Meme Coins mit Potenzial: Drei Kryptos, die 2025 durchstarten könnten

Während Bitcoin heute über 103.000 US-Dollar konsolidiert, liegt das Hauptaugenmerk der Anleger auf dem Meme-Coin OFFICIAL TRUMP (TRUMP). Denn dieser explodiert um 250 Prozent am ersten Tag nach dem Launch des neuen US-Präsidenten Donald J. Trump. Mit einem eigenen Meme-Coin für einen Präsidenten bekommt das Marktsegment noch einmal einen neuen Stellenwert. Dies könnte noch mehr Momentum zu Meme-Coins bringen – unabhängig davon, was man über einen eigenen Token von Trump halten mag. Denn die Bewertung liegt aktuell schon vollständig verwässert bei 22 Milliarden US-Dollar, womit TRUMP fast schon ein Top 30 Coin ist. An nur einem Tag ohne großes Marketing und Ankündigungen unter die wertvollsten Kryptowährungen der Welt – dies ist noch keinem Coin in diesem Ausmaß gelungen. TRUMP schreibt ergo Geschichte.

Doch welche Meme-Coins haben noch Potenzial und sind mitunter günstig bewertet? Hier kommen drei Kryptos, die 2025 durchstarten könnten.

Wall Street Pepe (WEPE)

Wall Street Pepe (WEPE) hat es in den vergangenen Wochen geschafft, die beliebte Meme-Kultur mit praktischen Anwendungen zu verbinden. Der neue Token kombiniert humorvolle Elemente, wie das ikonische Pepe-Motiv, mit echtem Mehrwert für Privatanleger. Mit über 51,5 Millionen US-Dollar, die bisher im Presale gesammelt wurden, zählt WEPE zu den größten Fundraising-Erfolgen des Kryptomarkts im Januar 2025. Dieses Momentum spiegelt nicht nur das Interesse der Community wider, sondern unterstreicht auch die erfolgreiche Suche einer Nische.

Der Fokus liegt bei Wall Street Pepe nämlich darauf, eine Plattform zu schaffen, die Privatanlegern Zugang zu exklusiven Tools bietet. Dazu gehören detaillierte Marktanalysen, personalisierte Trading-Empfehlungen und eine interaktive Community. Diese ermöglicht es den Nutzern, Wissen zu teilen und ihre Strategien zu optimieren. Zusätzlich werden aktive Teilnehmer mit WEPE Tokens belohnt, was die Interaktion in der Community weiter fördern soll. Das Ziel ist es, Retail-Tradern die gleichen Möglichkeiten zu bieten, die sonst institutionellen Akteuren vorbehalten sind. Gemeinsam möchte man erfolgreicher Kryptowährungen handeln.

Ein klarer Anreiz für Investoren ist der laufende Presale, der täglich Millionen an Kapital anzieht. Investitionen sind in ETH, USDT oder BNB möglich, der Presale endet in weniger als einem Monat. Angesichts der hohen Nachfrage könnte sogar ein vorzeitiger Ausverkauf realistisch sein.

SPX6900 (SPX)

Nach Gewinnmitnahmen und einer Konsolidierung legt auch SPX6900 wieder starker zu. So belaufen sich die Kursgewinne in der vergangenen Woche auf rund 33 Prozent. SPX notiert schon wieder bei 1,45 US-Dollar, nur noch rund 10 Prozent unter dem Allzeithoch. Die Konsolidierung scheint abgeschlossen. Charttechnisch wirkt SPX bereits für den nächsten Aufwärtsimpuls.

SPX6900 (SPX) ist ein Meme-Coin auf der Ethereum-Blockchain, der durch seinen satirischen Ansatz und die Referenz zum S&P 500 bekannt wurde. Das virale Branding setzt auf Meme-Kultur, indem es humorvolle und leicht verständliche Memes nutzt, um Aufmerksamkeit zu erregen. Hier soll eine Community als “Cult” aufgebaut werden, was hohe Loyalität und Engagement erleichtert.

Der folgende Analyst sieht nun ein weiteres Argument für SPX. So haben die meisten Kryptos während des Launches des TRUMP-Coins stark an Wert verloren, SPX6900 tendiert heute sogar fester, obgleich die meisten Altcoins nachgeben. So zeige sich eine relative Stärke von SPX6900. Dies zeigt, dass die Halter des Tokens fest an das Projekt glauben.

While most of coin took a shit during $TRUMP coin launch, #SPX6900 Barely moved



Holders are true believers indeed pic.twitter.com/Rg8yXtH4iK — DonaXbt (@CryptoDona7) January 18, 2025

Flockerz (FLOCK)

Flockerz bringt derweil mit einem besonderen „Vote-to-Earn“-Modell (V2E) eine neue Idee in den Meme-Coin-Sektor. Anders als viele Projekte setzt Flockerz auf eine dezentrale Governance, die Token-Inhabern direkte Mitbestimmung ermöglicht. Über zentrale Themen wie Protokolländerungen, Partnerschaften und Budgetallokationen können die Nutzer abstimmen. Als Belohnung für ihre Teilnahme erhalten sie zusätzliche FLOCK Tokens. Diese Kombination aus finanziellen Anreizen und Mitgestaltung stärkt nicht nur das Engagement der Community, sondern schafft bestenfalls auch mehr Transparenz und Vertrauen. So entsteht eben bei Flockerz ein dezentraler Meme-Coin, mit der Chance auf passives Einkommen.

Alles dreht sich hier um die dezentrale autonome Organisation „Flocktopia“, die als Plattform für Vorschläge und Abstimmungen dient. Hier werden Entscheidungsbefugnisse auf die gesamte Community verteilt, um Machtkonzentration zu vermeiden. Dieser Ansatz minimiert das Risiko von Missbrauch durch wenige Akteure und erhöht die Sicherheit für Investoren. Der innovative V2E-Mechanismus bietet nicht nur Mitspracherechte, sondern macht aktive Beteiligung finanziell lohnend. So könnten Meme-Coins mehr als reine Unterhaltung sein. Bei Flockerz geht es um eine Vision für Partizipation.

Mit dem laufenden Presale bietet Flockerz eine letzte Chance, sich vorzeitig FLOCK Tokens zu sichern. Der Verkauf endet bereits in vier Tagen. Interessenten können FLOCK Token noch mit ETH, BNB, USDT oder Kreditkarte erwerben.

