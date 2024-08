Meme-Coin PEPE bricht ein, nachdem PEPU auf 10,5 Mio. $ explodiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Eine leichte Korrektur trifft den digitalen Währungsmarkt am heutigen Sonntag. Bitcoin legte in der letzten Woche beispielsweise um mehr als 7 Prozent zu. Heute gibt die wertvollste Kryptowährung der Welt um rund 0,2 Prozent nach. Dies liegt jedoch im Rahmen der gewöhnlichen Volatilität am Finanzmarkt. Eine leichte Konsolidierung ist insoweit sogar wünschenswert. Doch bei einigen Kryptowährungen sehen die Verluste deutlich dramatischer aus.

So verliert der Pepe Coin (PEPE) heute rund 7 Prozent an Wert und rangiert damit erneut bei einer Bewertung von 3,8 Milliarden US-Dollar. Doch auch hier gab es in den vergangenen Tagen eine starke Entwicklung. PEPE stieg in den letzten sieben Tagen um mehr als 20 Prozent. Hier hellte sich das Chartbild weiter auf. Nun könnte PEPE den wichtigen Widerstand überwinden. Intraday testete der drittwertvollste Meme-Coin sogar schon den MA200. Ein Ausbruch über den gleitenden Durchschnitt wäre ein bullisches Signal.

Nun bricht PEPE also heute dennoch etwas stärker als die Marktbreite ein, während PEPU als Alternative auf 10,5 Millionen US-Dollar steigt.

Pepe Unchained erreicht 10,5 Mio. $: Neue Meme-Layer-2 geht viral

Ethereum bleibt eine der zentralen Säulen im digitalen Währungsmarkt und hat sich als zweitgrößte Kryptowährung der Welt etabliert. Trotz des ständigen Wandels in der Krypto-Landschaft hält Ethereum diese Position durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung und das wachsende Ökosystem. Besonders die Layer-2-Technologien, die auf Ethereum aufbauen, spielen eine entscheidende Rolle. Diese sekundären Netzwerke tragen dazu bei, die Skalierbarkeit und Effizienz von Ethereum zu verbessern, indem sie Transaktionen außerhalb der Haupt-Blockchain abwickeln. Dadurch wird das Netzwerk entlastet, was zu niedrigeren Transaktionskosten und schnelleren Verarbeitungszeiten führt.

Parallel zu diesen technologischen Fortschritten erfreuen sich Meme-Coins weiterhin großer Beliebtheit. Diese auf humorvollen und oft viralen Inhalten basierenden Kryptowährungen ziehen viele Investoren an, die auf der Suche nach schnellen und hohen Renditen sind. Die Attraktivität von Meme-Coins liegt nicht nur in ihrem Potenzial für hohe Gewinne, sondern auch in ihrer starken Community-Bindung und dem Spaßfaktor.

Nun könnten sich im Jahr 2024 diese beiden Bereiche – die Layer-2-Technologien und Meme-Coins – zunehmend überschneiden. Darauf zielt zumindest Pepe Unchained ab. Denn das Projekt, das sich selbst als innovative Kombination aus Meme-Coin und Layer-2-Technologie versteht, wählt die Kombination. Pepe Unchained möchte die Grenzen traditioneller Meme-Coins erweitern. Dadurch soll eine Plattform entstehen, die nicht nur humorvolle und virale Inhalte bietet, sondern auch die technischen Vorteile einer Layer-2-Lösung nutzt.

Die Layer-2-Technologie von Pepe Unchained ermöglicht es in Zukunft, Transaktionen schneller und kostengünstiger durchzuführen als herkömmliche ERC-20-Token, die auf der Haupt-Blockchain von Ethereum basieren. Dies verschafft Pepe Unchained einen klaren Vorteil gegenüber anderen Meme-Coins, die häufig mit hohen Transaktionsgebühren und langsamen Prozessen kämpfen. Die Nutzung von Layer-2-Lösungen ermöglicht es, diese Herausforderungen zu meistern. Das Trading von Meme-Coins wird dadurch effizienter.

Das Team hinter Pepe Unchained hat ehrgeizige Pläne, die über die Schaffung eines einzelnen Meme-Coins hinausgehen. Ziel ist es, ein umfassendes Ökosystem für Krypto-Memes aufzubauen, das alle Vorteile der modernen Blockchain-Technologie ausschöpft. Ein wichtiger Bestandteil dieses Ökosystems ist ein spezieller Blockchain-Explorer, der volle Transparenz bei den Transaktionen auf der Plattform gewährleistet. Dieser Explorer soll sicherstellen, dass alle Aktivitäten auf der Layer-2-Plattform nachvollziehbar sind.

Damit bietet Pepe Unchained durch die Kombination von Layer-2-Technologie und viralen Memes eine neue Möglichkeit im Kryptomarkt. Investoren, die an dieser neuen Entwicklung teilhaben möchten, können einfach die Website von Pepe Unchained besuchen und dort ihre ersten Schritte machen. Der Kauf gelingt, indem Anleger das Wallet verbinden und dann ETH/BNB/USDT gegen PEPU tauschen. Hier ist sogar die Zahlung via Kreditkarte möglich.

