehr zu QE könnte damit noch ein wenig dauern, wird aber unweigerlich kommen.

