Moo Deng: Meme Coin Trader verwandelt 1.331 Dollar in 16 Tagen in 9,5 Millionen Dollar

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es sind außergewöhnliche Zeiten, um am Kryptomarkt zu investieren. Während es für einige immer noch nur Bitcoin als einzig wahres Investment am digitalen Währungsmarkt gibt, setzen andere auf innovative neue Projekte mit einzigartigen Anwendungsfällen. Die meisten setzen in diesem Jahr aber offenbar auf Meme Coins. Noch nie hat es so einen Hype um die Token gegeben, die meistens nur zum Spaß gelauncht werden, wie in diesem Jahr. Noch nie hat es so viele Milliarden Dollar Meme Coins wie heute gegeben und mit Moo Deng ($MOODENG) könnte bereits der nächte in den Startlöchern stehen. Ein Trader dürfte sich darüber ganz besonders freuen. Er wird durch das Nilpferd zum Multimillionär.

Mit 1.331 Dollar eingestiegen

Meme Coins haben auf viele Trader eine enorme Anziehungskraft, was vor allem an ihrem unglaublichen Gewinnpotenzial liegt. Zwar spielen die Memes eine Rolle, damit sich die Coins schnell verbreiten und an Bekanntheit gewinnen können, niemand kauft die Coins aber aufgrund der Memes, sondern wegen den möglichen Gewinnen, die damit einhergehen.

Das Risiko ist hoch, die Coins können schnell wertlos werden, oder eben wie im Fall von $MOODENG und einigen anderen um weit mehr als das 1.000-fache steigen. Ein Trader war bereit, das Risiko schon früh einzugehen, als $MOODENG noch nicht lange am Markt war und das hat sich offenbar ausgezahlt. Er hat 1.331 Dollar investiert und was daraus in 16 Tagen wurde, ist unglaublich.

Turned $1,331 into over $9.5M in only 16 days, a 7,140x return! #MOODENG



This guy spent 9.8 $SOL($1,331) to buy 38.7M $MOODENG on Sept 10 and sold 104K $MOODENG for 112 $SOL($17.9K)today, leaving 38.64M $MOODENG, worth more than $9.5M!https://t.co/gCR15Bjrcc pic.twitter.com/gaMG0BvKdB — Lookonchain (@lookonchain) September 27, 2024

Über 9,5 Millionen Dollar sind die Token heute wert, die der Trader noch vor gut zwei Wochen für 1.331 Dollar gekauft hat. Das macht einmal mehr deutlich, warum Anleger bereit sind, das große Risiko einzugehen, das mit Meme Coins einhergeht. Immer wieder sind eben Coins dabei, bei denen es sich auszahlt und es zu lebensverändernden Renditen kommt.

Der Erfolg von Moo Deng

Wie es immer ist, wenn im Internet etwas viral geht, ist es auch bei Moo Deng ganz schnell gegangen. Moo Deng ist ein kleines Nilpferd, das in einem Zoo in Thailand gehalten wird. Die Halter haben beschlossen, Videos aus dem Leben des Hippos auf Social Media hochzuladen und mit der Reichweite, die daraus resultierte, hätten sie wohl nie gerechnet.

Millionen folgen Moo Deng inzwischen auf TikTok und das hat wohl jemand als Anlass genommen, einen gleichnamigen $MOODENG Meme Coin zu launchen. Eine Idee, die sich auszahlt. Die Marktkapitalisierung von $MOODENG ist in der Nacht von gestern auf heute schon auf über 300 Millionen Dollar gestiegen. Inzwischen ist es der erfolgreichste Meme Coin, der je über das Launchpad Pump.fun auf den Markt gebracht wurde. Das weltweite Google-Suchvolumen ist höher als das für Ethereum.

ICYMI: MOO DENG FLIPPED ETHEREUM IN WORLDWIDE @Google SEARCH INTEREST pic.twitter.com/t6J1VnkO3U — DEGEN NEWS (@DegenerateNews) September 27, 2024

Ob die Luft bei $MOODENG nun draußen ist, oder ob es gelingt, den Meme Coin zum nächsten Milliarden Dollar Coin zu machen, wird sich erst zeigen. Sicher ist, dass Anleger von hier aus keine x1.000 Gewinne mehr erzielen werden, da die Marktkapitalisierung dafür inzwischen zu hoch ist.

Dafür hätte man früher einsteigen müssen, wie der Trader, der 9,5 Millionen Dollar aus seinem Investment gemacht hat. Deshalb suchen Anleger längst nach dem nächsten Coin, der durch die Decke gehen könnte, wobei derzeit vor allem bei Crypto Allstars ($STARS) vieles auf eine solche Kursexplosion hindeutet.

Jetzt mehr über Crypto Allstars erfahren.

Sind mit Crypto Allstars ähnliche Gewinne möglich?

Crypto Allstars ($STARS) ist ein neuer Coin, der mit einem einzigartigen Projekt einhergeht: Dem MemeVault. MemeVault ist ein Staking Contract, der es erstmals ermöglicht, verschiedene große Meme Coins wie $PEPE, $WIF, $$BONK und viele weitere in einem Staking Pool zu staken und so eine zusätzliche Renditemöglichkeit mit seinen Meme Coins zu generieren.

Die Staking-Rendite wird in Form von $STARS-Token ausgezahlt, wobei die Rendite umso höher ausfällt, je mehr $STARS man besitzt. Schon bald könnte auch $MOODENG in den Staking Pool aufgenommen werden, sodass Besitzer des Coins auf Crypto Allstars weitere Gewinne erzielen könnten. Ein Konzept, das bei Investoren offenbar sehr gut ankommt.

($STARS Initial Coin Offering – Quelle: Crypto Allstars Website)

Die $STARS-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, was bedeutet, dass Investoren hier noch die Möglichkeit haben, früh einzusteigen. Aufgrund der Tatsache, dass die Staking-Rendite umso höher ausfällt, je mehr $STARS man besitzt, ist die Nachfrage schon von Anfang an extrem hoch, weshalb der neue Coin inzwischen schon auf über 1,7 Millionen Dollar gestiegen ist.

Ob $STARS tatsächlich der nächste $MOODENG wird und auf eine Bewertung von 300 Millionen Dollar steigt, wird sich erst zeigen. Tatsächlich gelingt das nur den wenigsten Coins. Sicher ist aber, dass ein Anstieg um das 10- bis 20-fache bei $STARS aufgrund der niedrigeren Marktkapitalisierung und des aktuellen Hypes hier noch deutlich wahrscheinlicher ist.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $STARS im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.