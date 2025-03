Krypto News Vorschau: Worauf man kommende Woche achten sollte

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin-Kurs hat sich in den letzten Monaten nicht so entwickelt, wie sich die meisten Anleger vorgestellt haben. Eigentlich hätte es unter Trump eine noch nie dagewesene Rallye geben sollen, da seine Politik deutlich kryptofreundlicher ist und er der Krypto-Industrie zahlreiche Versprechen gemacht hat. Seine Versprechen hält er auch ein, nur der Kurs entwickelt sich nicht in die erwartete Richtung. Das hat allerdings andere Gründe. Für Anleger lohnt es sich daher seit Trump mehr denn je, die aktuelle Nachrichtenlage zu verfolgen, um von massiven Kursschwankungen nicht überrumpelt zu werden. Auch die kommende Woche wird spannend.

Neue Entwicklungen bei Handelszöllen

Strafzölle sind der Hauptgrund, warum es an den Finanzmärkten in den letzten Monaten steil bergab ging. Trump möchte das Handelsdefizit der USA ausgleichen und die heimische Wirtschaft stärken. Dafür muss er aber erstmal einige weitreichende Maßnahmen umsetzen, die zu Unsicherheit an den Märkten und in weiterer Folge zu einem Kursrutsch führen. Außerdem dürfte sich dadurch auch die Inflation wieder kurzfristig erhöhen, was weitere Zinssenkungen schwierig macht. In der nächsten Woche greifen bereits die nächsten Zölle auf Fahrzeuge, die nicht in den USA hergestellt werden.

Wenn in der kommenden Woche weitere Handelszölle verkündet werden, wovon auszugehen ist, dürfte das nochmal für einen weiteren Kursrutsch sorgen. Danach wird sich zeigen, ob Investoren die Gelegenheit nutzen, um den Dip zu kaufen, oder ob es weiter bergab geht. Allerdings hat Trump bereits angedeutet, dass er auch zu Verhandlungen bereit wäre.

Die Frage ist natürlich, wie für Trump ein Kompromiss aussehen kann, bei dem nicht nur die USA gewinnen. Sollte er sich hier tatsächlich kompromissbereit zeigen, könnte jede gute Nachricht schnell dafür sorgen, dass sich der Bitcoin-Kurs wieder in Richtung 100.000 Dollar erhöht. Damit würden sich auch viele Altcoins schnell wieder erholen.

Preiserhöhung beim Best Wallet Token

Während es bei Bitcoin, Ethereum und Co. in der kommenden Woche noch ungemütlich werden könnte, weichen viele Anleger auf Initial Coin Offerings (ICOs) aus. Dabei handelt es sich um neue Kryptowährungen, die noch nicht an den Kryptobörsen gehandelt werden und noch vor dem Start direkt von den Entwicklern gekauft werden können.

Das birgt zwar das Risiko, dass man bei einem neuen Coin natürlich nicht weiß, wie er sich nach dem Launch entwickeln wird, allerdings haben Anleger hier auch die Möglichkeit, ihr Kapital in kürzester Zeit zu vervielfachen, wenn das Projekt erfolgreich startet. Außerdem ist man bis zum Launch keinen Kursschwankungen ausgesetzt, weshalb die Gelegenheit vor allem in unsicheren Zeiten gerne genutzt wird.

Wer zum Beispiel vor einem Monat in das Best Wallet Token ($BEST) ICO investiert hat, hat heute bereits einen Buchgewinn erzielt, da der Preis während des Vorverkaufs mehrfach erhöht wird, während der restliche Kryptomarkt seitdem stark eingebrochen ist. Auch in der kommenden Woche stehen wieder Preiserhöhungen an, von denen frühe Käufer bereits profitieren können.

($BEST Token-Vorverkauf – Quelle: Best Wallet Token Website)

Beim Best Wallet Token wird das Risiko deutlich reduziert, da es sich hier nicht um ein komplett neues, unbekanntes Projekt handelt. Die Best Wallet ist eine der beliebtesten Krypto-Wallets und hat bereits hunderttausende Nutzer und da sich mit dem Token in Kombination mit der Wallet zahlreiche Vorteile ergeben, ist die Nachfrage von Anfang an extrem hoch.

Von dieser hohen Nachfrage könnten auch diejenigen profitieren, die die Best Wallet nicht nutzen, da erwartet wird, dass der $BEST-Kurs nach dem Launch durch die Decke geht. $BEST-Besitzer sollen in der Best Wallet beispielsweise niedrigere Token-Swap-Gebühren bezahlen und höhere Staking-Renditen erhalten.

Durch diesen Ansatz und die ständig wachsende Nutzerbasis der Best Wallet ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Nachfrage nach $BEST-Token immer weiter steigt, während das Angebot begrenzt ist. Schon jetzt haben Anleger über 11 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein, weshalb Analysten von einer Kursexplosion beim Launch ausgehen.

