McDonalds Metaverse eröffnet auf The Sandbox

Als weltweit größte Restaurantkette ist McDonalds für seine Innovationskraft bekannt. Von der Einführung des Drive-Thrus bis zu Selbstbedienungsautomaten hat McDonalds immer an der Spitze technologischer Veränderungen gestanden. Doch die Ambitionen von McDonalds gehen über den Verkauf von Fast-Food hinaus. Mit einer beeindruckenden Geschichte der Innovation hat McDonalds einen weiteren bahnbrechenden Schritt gemacht. Denn der Fast-Food-Riese hat nun angefangen, seine zuvor reservierten Metaverse-Patente umzusetzen und mit McNuggets Land die erste Metaverse-Erfahrung auf The Sandbox zu veröffentlichen. Lesen Sie jetzt den folgenden Beitrag, um nichts zu verpassen!

McNuggets Land: McDonalds revolutioniert das Metaverse mit The Sandbox

Passend zum 40-jährigen Jubiläum der McNuggets betritt McDonalds, ein weltweit führender Fast-Food-Riese, das Metaverse mit einer innovativen Erfahrung namens „McNuggets Land“.Angeführt wird diese neue Entwicklung von McDonalds Hongkong.

Das McDonalds Metaverse wurde in The Sandbox erstellt, einer auf Ethereum basierenden virtuellen Welt von Hongkonger Gamingunternehmen Animoca Brands. Diesem Metaversum haben sich zuvor schon andere internationale Marken wie Adidas, Atari, Gucci, Warner Music Group, The Walking Dead, Snoop Dogg und weitere angeschlossen.

McNuggets Land ist eine Schritt, der darauf abzielt, die Art und Weise, wie McDonalds mit seinen Kunden interagiert, zu transformieren und das Markenerlebnis insgesamt zu erweitern.

In dieser können die Nutzer kleine Games spielen, wie das Auffinden von McDonalds-Logo und andere Aufgaben erfüllen, um sich In-Game-Objekte und SAND Token zu verdienen. Aber auch Gutscheine für das Fast-Food-Restaurant können darüber erlangt werden, wie 10.000 mal für 365 Tage Chicken McNuggets in den 250 Filialen in Hongkong.

Bisher hat McDonalds einen Preispool mit Belohnungen im Umfang von 100.000 SAND sowie Mystery Boxes erstellt. Diese können sich die Nutzer durch die Erfüllung unterschiedlicher Aufgaben verdienen, wobei die Aktion bis zum 28. August läuft.

McDonalds vorherige Schritte in Richtung Web3 und Metaverse

McDonalds hat schon zuvor mit seinen NFTs sich in Richtung Web3 und Metaverse begeben. So hat das Fast-Food-Unternehmen beispielsweise zur Feier des Jubiläums des McRibs den Erste nicht fungible Token in den USA herausgebracht. Im selben Monat wurde auch in China zum 31-jährigen Bestehen ein eigener NFT herausgebracht. Überdies gab es auch einen nicht fungiblen Token in 3D mit dem Namen Big Mac Cube.

McDonald's is headed to the metaverse.



The company has filed 10 (TEN!) trademark applications indicating it plans to offer "a virtual restaurant featuring actual and virtual goods" and "operating a virtual restaurant featuring home delivery."#Mcdonalds #Metaverse pic.twitter.com/J9pK7EK9nl — Josh Gerben (@JoshGerben) February 9, 2022

Ebenso hat McDonalds im Jahr 2022 10 Patente für das Metaverse angemeldet. Aus diesen ging bereits hervor, dass das Unternehmen ein virtuelles Restaurant eröffnen wollte.

Diese soll dabei sowohl reale als auch virtuelle Produkte offerieren. Ein weiterer interessanter Aspekt an diesem ist, dass sich die Nutzer auch über das McDonalds Metaverse Produkte nach Hause liefern lassen können.

Außerdem sollen in dem McDonalds Metaverse herunterladbare Mediendateien bereitgestellt werden. Dazu gehören Kunstwerke, Audiodateien, Videos und NFTs (Non-Fungible Tokens). Die Verwendung von NFTs unterstreicht zudem das Engagement von McDonalds für die Integration von Blockchaintechnologie in sein Geschäftsmodell.

In diesem digitalen Universum werden die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen, da Kunden ihre Lieblingsgerichte bestellen und gleichzeitig eine Vielzahl von einzigartigen, exklusiven digitalen Inhalten entdecken können.

Zudem sollen in dem Metaverse auch Unterhaltungsdienstleistungen wie virtuelle Online-Konzerte und andere Events angeboten werden, was ein weiterer Beweis dafür ist, dass das Unternehmen den Metaverse als eine Plattform für Innovation und Kreativität sieht.

Die Zukunft ist hier

McDonalds hat seine Bereitschaft gezeigt, neue Technologien zu erforschen und zu nutzen, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Der Umzug ins McDonalds Metaverse ist nur der neueste und gewagteste Schritt in dieser digitalen Transformation. Mit der Einführung des McDonalds Metaverse könnte die Art und Weise, wie wir Fast Food erleben und konsumieren, für immer verändert werden. Das McDonalds Metaverse könnte dabei helfen, Barrieren zu beseitigen und eine völlig neue Art der Interaktion zwischen Marke und Kunde zu ermöglichen. Zwar befindet es sich noch am Anfang seiner Entwicklung und bietet noch Verbesserungspotenzial, dennoch gibt es auch andere Lebensmittelmarken mit ähnlichen Projekten.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.