Non-Fungible Tokens erfreuen Top-Fußball Clubs

Auf der Veranstaltung Block im Park, im Waldstadion, wurde jüngst klar: Der Europapokalsieger setzt dabei auf Blockchain-Technologie. Der Club mache aber einen klaren Unterschied, so Hellmann, zwischen digitalen Spekulationsobjekten und Objekten, die langfristig zu einer größeren Teilhabe aller führten.Tatsächlich könnte das auch als Metaverse bekannte Web3 ein Segen vieler Clubs sein: Digitale Poster von Fußballstars verkaufen sich in ganz Europa bereits sehr gut. Abgesichert durch Non-Fungible Tokens (NFTs) ist das Rechtemanagement bei den Bildchen kein Thema mehr. Vor allem limitierte Editionen bringen immer wieder Höchstpreise. Für alle Clubs und viele Spieler ist das seit der Pandemie zu einem überaus beliebten Zusatzgeschäft ohne viel Aufwand geworden.Während sich Frankfurt also, als Heimat auch des Digitalen Euro und mit breiter Unterstützung in Richtung Web3 bewegt, wird die MAKE Europe ein neues MeetUp launchen. Das "Web3 MeetUp Frankfurt" soll zeigen, wo die Experten und Expertinnen der Region arbeiten und wie sie die digitale Zukunft im Herzen von Europa sehen. Unser Web3 MeetUp Frankfurt ist stolz darauf, drei kurze Updates von lokalen Experten zu präsentieren: • Marius van der Wijden, Sr. Ethereum Entwickler• Andreas Schemm, HUMAN Protokoll• Anton Schwarz, Consultant at brainbot technologies AGIn der Frankfurt School of Finance werden wir am Dienstagabend, den 18. Oktober 22 von 18:00 bis 20:30 Uhr mehr über innovative Projekte im Web3 erfahren.Marius ist einer der Ethereum-Kernentwickler, die "The Merge" möglich gemacht haben. Er wird gerade von der Ethereum Foundations Annual Developer Conference Devcon in Bogotà zurückkommen. Er wird uns ein Gefühl dafür geben, was aus technischer Sicht als Nächstes auf Ethereum zukommt und warum Sie Ihren eigenen Node betreiben sollten.

Andreas arbeitet beim HUMAN Protocol, der gemeinnützigen Stiftung, die hinter der weltweit größten Web3-gestützten Belegschaft steht. Er wird uns erzählen, wie das Web3 Forschern helfen kann, von Machine Learning zu profitieren. Andreas wird zwei Anwendungsfälle vorstellen, wie Menschen Maschinen unterrichten und wie die Open-Source-Technologie für jeden zugänglich ist.

Anton arbeitet bei brainbot, einem Web3 Venture Building Unternehmen, das tief in der Ethereum Core und L2 Entwicklung verwurzelt ist. Er wird erläutern, warum es wichtig ist, dass Web3 den Nutzern ermöglicht, sich aus isolierten Infrastrukturen zu befreien. Dazu gibt er einen Überblick, welchen Herausforderungen die Technologie aktuell begegnet, sowie die Lösungen darstellen, die bereits entwickelt werden.

RSVP beziehungsweise Ticket auf Eventbrite jetzt holen! Es wird reichlich Gelegenheit zum Networking geben, Zeit, Fragen zu stellen, sowie Erfrischungen im Raum. Dies ist eine Nebenveranstaltung zur CAC22-Konferenz, die am selben Tag im selben Gebäude stattfindet.

von Roman Keßler, MAKE Europe GmbH

Roman Kessler ist Web3-Entwickler bei der MAKE Europe GmbH in Frankfurt. Im Herzen Europas baut der FinTech-Profi international prämierte Internetanwendungen rund um Bitcoin, Ethereum und den Digitalen Euro.

Bildquellen: MAKE Europe GmbH