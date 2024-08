Meme-Coins stagnieren während neue Shiba Inu Alternative im PreSale explodiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Während der Großteil der Meme-Coins derzeit eine Phase der Stagnation durchläuft, gibt es dennoch vielversprechende Ausnahmen, die für Aufsehen sorgen. Insbesondere eine neue Shiba Inu Alternative zieht die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich und erlebt im PreSale eine wahre Explosion.

DOGE, SHIB, PEPE und Co können heute keine Gewinne verbuchen

Der Kryptomarkt erlebt heute einen schwächeren Tag, und die Gesamtmarktkapitalisierung ist in den letzten 24 Stunden um über 1,6 % gesunken. Diese allgemeine Marktnegativität hat auch die Meme-Coins erfasst, die überwiegend rote Zahlen verzeichnen. Zwar handelt es sich bei den meisten um keine gravierenden Korrekturen, dennoch mussten alle der Top-Ten-Meme-Coins Verluste hinnehmen. Die größten unter ihnen, DOGE und SHIB, verzeichneten jeweils einen Rückgang von 1,2 % bzw. 1,4 % und konnten sich damit noch vergleichsweise gut behaupten. DOGE liegt nun bei einem Wert von 0,104 Dollar und hält sich damit weiterhin über der wichtigen 0,1-Dollar-Unterstützung, während SHIB auf 0,0000136 Dollar zurückgefallen ist.

Deutlich stärker traf es jedoch die Plätze drei bis fünf der Meme-Coins nach Marktkapitalisierung, die derzeit von PEPE, WIF und BONK belegt werden. Diese Coins verzeichneten jeweils einen Rückgang von knapp 5 % bzw. knapp 4 %. Dadurch wurden sowohl WIF als auch BONK auf ihre wichtigen Unterstützungsniveaus bei 1,50 Dollar bzw. 0,000018 Dollar zurückgeworfen. Im Monatsvergleich zeigt sich jedoch ein noch düsteres Bild: PEPE hat beispielsweise 36 % seines Wertes verloren, WIF 40 % und BONK sogar 42 %.

Quelle: CoinMarketCap.com

Am härtesten getroffen wurde heute der neue Meme-Coin BRETT von der Base-Blockchain. Dieser verlor innerhalb der letzten 24 Stunden sogar zweistellig, mit einem Rückgang von über 12 %, wodurch er den psychologisch wichtigen 0,10-Dollar-Support verlor und nun nur noch 0,089 Dollar wert ist. Aufgrund der heutigen Verluste ist der gesamte Meme-Coin-Space nun nur noch etwa 37,8 Milliarden Dollar wert und damit weit entfernt von den Höchstständen dieses Jahres, als die Marktkapitalisierung knapp 70 Milliarden Dollar erreichte.

Es gibt jedoch auch Meme-Coins, die sich diesem negativen Trend widersetzen können. Ein herausragendes Beispiel hierfür ist derzeit $SHIBASHOOT, der neue Coin des Krypto-Projekts Shiba Shootout, der sich als vielversprechender Kandidat gegen den Markttrend behauptet.

SHIBASHOOT geht im Gegensatz dazu gerade im PreSale durch die Decke

Shiba Shootouts $SHIBASHOOT präsentiert sich als vielversprechender neuer Memecoin auf dem Kryptomarkt, der durch seine einzigartigen Funktionen und die starke Ausrichtung auf die Community bereits im Presale beeindruckende Erfolge verzeichnet. Während etablierte Memecoins wie Shiba Inu aufgrund ihrer hohen Marktkapitalisierung möglicherweise an Dynamik verlieren, bietet Shiba Shootout Anlegern die Gelegenheit, von Anfang an bei einem Projekt dabei zu sein, das sich durch Innovation und Kreativität auszeichnet. Bisher wurden im PreSale hier bereits über 998.000 Dollar investiert und ein Coin kostet aktuell nur 0,0199 Dollar.

Das Projekt richtet sich gezielt an Krypto-Investoren und Memecoin-Enthusiasten, die nicht nur auf kurzfristige Gewinne aus sind, sondern auch an der Entwicklung und Gestaltung des Projekts teilhaben möchten. Es ist dezentral organisiert, was bedeutet, dass Inhaber der $SHIBASHOOT-Token über wichtige Entscheidungen abstimmen können. Die Governance-Funktion stärkt die Bindung der Community und fördert ein Gefühl der Eigenverantwortung und Beteiligung.

Quelle: Shibashootout.com

Passend zu seinem Charakter als Memetoken hat Shiba Shootout die soziale Funktion „Campfire Stories“ eingeführt, bei der Mitglieder der Community ihre spannendsten Krypto-Erfahrungen teilen und dafür Belohnungen in Form von $SHIBASHOOT-Token erhalten. Auch das „Posse Rewards“-Programm ist ein integraler Bestandteil des Projekts, das Mitglieder für das Werben neuer Nutzer belohnt und so das Wachstum der Community weiter ankurbelt.

Ein weiterer zentraler Aspekt von Shiba Shootout ist das geplante Gaming-Angebot. Das Team hinter dem Projekt arbeitet an mehreren Spielen, darunter ein Wild-West-Shooter, in dem Spieler $SHIBASHOOT-Token verdienen können. Das Play-to-Earn-Konzept hat bereits in der Vergangenheit, wie etwa bei Axie Infinity, gezeigt, welches Potenzial in solchen Spielen steckt. Shiba Shootout kombiniert diese Idee mit dem Charme eines klassischen Wild-West-Abenteuers, was dem Projekt eine einzigartige Note verleiht.

Ergänzt wird das Angebot durch den sogenannten „Kaktus-Staking“-Mechanismus, der langfristige Investoren belohnt. Anleger können ihre $SHIBASHOOT-Token staken und erhalten dafür ein passives Einkommen, das sich im Laufe der Zeit erhöht. Derzeit liegt die jährliche Rendite bei sehr soliden 937 %, was das Staking besonders attraktiv macht. Die hohe Rendite erklärt auch, warum bereits ein großer Teil der Token in den Staking Pool eingebracht wurde, was wiederum das Angebot beim Handelsstart an den Kryptobörsen verknappen und eine Kursexplosion wahrscheinlicher machen könnte.

Quelle: Shibashootout.com

Die Tokenomics von Shiba Shootout sind ebenfalls sorgfältig durchdacht, um sowohl den Presale-Hype als auch die langfristige Wertstabilität sicherzustellen. Insgesamt werden 35 % der Gesamtversorgung von 2,2 Milliarden $SHIBASHOOT-Token im Presale angeboten, was frühzeitigen Unterstützern die Möglichkeit gibt, zu attraktiven Konditionen in das Projekt einzusteigen. Weitere 20 % der Token sind für Staking-Belohnungen reserviert, um das langfristige Halten der Tokens zu fördern. Darüber hinaus sind 10 % der Tokens für Liquidität und weitere 20 % für Marketingmaßnahmen vorgesehen, um die Bekanntheit des Projekts zu steigern. Besondere Aufmerksamkeit wurde auch auf die Sicherheit gelegt. Der Smart Contract von Shiba Shootout wurde von Solid Proof geprüft, während das Team hinter dem Projekt von Coinsult verifiziert wurde.

Shiba Shootout kombiniert so die besten Elemente aus Memecoins, Play-to-Earn-Gaming und dezentraler Governance zu einem einzigartigen Projekt, das sich bereits im Presale großer Beliebtheit erfreut. Mit einem klaren Fokus auf Community-Beteiligung, innovativen Funktionen und attraktiven Staking-Belohnungen hat $SHIBASHOOT das Potenzial, sich als nächste große Erfolgsgeschichte im Kryptobereich zu etablieren.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.