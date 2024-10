Meme-Coins tendieren bullisch, während Crypto All-Stars über 2 Mio. $ explodiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Vorverkauf des Krypto-Projekts Crypto All-Stars ($STARS) hat mittlerweile eine Summe von über 2 Millionen US-Dollar erreicht, was durch einen deutlichen Anstieg im Meme-Coin-Sektor innerhalb der letzten 24 Stunden unterstützt wurde. Vor nur einer Woche überschritt das Projekt die Schwelle von 1,6 Millionen US-Dollar, seitdem wurden weitere 400.000 US-Dollar von Investoren generiert, die gespannt auf die Einführung des Staking-Protokolls warten. Dieses ermöglicht es, verschiedene Meme-Coins gebündelt zu staken.

Die innovative Staking-Plattform „MemeVault“ stellt die Erste ihrer Art dar, die eine zentrale Lösung bietet und Investoren die Möglichkeit eröffnet, neben Kursgewinnen auch passive Einkommensströme zu erzielen. Der Verzicht auf die Nutzung mehrerer Staking-Protokolle vereinfacht den Prozess erheblich und trägt zur Attraktivität des Projekts bei.

Investoren, die den Erfolg von Crypto All-Stars mitgetragen haben, schätzen insbesondere die Effizienz dieser Plattform und erhoffen sich eine reibungslose Integration von Meme-Coins in das Web3-Ökosystem. Der aktuelle Vorverkaufspreis des Tokens liegt bei 0,0014828 US-Dollar, wobei dieser Preis nur für die nächsten zwei Tage verfügbar ist, bevor er mit der nächsten Finanzierungsrunde leicht ansteigt.

Meme-Coins steigen wieder: Moo Deng als bullisches Beispiel?

Meme-Coins erlebten in den letzten 24 Stunden eine starke Erholung und erreichten eine Marktkapitalisierung von 46,06 Milliarden US-Dollar, nachdem sie zuvor auf rund 43,5 Milliarden US-Dollar gefallen waren. Top-Performer waren DogWifHat ($WIF) mit einem Anstieg von über 10 Prozent, gefolgt von Toshi ($TOSHI) und Mog Coin ($MOG).

Top-Memes-Token nach Marktkapitalisierung | CoinMarketCap

Die jüngsten Kursgewinne sind für den Meme-Coin-Sektor eine willkommene Entwicklung, besonders nach einer Woche, die von geopolitischen Spannungen im Nahen Osten überschattet war. Obwohl kein klarer Katalysator für den Anstieg am Samstag erkennbar ist, sorgte der Meme-Coin Moo Deng ($MOODENG), der bereits im September für Aufsehen sorgte, für Schlagzeilen.

Moo Deng, inspiriert vom gleichnamigen energiegeladenen Zwergnilpferd aus Thailand, erlangte online große Bekanntheit. Mit einem Kursanstieg von 30 Prozent und einem Handelsvolumen von 500 Millionen US-Dollar am Freitag könnte dieser Token zur Rallye am Samstag beigetragen haben. $MOODENG zeigt, dass der Markt trotz der vielen Shiba-Inu-Nachahmer weiterhin eine starke Nachfrage nach innovativen Meme-Coins verzeichnet.

Neben Moo Deng gewinnt auch das kürzlich gestartete Projekt Crypto All-Stars zunehmend an Bedeutung. Dieses bietet ein neues Dienstprogramm für Meme-Coins und könnte es ermöglichen, Token wie $MOODENG auf seiner kommenden Staking-Plattform „MemeVault“ einzusetzen, was die Attraktivität für Investoren weiter erhöht. Denn bei Crypto All-Stars entsteht ein ganzes Ökosystem für das Staking von Meme-Coins.

Ist STARS noch besser als MOODENG?

Crypto All-Stars hat sich als vielversprechender Meme-Coin positioniert und zieht zunehmend die Aufmerksamkeit von Früh-Investoren auf sich. Mit dem bevorstehenden Start der Staking-Plattform „MemeVault“ wird der Wert von $STARS weiter in den Vordergrund treten, da dieser Token die einzige native Kryptowährung ist, die Staking-Belohnungen innerhalb des Crypto All-Stars-Ökosystems maximiert. Während Investoren andere Meme-Coins wie PepeCoin ($PEPE), Dogecoin ($DOGE) oder Brett ($BRETT) auf MemeVault staken können, profitieren $STARS-Inhaber zusätzlich, da das bloße Halten des Tokens ihre Staking-Belohnungen verdreifacht.

Dieses Anreizsystem verdeutlicht, dass $STARS langfristig ausgelegt ist. Dies führt dazu, dass viele Investoren ihre Token halten, um über die Zeit hinweg mehr aus ihren Investitionen herauszuholen. Bereits fast eine Milliarde $STARS-Token sind in einem unabhängigen Staking-Protokoll gebunden. Dies spiegelt das Vertrauen der Anleger in die langfristige Entwicklung des Projekts wider.

Sollte $STARS dem Erfolg von Moo Deng ($MOODENG) folgen, könnten frühe Investoren erheblich profitieren. $MOODENG erzielte beispielsweise innerhalb eines Monats eine Verachtfachung der Marktkapitalisierung von 20 Millionen auf 158 Millionen US-Dollar.

Moo Deng-Preis: MOODENG CoinGecko

Last Meme Standing – neues Staking-Programm für Early-Adopters

Crypto All-Stars hat kürzlich den Wettbewerb „Last Meme Standing“ angekündigt, der hohe Staking-Belohnungen verspricht. Obwohl Details noch ausstehen, bietet dieser Wettbewerb potenziell lukrative Chancen für Investoren, erhebliche Renditen innerhalb des Crypto All-Stars-Ökosystems zu erzielen.

Der nächste Meilenstein für Crypto All-Stars liegt bei 2,5 Millionen US-Dollar an gesammeltem Kapital. Dieser könnte bereits in der folgenden Woche erreicht werden.

Um $STARS zu einem rabattierten Preis zu erwerben, kann die Crypto All-Stars-Website genutzt werden. Anleger können hier ein Wallet verbinden und ETH, USDT oder BNB gegen $STARS tauschen. Zusätzlich steht ein sicheres Widget für Bankkartenzahlungen zur Verfügung.

Der Smart Contract von Crypto All-Stars wurde vollständig von Coinsult und SolidProof geprüft, ohne dass Sicherheitsprobleme festgestellt wurden. Die Community ist auf Telegram und X aktiv und bietet eine Plattform für Austausch und Informationen.

Doch etwas Eile ist geboten – denn bereit sin rund 36 Stunden kommt es zur nächsten Preiserhöhung bei STARS.

