Krypto News Vorschau: Das Wichtigste für die kommende Woche

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es geht wieder bergauf am Kryptomarkt. Zwar nur langsam, während sich einige Anleger und Analysten wohl einen explosionsartigen Anstieg erhofft haben, da der Oktober in der Vergangenheit oft hohe Gewinne gebracht hat, dafür könnte der Anstieg nachhaltiger sein. Seit dem Allzeithoch im März ist der Bitcoin-Kurs massive Kursschwankungen durchlaufen. Anleger, die informiert sind, wurden dabei nicht jedes Mal eiskalt überrascht, da vieles vorhersehbar war. Auch in der kommenden Woche lohnt es sich wieder, die aktuellen Ereignisse zu verfolgen.

EZB Zinsentscheid

Einer der Gründe, warum der Bullrun in diesem Jahr noch nicht so richtig in Schwung gekommen ist, ist wohl das hohe Zinsniveau. Dabei haben die Zinsen in den USA natürlich deutlich größeren Einfluss auf die Märkte als die in Europa, aber auch in Europa gibt es eine ganze Menge Krypto-Investoren und auch hier wirken sich niedrigere Zinsen auf die Risikobereitschaft der Anleger und letztlich auch auf den Bitcoin-Kurs aus.

(Leitzinsentwicklung USA und Europa – Quelle: Leitzinsen.info)

Nachdem die EZB die Zinsen in den letzten Monaten bereits mehrfach gesenkt hat, wird in der kommenden Woche eine weitere Zinssenkung erwartet. Auch die US-Notenbank Federal Reserve hat im September mit einer ersten Zinssenkung um 50 Basispunkte begonnen und dürfte im November die nächste Zinssenkung durchführen. Damit stehen die Chancen gut, dass es für Bitcoin und Co. in den nächsten Monaten weiter bergauf geht.

Donald Trumps Coin kommt in den Public Sale

Donald Trump hat sich nicht nur im Wahlkampf auf die Seite der Krypto-Anleger und Industrie gestellt. Auch er selbst hat bereits zahlreiche Berührungspunkte mit dem, was der digitale Währungsmarkt und die Blockchain-Technologie zu bieten haben. So hat er bereits eigene NFT-Kollektionen auf den Markt gebracht und damit gutes Geld verdient und nun bringt er mit seinen Söhnen auch einen eigenen Coin auf den Markt.

.@WorldLibertyFi Token Sale goes live on Tuesday morning, October 15th! This is YOUR chance to help shape the future of finance. Be there on Monday, October 14th at 8 AM EST for an Exclusive Spaces to learn more. Join the whitelist today and be ready for Tuesday:… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2024

Wer auf der Whitelist steht, hat schon vorher die Möglichkeit, in die Token zu investieren. Der Public Sale soll am kommenden Dienstag, dem 15. Oktober starten. Viele Details gibt es zu dem Vorhaben mit dem Namen World Liberty Financial noch nicht. Es soll sich wohl um eine DeFi-Plattform handeln, die “den Finanzmarkt revolutionieren und für alle zugänglich machen” soll.

Damit wird einmal mehr deutlich, dass es sich bei den Versprechen, die Donald Trump der Krypto-Industrie gegenüber macht, wohl nicht nur um heiße Luft handeln dürfte. Trump setzt selbst vermehrt auf Kryptowährungen, weshalb man erwartet, dass sein Wahlsieg bullish für den Kryptomarkt wäre.

Preiserhöhung bei Flockerz ($FLOCK)

Ein weiterer Coin, den derzeit extrem viele Anleger verfolgen, ist Flockerz ($FLOCK). Meme Coins sind in diesem Jahr extrem gefragt und erreichen immer öfter Bewertungen in Milliardenhöhe. Bei Flockerz ($FLOCK) handelt es sich um den ersten Meme Coin, bei dem nicht nur eine Einzelperson das Sagen hat und eine Handvoll Wale, die frühzeitig eingestiegen sind, den Kurs später dumpen. Flockerz überzeugt mit einem Vote 2 Earn-System, das jedem aus der Community eine Stimme gibt, um über die Zukunft des Projekts mitzubestimmen.

($FLOCK Initial Coin Offering – Quelle: Flockerz Website)

Außerdem werden die $FLOCK-Token derzeit über ein ICO angeboten, sodass alle Anleger die Möglichkeit haben, zum selben Preis einzusteigen. Allerdings läuft der Vorverkauf in mehreren Stufen ab, wobei jede Stufe mit einer Preiserhöhung einhergeht, wobei die nächste Erhöhung schon in der kommenden Woche stattfindet. Wer noch vorher investiert, kann hier bereits einen ersten Buchgewinn mitnehmen.

Die ganz großen Gewinne erwarten Analysten aber nach dem Listing an den Kryptobörsen, da die hohe Nachfrage während des Presales darauf hindeutet, dass der $FLOCK-Kurs nach dem Launch durch die Decke gehen könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $FLOCK im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.