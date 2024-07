Meme Coins Prognose: Enttäuschung oder neue Rekorde?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptowährungsmarkt ist unberechenbar. Das gilt bereits für etablierte Altcoins wie Ethereum, Solana oder Cardano. Noch extremer gilt dies für Meme-Coins. Täglich kommen tausende Coins hinzu, doch hat der Meme-Sektor noch Potenzial oder ist der Hochpunkt bereits erreicht?

Meme Coins: Sind neue Allzeithochs bei Dogecoin und Co. noch realistisch?

Auch weiterhin ist Dogecoin wenig überraschend die wertvollste Kryptowährung der Welt. Durch einen Kurs von rund 0,10 US-Dollar pro Coin kommt DOGE insgesamt auf eine Marktkapitalisierung von rund 15 Milliarden US-Dollar. Damit ist die älteste Parodiewährung sogar genreübergreifend die neuntwertvollste Kryptowährung überhaupt.

Neue Hunde Coin kombiniert Memes mit künstlicher Intelligenz

Doch auch wenn es sich hierbei absolut betrachtet um beachtliche Zahlen handelt, ist Dogecoin dennoch weit von seinem bisherigen Allzeithoch entfernt. Am 8. Mai 2024 notierte ein Dogecoin beispielsweise noch bei 0,7376 US-Dollar. Diesen Kurs muss Dogecoin für ein neues Allzeithoch jedoch gar nicht erreichen. Entscheidender ist stattdessen ein Blick auf die Marktkapitalisierung – diese sprang nämlich auf rund 90 Milliarden US-Dollar. Da Dogecoin inflationär ist (jährlich werden 5,3 Milliarden neue Coins geschürft), ist für ein echtes neues Allzeithoch also ein niedriger Kurs als 0,7376 US-Dollar notwendig.

Das ständig steigende Umlaufvermögen sorgt also für eine Entwertung der einzelnen Coins. Dies erschwert ein mögliches neues Allzeithoch pro Coin beim Dogecoin erheblich. Zudem hatte Dogecoin 2021 noch sehr stark von Elon Musk profitiert. Zwar ist der Einfluss des Tesla-Gründers weiterhin groß, allerdings schwindet dieser zunehmend. Daher könnte es durchaus sein, dass andere Meme Coins wie Shiba Inu oder Pepe im nächsten Bull-Run an Dogecoin vorbeiziehen. Beide profitieren hierbei von einer begrenzten Umlaufmenge, sind jedoch aufgrund der Ethereum-Blockchain beide besonders teuer bei Transaktionen. Das erschwert langfristig neue Allzeithochs ebenfalls, auch wenn am Ende die Community und der Hype entscheidend sind.

Meme Coins mit begrenzter Umlaufmenge sind im Trend

Daher setzen neue Meme Coins vor allem eine begrenzte Umlaufmenge, Burning-Mechanismen, um das Angebot an Token regelmäßig zu verringern sowie auf günstige Transaktionen. Auf der Suche nach solchen Projekten setzen Spekulanten vermehrt auf komplett neue Projekte verschiedener Blockchains wie Solana oder Base. Einerseits richtet sich der Blick hierbei auf Plattformen wie Dextools oder Dexcscreener, um auf Coins zu spekulieren, die erst vor wenigen Minuten gelauncht wurden. Allerdings haben die meisten dieser Projekte nicht einmal ein Audit, geschweige denn eine Community.

Anders sieht das bei Presales aus. Diese haben zumeist ein Audit durchlaufen und bereits im Presale eine Community aufgebaut. So auch bei Base Dawgz. Base Dawgz setzt auf der Layer-2-Lösung Base auf, um so die teuren Gebühren auf der Ethereum-Blockchain zu umgehen. Gleichzeitig ist Base Dawgz auf anderen Blockchains wie Solana, Ethereum oder Avalanche handelbar. Die Umlaufmenge ist auf rund 8,4 Milliarden Token begrenzt – allerdings sind längst noch nicht alle verfügbar. Denn nur rund 20 Prozent der Token werden im Presale angeboten. Das bedeutet, dass das Angebot beim Launch des Tokens noch relativ klein sein wird. Weitere 20 Prozent der Token sollen durch den Staking-Pool an die Holder ausgegeben werden. Wenn Anleger ihre Token im Staking-Pool sperren, sinkt ebenfalls das frei verfügbare Angebot zumindest kurz- bis mittelfristig. Dies könnte bei einer steigenden Nachfrage einen Angebotsschock auslösen.

Zum Base Dawgz Presale

Base Dawgz Meme Coin: Was steckt dahinter?

Auch Base Dawgz setzt auf ein Hunde Meme

Neben den spannenden Tokenomics setzt auch Base Dawgz auf ein Hunde-Meme. Hier haben Beispiele wie Dogecoin, Shiba Inu, Bonk oder Dogwifhat gezeigt, dass die Nachfrage nach Hunde-Meme-Coins noch immer gegeben sind. Im Gegensatz zu den genannten Coins ist die Marktkapitalisierung von Base Dawgz jedoch noch sehr niedrig.

Obwohl im Presale bereits 2,5 Millionen US-Dollar zusammengekommen sind, wird die Marktkapitalisierung beim Launch nur 50 Millionen US-Dollar betragen. Entsprechend erhoffen sich Anleger bei Base Dawgz ein gewisses Wachstumspotenzial, wenngleich eine Marktkapitalisierung von 15 Milliarden US-Dollar wie beim Dogecoin unrealistisch ist. Allerdings muss bei Base Dawgz für einen Kursanstieg von beispielsweise 10 Prozent auch deutlich weniger Kapital zusammenkommen, als es bei einem zehnprozentigen Anstieg von Dogecoin der Fall wäre. Am Ende ist der Erfolg der Coins vor allem vom Hype und der Community abhängig. Und hier bringt Base Dawgz immerhin schon rund 5.000 Follower auf Twitter zusammen.

Direkt zu Base Dawgz

Ob das am Ende für einen Erfolg reicht, wird sich zeigen. Der Hochpunkt für Meme Coins scheint jedenfalls zumindest bei den populärsten Projekten vorerst erreicht. Bei neuen Coins gleicht es hingegen der Suche nach der berüchtigten Nadel im Heuhaufen.

