Nur noch 3 Wochen: Dieser KI-Coin steht kurz vor dem Launch - Einmalige Gelegenheit?

Anleger sind immer noch verunsichert, wie es am Kryptomarkt weitergehen wird. Das Bitcoin Halving, welches erst kürzlich durchgeführt wurde, die Spot Bitcoin ETFs, die US-Präsidentschaftswahl und die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen würden eigentlich für eine bevorstehende Rallye für Bitcoin und Co. sprechen. Demgegenüber stehen allerdings massive Abverkäufe durch das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) und die Auszahlung der Gläubiger der insolventen Kryptobörse Mt. Gox, die im Juli Coins im Wert von Milliarden von Dollar erhalten könnten, wovon wahrscheinlich ein Großteil verkauft wird. Während rund um die Top Coins Unsicherheit herrscht, sehen sich einige Anleger, die bereit sind, ein höheres Risiko einzugehen, nach Alternativen um, wobei derzeit das ICO von WienerAI ($WAI) die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich zieht. Allerdings schließt sich das Zeitfenster schon in 3 Wochen.

WienerAI ICO endet bald

Initial Coin Offerings (ICOs) bieten Anlegern die Möglichkeit, in eine neue Kryptowährung zu investieren, noch bevor diese an den Kryptobörsen gehandelt wird. Die jeweiligen Coins können vorher direkt von den Entwicklern zu einem Fixpreis gekauft werden, während der Kurs nach dem Launch durch Angebot und Nachfrage an den Börsen bestimmt wird.

Natürlich geht ein solches ICO mit einem größeren Risiko einher, da neue Coins ihren Wert zwar schneller vervielfachen können, dafür kann der Kurs aber auch schneller einbrechen, wenn die Marktkapitalisierung noch niedrig ist und sich das Projekt nicht durchsetzt. Ein Indikator, nach dem Anleger die Chancen eines neuen Coins bewerten und besser einschätzen können, ist der Erfolg des ICO. Im Fall von WienerAI ($WA) konnten schon vor dem Listing an den Kryptobörsen Token im Wert von über 7 Millionen Dollar verkauft werden.

(WienerAI Initial Coin Offering – Quelle: WienerAI Website)

Zwar ist ein erfolgreiches Initial Coin Offering kein Garant für eine Kursexplosion nach dem Launch, die Tatsache, dass Investoren bereits Token im Wert von über 7 Millionen Dollar gekauft haben, zeigt aber, dass WienerAI auf jeden Fall enormes Potenzial hat und scheinbar den Puls der Zeit trifft.

Mix aus Memes und KI

Vor allem im ersten Quartal dieses Jahres sind die Kurse der meisten Kryptowährungen stark gestiegen. Dabei waren Meme Coins und KI-Coins die großen Gewinner. PEPE, FLOKI, AGIX, FET und viele weitere Coins, die in einem der beiden Bereiche angesiedelt sind, sind durch die Decke gegangen und haben ihren Wert vervielfacht. WienerAI ($WAI) vereint beide Bereiche in einem Projekt und liefert einen Mix aus Meme- und KI-Coin.

(WienerAI Erklärung – Quelle: WienerAI Website)

Während WienerAI ganz offensichtlich an den Erfolg zahlreicher Hunde Meme Coins anknüpft, wodurch sich der Coin nach dem Launch schnell verbreiten könnte, wurde mit einem eigenen Trading Bot auch bereits die erste KI-Funktion vorgestellt. Der Bot kommt ohne hohe Gebühren aus und schützt Trader vor Sandwich-Attacken durch MEV Bots. Da das erste Feature schon während des Presales vorgestellt wurde, wäre es wohl keine große Überraschung, wenn weitere folgen würden.

Staking-Funktion

Neben einem Trading Bot überzeugt WienerAI auch mit einer Staking-Funktion, wie man sie auch von anderen Proof of Stake Coins kennt. Während viele Coins, die man staken kann, inflationär aufgebaut sind und die Belohnung für Staker immer wieder neu gemintet wird, ist das Tokenangebot bei WienerAI begrenzt. Staker erhalten lediglich die 20 % der Token, die von Anfang an als Staking-Belohnung vorgesehen sind. Wenn dieser Vorrat aufgebraucht ist, endet die Möglichkeit, $WAI zu staken. Damit hat WienerAI inflationären Coins gegenüber einen großen Vorteil, da nicht ständig neue Coins in Umlauf kommen.

(WienerAI Staking-Übersicht – Quelle: WienerAI Website)

Dadurch, dass von Anfang an ein Teil der Token für Staking-Belohnungen reserviert wurde, ist die APY bei WienerAI auch höher als bei den meisten Proof of Stake Coins. Die jährliche Rendite (APY) variiert mit der Größe des Staking Pools und ist daher vor allem am Anfang besonders hoch. Das hat dazu geführt, dass bereits knapp 6,7 Milliarden Token im Staking Pool sind. Da gestakte Token nicht sofort beim Launch verkauft werden können, könnte die Nachfrage das Angebot beim Handelsstart an den Börsen schnell übersteigen, was sich positiv auf den Kurs auswirken würde. Wer die Gelegenheit noch nutzen möchte, um $WAI vor dem Listing an den Börsen im Presale zu kaufen, hat noch knapp 3 Wochen Zeit, bis der Vorverkauf endet.

