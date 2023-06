MAKE Europe: $ENS SVWerder, FCUnion und TSG1899 jetzt auf dem Markt

Werbung CHF/ETH und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie CHF/ETH mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Handeln Sie Währungspaare wie CHF/ETH mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren 5 Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

ENS-Adressen werden nicht nur vom Mainnet unterstützt, sondern setzten sich am Gesmatmarkt durch. In Deutschland sind sie spätestens seit 2021 populär, kommen aber nur selten auf den Markt. Zu Ende der aktuellen Fußballsaison 22/23 sind nun die unzensierbaren NFTs SVWerder, FCUnion und TSG1899 auf dem führenden US-Marktplatz Opensea in der Versteigerung.

ENS-Adresse DFB gab’s noch "ablösefrei"

Der ENS-Name DFB, der gut zum Deutschen Fußball-Bund passen würde, ging vor neun Monaten für 1,185 ETH oder rund 2.500 Euro über den Tisch. Neue Besitzerin ist die ENS-Wallet SaveYourENS. Bei der Versteigerung kam eine Besonderheit des Name-Systems zum Tragen: Werden, wie im Falle von DFB geschehen, ENS-Domains auch nach einer Schonfrist nicht verlängert, folgt eine automatisierte Vickrey-Versteigerung, die bei $100 Millionen starten kann. Am 9. September 2022 wies die stolze ENS-App stolze 17.000 ETH, rund 30 Millionen US-Dollar, für DFB aus. SaveYourENS wartete geduldig auf ein niedriges Auktionsgebot und erhielt dfb dann sogar ablösefrei von den Voreignern. FCUnion ab 1,8 ETH, FCUnionBerlin nicht auf dem Markt Geld schießt Tore, heißt es in der Bundesliga. Daher überrascht es nicht, dass der ENS-Name FCUnion mit einem Startgebot von 1,8 ETH vor SVWerder und TSG1899 mit jeweils nur 1 ETH im opensea-ranking liegt. FCUnionBerlin gehört der Wallet 0xfBBE und ist nicht auf dem Markt. Weil die automatisierte Vickrey-Auktion des ENS-Smart Contracts so riskant ist bevorzugen viele ENS-Flipper opensea, wo NFTs ähnlich wie bei eBay in einer gewohnten Englischen Auktion für einen Monat an den Höchstbietendende versteigert werden. Außerdem erlaubt Opensea die Nutzung von WETH, also wrapped Ethereum, was den Auktionsprozess ohne hohe Transaktionskosten ermöglicht. Kolomunani-Paket für 10 ETH Spätestens zur Fußball-Weltmeisterschaft im Dezember 2022 war der ENS-Markt für Fußballnamen leer gefegt. Zu den teuersten ENS-Adressen auf opensea gehört aktuell ein Bundle der ENS-Namen RandalKoloMuani und KoloMuani, die gemeinsam bis zum 5. Juli 2023 ab 10 ETH zu ersteigern sind. Angesichts des Transfermarktwerts von 60 Millionen Euro für den Spieler und Vize-Torschützenkönigs Randal Kolo Munani liegt das im Promillebereich. Ein fester Preis hat sich jedoch am Markt noch nicht gefunden. Das zeigt auch das Angebot für Mergim und MergimBerisha, die im ENS-Bundle für nur 1 ETH angeboten werden. So viel kostet auch Kolomunanis Team-Kollege Ebimbe alleine. Namen statt Nummernkonten Wer auf Fußball und NFTs setzt, braucht nicht viel Fantasie: Der einfachste Anwendungsfall von ENS-Namen liegt in der Annahme von digitalen Werten. Dafür muss die Adresse nur mit einer Ethereum-Wallet verknüpft werden, was die ENS-Webseite schnell erledigt. Hier können auch Profilbilder, Logos oder Kontaktdaten eingetragen werden. Doch: Auch Smart Contracts können ENS-Domains tragen: Vorstellbar ist es also, dass ein digitaler Wert an eine ENS-Adresse gesendet wird, die automatisch und unveränderlich ein anderes digitales Asset zurücksendet. Kurze ENS-Adressen können außerdem als Sammelbegriffe fungieren und unzählige Unteradressen vereinen. Schon heute gibt es Vereine, die das als Infrastruktur begreifen.

Roman Kessler ist Web3-Entwickler bei der MAKE Europe GmbH in Frankfurt. Im Herzen Europas baut der FinTech-Profi international prämierte Internetanwendungen rund um Bitcoin, Ethereum und den Digitalen Euro.