Krypto News Vorschau: Coins und Ereignisse für die kommende Woche

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt stabilisiert sich auf hohem Niveau. Der Bitcoin-Kurs bewegt sich um die 94.000 Dollar Marke und wie an Wochenenden üblich herrscht relativ wenig Bewegung unter den Top Coins. Lediglich $XRP kann sich von der Masse abheben und liegt heute deutlich im Plus. Aber auch wenn es in der aktuellen Marktphase nicht ganz so viel Bewegung gibt, tut sich aktuell einiges, bei dem es sich lohnt, genauer hinzusehen, um von zukünftigen Kursschwankungen nicht überrascht zu werden. Auch die kommende Woche hat wieder einiges zu bieten.

Ausbruch bei $XRP

$XRP ist und bleibt einer der gehyptesten Coins am Kryptomarkt. Egal ob Skeptiker oder Befürworter, kein Coin wird so viel diskutiert wie der von Ripple. Seit Donald Trumps Wahlsieg ist der $XRP-Kurs aus seiner jahrelangen Seitwärtsbewegung ausgebrochen und auch heute zeigt sich bei $XRP wieder ein starker Anstieg. In naher Zukunft stehen für $XRP auch wichtige Entscheidungen an.

($XRP Chart – Quelle: Tradingview)

$XRP ist gestern aus seiner Dreiecksformation ausgebrochen, wodurch die statistische Wahrscheinlichkeit auf einen weiteren Anstieg nun deutlich höher ist. Außerdem werden am 15. Januar Fortschritte im Rechtsstreit mit der SEC erwartet. Es lohnt sich also, den Coin von Ripple in den kommenden Tagen genau im Auge zu behalten. Sollten am Mittwoch gute Nachrichten folgen, könnte das Jahreshoch bei 2,86 Dollar überschritten werden, wodurch der Weg bis zur 3 Dollar Marke frei wäre.

Preiserhöhung bei Wall Street Pepe ($WEPE

Während sich bei Bitcoin nicht viel tut, weichen viele Anleger auf Altcoins aus. Dabei sind vor allem Meme Coins extrem beliebt. Aktuell ist es der neue Wall Street Pepe ($WEPE), der für Aufsehen sorgt. Der Coin hat innerhalb kürzester Zeit über 46 Millionen Dollar umgesetzt, obwohl er noch gar nicht an den Börsen handelbar ist. Derzeit ist Wall Street Pepe noch im ICO erhältlich, sodass Anleger noch die Möglichkeit haben, zum günstigen Fixpreis einzusteigen.

($WEPE Token-Vorverkauf – Quelle: Wall Street Pepe Website)

Anleger haben bei Wall Street Pepe den großen Vorteil, dass der Preis bis zum Listing an den Kryptobörsen noch mehrfach erhöht wird, sodass sich für frühe Käufer bereits ein erster Buchgewinn bis zum Launch ergibt. Die nächste Preiserhöhung findet schon am Montag statt. Nach dem Handelsstart an den Börsen könnte $WEPE schnell zum nächsten Milliarden Dollar Meme Coin aufsteigen, da die extrem hohe Nachfrage während des Presales auf eine anschließende Kursexplosion hindeutet.

Letzte Chance bei Flockerz ($FLOCK)

Coins, bei denen Anleger noch die Möglichkeit haben, im Presale einzusteigen, können nach dem Launch schnell durch die Decke gehen. Kurssteigerungen von tausenden Prozent sind nach dem ICO keine Seltenheit, auch wenn das Risiko natürlich höher ist. Mit Flockerz ($FLOCK) kommt ein weiterer Coin auf den Markt, bei dem Anleger derzeit noch die Möglichkeit haben, zum günstigen Fixpreis einzusteigen. Allerdings endet der Vorverkauf hier schon in wenigen Tagen und das Listing an den Börsen steht unmittelbar bevor.

($FLOCK Token-Vorverkauf – Quelle: Flockerz Website)

Flockerz ist der erste Meme Coin, der von Anfang an in den Händen der Community liegt. Jeder $FLOCK-Besitzer kann über wichtige Entscheidungen zur Zukunft des Projekts mitbestimmen, sodass Anleger hier nicht den Launen des Entwicklers ausgeliefert sind. Außerdem verfügt Flockerz über eine Staking-Funktion, die in den ersten 2 Jahren eine überdurchschnittlich hohe Staking-Rendite auszahlt. Analysten vermuten aufgrund des einzigartigen Konzepts und des hohen Anteils an gestakten Token, dass der Kurs nach dem Launch um das 10-fache steigen könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.