Krypto-Trends: Anleger setzen auf diese drei Top-Altcoins

Während Kryptowährungen nach einem starken US-Arbeitsmarktbericht wieder anziehen, gibt es natürlich eine differenzierte Entwicklung. Bitcoin steigt beispielsweise um 2,5 Prozent, während Ethereum und Solana um 4-5 Prozent noch stärker zulegen. Allerdings fiel hier die Korrektur zuletzt eben auch stärker aus. Dennoch gewinnen heute viele Altcoins gegen Bitcoin. Führende Analysten haben sich jetzt damit beschäftigt, welche Top-Altcoins im Fokus der Trader stehen.

Altcoins: Diese Projekte diskutiert die Krypto-Community

Social-Media-Metriken spielen ganz grundsätzlich eine zentrale Rolle bei der Analyse von Kryptowährungen, da sie einen Einblick in die Stimmung und das Interesse der Community geben. Hohe Diskussionen über einen Coin können auf potenzielle Preisschwankungen oder bevorstehende Entwicklungen hinweisen. Diese helfen dabei, Trends frühzeitig zu erkennen, da die Aktivität in sozialen Medien oft mit Marktbewegungen korreliert. Doch welche drei Altcoins stehen aktuell im Fokus?

The top trending tokens in crypto have some familiar names as altcoins rebound with new & interesting developments brewing…



1) XRP $XRP: Traders are excited over the ETP Bitwise filing. Also, major talks surrounding the SEC's appeal against a ruling that classified XRP… pic.twitter.com/GfqGL3RBtc — Santiment (@santimentfeed) October 4, 2024

XRP

XRP erlebt nach Santiment aktuell verstärktes Interesse aufgrund der Bitwise-ETP-Einreichung, die Hoffnung auf einen eigenen XRP-ETF weckt. Gleichzeitig macht eine Diskussion über die Berufung der SEC gegen die Entscheidung, XRP nicht als Wertpapier zu klassifizieren, die Runde. Dieser Rechtsstreit hat enorme Auswirkungen auf Ripple und die gesamte Krypto-Community. Infolgedessen rutschte der Kurs zuletzt deutlich ab – XRP gab die Monatsgewinne wieder ab und kehrte in die charttechnische Seitwärtsrange zurück.

Aptos

Aptos stand derweil ebenfalls im Fokus der Krypto-Anleger, nachdem Aptos Labs das japanische Blockchain-Unternehmen HashPalette Inc. übernommen hat. Diese Akquisition unterstreicht die Ambitionen von Aptos, seine Präsenz im japanischen Markt zu stärken. Ein weiterer Meilenstein war die Einführung des Franklin Templeton OnChain U.S. Government Money Fund auf der Aptos-Blockchain, was das wachsende institutionelle Interesse verdeutlicht. Hier wird auch verstärkt die L1 Aptos genutzt, die in diversen Metriken starkes Wachstum offenbart. Die jüngsten Entwicklungen haben nach der hiesigen Analyse den Hype um Aptos erheblich gesteigert.

Chainlink

Chainlink steht derzeit wegen der Zusammenarbeit mit SWIFT im Bereich Blockchain-Technologie und Interoperabilität im Gespräch. Besonders hervorzuheben sind erfolgreiche Tests mit Chainlinks Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), das Finanzinstitutionen ermöglicht, verschiedene Blockchains nahtlos zu verbinden. Diese Fortschritte positionieren Chainlink als zentrale Infrastruktur für die Zukunft der Finanztechnologie. SWIFT kündigte derweil an, dass 2025 umfangreiche Tests für digitale Assets und die Tokenisierung von Vermögenswerten folgen sollen. Zwar wurde hier Chainlink nicht explizit genannt – doch es dürfte kein Weg am führenden Krypto-Protokoll vorbeigehen.

Krypto-Tipp: Ist PEPU der beste Altcoin in 2024?

Während das Marktumfeld auch für Meme-Coins wieder bullischer wird, profitiert Pepe Unchained hier von einer gewissen Stärke. Denn die Verbindung von Meme-Coins mit Layer-2-Technologie sorgt für Fantasie:

Für Investoren, die nach spekulativen Projekten suchen, können kleinere Kryptowährungen attraktive Optionen darstellen. Ein solches Projekt, das derzeit viel Aufmerksamkeit erhält, ist Pepe Unchained (PEPU). Durch seinen erfolgreichen Vorverkauf, der bereits über 17 Millionen US-Dollar eingebracht hat, hat PEPU das Interesse vieler Krypto-Anleger geweckt. Das steigende Engagement der Community zeigt, dass Meme-Coins auch 2024 eine starke Anhängerschaft haben. PEPU setzt zugleich auf Innovation.

Ein Schlüsselelement von Pepe Unchained ist die geplante Einführung einer Layer-2-Lösung auf der Ethereum-Blockchain. Diese Technologie soll die hohen Transaktionsgebühren und langen Bearbeitungszeiten, die bei Ethereum-basierten Meme-Coins oft problematisch sind, reduzieren. Durch die Implementierung dieser Layer-2-Technologie sollen Transaktionen nicht nur schneller, sondern auch kostengünstiger abgewickelt werden.

Im Rahmen des Vorverkaufs von PEPU wurden zuletzt umfangreiche Entwicklungsprogramme vorbereitet. Ab dem vierten Quartal 2024 plant das Team hinter dem Projekt, spezielle Anreize für Entwickler zu schaffen, um die Entwicklung dezentraler Anwendungen und Token innerhalb der Layer-2-Infrastruktur zu fördern. Damit soll ein vielfältiges und stabiles Ökosystem entstehen, das langfristig die Nachfrage nach PEPU-Token steigern soll. PEPU ist also mehr als ein Meme-Coin, vielmehr der Start eines ganzen Ökosystems für Meme-Coins.

Interessierte Investoren haben weiterhin die Möglichkeit, PEPU-Token zu einem günstigen Preis zu erwerben, bevor die nächste Preiserhöhung in weniger als 24 Stunden stattfindet. Der Kaufprozess ist einfach und erfolgt durch die Verbindung der Wallet mit der Website und den Tausch von ETH, USDT oder BNB gegen PEPU. Direkt im Anschluss ist auch das Staking möglich.

