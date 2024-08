Krypto News Vorschau: Coins und wichtige Entwicklungen für die kommende Woche

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es geht wieder bergauf am Kryptomarkt. Mit zunehmender Volatilität kann es sich auch umso mehr lohnen, die Entwicklungen am Markt und die aktuelle Nachrichtenlage genau zu verfolgen, um von etwaigen Kursschwankungen nicht überrascht zu werden. Auch in der kommenden Woche passiert wieder einiges, das Einfluss auf den Markt haben könnte, bzw. stehen Entwicklungen an, von denen Investoren wissen sollten. Ein paar davon behandeln wir in diesem Artikel.

Inflationsdaten aus der Eurozone

Die Veröffentlichung der Inflationsdaten wird von Investoren genau beobachtet, da die Inflationsrate ein wichtiger Indikator ist, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob die Zentralbanken die Zinsen weiter senken werden oder nicht. Zwar hat die Leitzinsentwicklung in Europa nicht ganz so viel Einfluss auf die globalen Märkte wie die in den USA, dennoch können die Daten einen Impuls für den Kryptomarkt liefern.

(Inflationsrate im Euroraum – Quelle: Trading Economics)

Zuletzt lag die Inflation noch bei 2,6 %, während die Kernrate bei 2,9 % lag. Es wird angenommen, dass die Rate im August weiter gesunken ist, sodass auch weitere Zinssenkungen der Zentralbank möglich sein sollten. Niedrigere Zinsen wirken sich in der Regel positiv auf Risiko-Assets wie Kryptowährungen aus. Dennoch wird der Effekt wohl nicht so stark sein, wie wenn aus den USA neue Zahlen veröffentlicht werden. Mit einer gewissen Volatilität ist dennoch zu rechnen.

Base Dawgz ($DAWGZ) ICO endet

Es gibt auch Entwicklungen, die sich direkt am Kryptomarkt abspielen und die Anleger in der kommenden Woche im Auge behalten sollten. Das Initial Coin Offering (ICO) von Base Dawgz ($DAWGZ) endet am 28. August. Anleger, die noch von Anfang an dabei sein wollen, haben also nur noch wenige Tage Zeit, um vor dem Listing an den Kryptobörsen einzusteigen. Da im Vorverkauf über 3 Millionen Dollar umgesetzt wurden, erwarten Analysten einen erfolgreichen Start, bei dem sich der Kurs schnell vervielfachen kann, wie das nach einem erfolgreichen ICO oft zu beobachten ist.

($DAWGZ Initial Coin Offering – Quelle: Base Dawgz Website)

Base Dawgz ist ein Meme Coin, bei dem die Entwickler mit einem Multi Chain Launch für Aufmerksamkeit sorgen. $DAWGZ ist sowohl auf der Base Chain, als auch auf Ethereum, Solana, der BSC und Avalanche erhältlich. Dadurch werden möglichst viele Trader angesprochen, die den Kurs schnell in die Höhe treiben können. Die Tatsache, dass die Nachfrage schon im Vorverkauf so hoch war, stimmt Analysten extrem bullish, wobei einige nach dem Listing an den Börsen einen Anstieg um das 10-fache für möglich halten.

PlayDoge ($PLAY) steht vor dem Launch

Ein weiterer Coin, den Anleger in der kommenden Woche im Auge behalten sollten, ist PlayDoge ($PLAY). Auch hier endet das ICO, allerdings schon morgen. $PLAY ist ein Meme Coin, der mit einem eigenen Play 2 Earn Game ausgestattet wird, wodurch die Reichweite und Bekanntheit enorm gesteigert werden dürfte. Play 2 Earn Coins haben sich schon in der Vergangenheit als äußerst gewinnbringend erwiesen und auch bei $PLAY sind Experten optimistisch, da der neue Coin im Vorverkauf sogar über 6 Millionen Dollar umgesetzt hat.

($PLAY Initial Coin Offering – Quelle: PlayDoge Website)

PlayDoge verbindet mehrere Generationen miteinander, da man im Play 2 Earn Game ein Doge-Tamagotchi erhält, um das man sich kümmert und mit dem man Abenteuer erleben kann. Die Tamagotchis lassen eher bei der älteren Generation Nostalgie aufkommen, während die Tatsache, dass man im Spiel $PLAY-Token und damit bares Geld verdienen kann, auch jüngere Investoren und Gamer begeistern dürfte. Setzt sich das Spiel durch, ähnlich wie die Tamagotchis in den 90ern, dürfte der $PLAY-Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell durch die Decke gehen.

