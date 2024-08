MATIC Kurs Prognose - könnte dies der Beginn einer Erholungsrallye sein?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der MATIC-Kurs hat in den letzten Monaten eine wechselhafte Entwicklung durchlaufen, geprägt von starken Auf- und Abwärtsbewegungen. Nach einem deutlichen Einbruch scheint sich der Coin nun wieder zu stabilisieren und zeigt erste Anzeichen einer möglichen Erholung. Viele Anleger fragen sich, ob das der Beginn einer neuen Rallye sein könnte, die den Kurs wieder auf höhere Niveaus führen wird.

Kurs von MATIC erlebte in letzten Monaten eine massive Entwertung

Die Kryptowährung von Polygon hat in den letzten Monaten eine stark schwankende Kursentwicklung durchlaufen. Während der Coin im ersten Quartal des Jahres eine beeindruckende Rallye erlebte, war der Trend seitdem überwiegend negativ. Im Oktober 2023 lag der Wert von MATIC bei etwa 0,50 $, doch bis Anfang März konnte der Coin auf ein Jahreshoch von 1,30 $ ansteigen. Seit diesem Höchststand ist der Kurs jedoch stark eingebrochen und erreichte kürzlich sogar einen neuen Jahrestiefststand beim 0,40 $-Support. Zwar konnte sich MATIC von diesem Tief bereits auf aktuell 0,525 $ erholen, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass der Coin damit derzeit kaum mehr wert ist als vor dem aktuellen Bullenmarkt, in dem sich der Kryptomarkt eigentlich befindet.

Ein Blick auf den langfristigen Zeitrahmen offenbart zudem, dass die diesjährige Rallye kaum an frühere Höchststände anknüpfen konnte. MATIC wurde 2019 eingeführt und erlebte seine erste große Rallye im Bullenmarkt 2021, wobei der Coin sein Allzeithoch Ende 2021 bei knapp 2,80 $ erreichte. Seitdem gab es zwei weitere kleinere Rallyes, die den Kurs jeweils über die 1 $-Marke treiben konnten, jedoch jedes Mal schwächer ausfielen.

Quelle: CoinMarketCap.com

Dennoch scheint sich das Blatt für MATIC auf kürzerer Zeitebene derzeit zu wenden. Nach der jüngsten heftigen Korrektur, die den Wert zeitweise sogar unter den 0,40 $-Support auf 0,35 $ drückte, konnte sich MATIC wieder ein gutes Stück erholen. Allein in den letzten sieben Tagen stieg der Kurs um über 27 %. Innerhalb der letzten 24 Stunden hat sich MATIC sogar als eine der stärksten Kryptowährungen unter den Top 100 etabliert, mit einem Wertzuwachs von über 11,5 %. Das bringt die Marktkapitalisierung von MATIC auf 5,25 Milliarden $, was der Kryptowährung Rang 19 aller Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung einbringt. Gleichzeitig hat sich das Handelsvolumen von MATIC innerhalb der letzten 24 Stunden verdoppelt und lag in diesem Zeitraum bei über 580 Millionen $.

Angesichts dieser kurzfristig sehr positiven Signale im Gegensatz zur langfristig eher negativen Wertentwicklung stellen sich viele Anleger nun die Frage, ob sich derzeit möglicherweise ein günstiger Einstiegszeitpunkt in MATIC bietet und ob ein Investment lohnenswert wäre, oder ob dies nur eine kleine Erholungsrallye ist, bevor es für MATIC weiter bergab geht.

Nun scheint Kurs ein nachhaltiges Bottom gebildet zu haben

Um die zukünftige Entwicklung von MATIC langfristig beurteilen zu können, lohnt es sich, einen genaueren Blick auf den Chart in einem höheren Zeitrahmen zu werfen. Dabei fällt auf, dass MATIC seinen wichtigsten Support im Bereich zwischen 0,35 und 0,50 $ hat und sich in den letzten Wochen genau in diesem Bereich stabilisiert hat. Die Tatsache, dass hier jetzt Kaufkraft zu spüren ist und MATIC es geschafft hat, sich über der Marke von 0,35 $ zu halten, ohne weiter abzurutschen, kann zunächst als positives Signal gewertet werden.

Die spannende Frage ist jetzt, ob MATIC in der Lage sein wird, von diesem Punkt aus eine weitere Erholungsrallye zu starten. Sollte dies gelingen, wären die nächsten unmittelbaren Widerstandsniveaus bei etwa 0,65 $ und 0,80 $ zu erwarten. Falls MATIC es schafft, diese Widerstände zu überwinden, könnte der Kurs weiter in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 1,00 $ ansteigen. Ein Durchbruch über diese Marke hinaus wäre von großer Bedeutung, da dies auch das bisherige Jahreshoch von 1,29 $ übertreffen würde. Dies könnte dazu führen, dass MATIC aus der aktuellen Struktur tieferer Hochs ausbricht, was den Beginn einer noch größeren Rallye in Richtung eines neuen Allzeithochs einleiten könnte.

Quelle: TradingView.com

Andererseits wäre es ein negatives Signal, wenn MATIC erneut unter die 0,50 $-Marke fällt und in Richtung 0,35 $ zurückkehrt. Ein solcher Rückgang könnte die Marktteilnehmer verunsichern und weiteren Verkaufsdruck auslösen.

Es zeigt sich also, dass MATIC durchaus Potenzial für eine Aufwärtsbewegung hat und viele Anleger derzeit auf eine positive Entwicklung setzen. Dennoch sollte man im Hinterkopf behalten, dass es sich bei MATIC bereits um eine milliardenschwere Kryptowährung handelt, deren Kursentwicklung nach wie vor mit Unsicherheiten behaftet ist. Aus diesem Grund suchen viele Anleger auch nach alternativen Investitionsmöglichkeiten, die ihnen möglicherweise sinnvoller erscheinen, wie zum Beispiel den neuen Play-to-Earn-Coin PLAY.

PLAY bietet jetzt möglicherweise noch mehr Aufwärtspotenzial als MATIC

Das Projekt hinter dem Coin ist PlayDoge, das den nostalgischen Charme der 90er Jahre wieder aufleben lässt, indem es das Konzept virtueller Haustiere wie Tamagotchis mit modernster Blockchain-Technologie kombiniert. In diesem Spiel übernehmen die Spieler die Verantwortung für ihre virtuellen Doge-Haustiere, die sie füttern, unterhalten und trainieren müssen, um sie glücklich und gesund zu halten.

Doch PlayDoge bietet weit mehr als nur Unterhaltung. Durch die Pflege ihrer Haustiere und die Teilnahme an verschiedenen In-Game-Aktivitäten können die Spieler PLAY-Token als Belohnung verdienen. Das Spiel umfasst klassische 8-Bit-Abenteuer, Quests und Rätsel, die zusätzliche Möglichkeiten bieten, Tokens zu verdienen und das Spielerlebnis zu bereichern. Die Inspiration für PlayDoge stammt vom ikonischen Doge-Meme, das in diesem Spiel als virtuelles Haustier zum Leben erweckt wird. Die Spieler müssen sich um die Bedürfnisse ihres Haustieres kümmern, wie das Füttern, Spielen und Trainieren. Wird das Haustier vernachlässigt, kann es weglaufen oder schlimmeres, was dem Spiel ein zusätzliches Verantwortungsgefühl verleiht.

Quelle: PlayDoge.io

PlayDoge verfügt auch über ein wettbewerbsorientiertes Ranglistensystem, das die Spieler motiviert, durch Gameplay und Pflege ihres Haustieres Erfahrungspunkte zu sammeln. Die bestplatzierten Spieler können Bonus-PLAY-Tokens und exklusive Belohnungen verdienen, was das Engagement kontinuierlich fördert. Der PLAY-Token hat vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Spiel und auf dem breiteren Kryptomarkt und dient als primäre In-Game-Währung für Transaktionen und spezielle Funktionen. Darüber hinaus kann PLAY gestaked werden, was attraktive APYs bietet und langfristiges Halten fördert. Der Staking-Mechanismus ermöglicht passives Einkommen und trägt zur Sicherung des Netzwerks bei. Die Smart Contracts des Spiels wurden außerdem von SolidProof geprüft, um Sicherheit und Integrität zu gewährleisten.

Der Presale von PlayDoge hat erheblich an Fahrt gewonnen und überschritt bereits die 6-Millionen-Dollar-Marke. Frühzeitige Investoren können PLAY-Token derzeit zum Preis von 0,00531 $ pro Stück erwerben, wobei interessante Wachstumsprognosen im Raum stehen. Die Presale-Strategie zielt darauf ab, eine starke Community aufzubauen, indem den frühen Unterstützern erhebliche Vorteile geboten werden, einschließlich Zugang zu Staking-Belohnungen und Ranglisten-Boni.

