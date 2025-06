Nur noch 8 Tage: Warum Solaxy jetzt explodieren könnte!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Hohe Renditen zu erzielen ist auf dem Kryptomarkt derzeit kein einfaches Unterfangen. Sowohl Bitcoin als auch viele größere Altcoins zeigen eher schwache Kursbewegungen, während viele Meme Coins sogar mit starken Kursverlusten zu kämpfen haben.

Dennoch gibt es für Anleger derzeit eine gute Möglichkeit, um trotz des eher flau laufenden Kryptomarktes hohe Gewinne zu erzielen. Die Rede ist von frischen Launches an Krypto-Börsen, bei denen manche Coins direkt einen Raketenstart hinlegen. Einer der Coins, die derzeit einen solchen Start schaffen könnten, ist Solaxy ($SOLX), denn der Coin bringt alles mit, was es dafür braucht.

Solaxy bringt erste Layer 2 für Solana

Der Kryptomarkt ist voll mit Meme Coins, die keinen realen Nutzen bringen und nur zu Spekulationszwecken dienen. Dabei lassen sich zwar ebenfalls hohe Renditen erzielen, allerdings verlieren hier auch sehr viele Anleger ihr Geld. Ohne einen Anwendungsfall ist es auch schwer abzuschätzen, ob und wie weit ein Coin steigen kann. Solaxy überzeugt daher mit einem besonderen Konzept, das den Kryptomarkt nachhaltig prägen könnte.

Solaxy bringt die erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt. Layer-2-Lösungen kennt man bisher eher von Ethereum, wo sie helfen sollen, die Skalierbarkeit zu erhöhen und die Transaktionskosten zu senken. Da Solana ohnehin deutlich schneller und günstiger ist, hat man hier bisher nicht über solche Lösungen nachgedacht. Allerdings stößt auch Solana bei hoher Auslastung an seine Grenzen. Transaktionsabbrüche und Ausfallzeiten stehen dann an der Tagesordnung. Das könnte sich durch Solaxy nun ändern.

Jetzt mehr über Solaxy erfahren.

($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Zahlen sprechen für sich

Die Layer 2 könnte die Main Chain schon bald deutlich entlasten und so für ein stabiles Ökosystem sorgen. Auf der neuen Blockchain sind Transaktionen noch schneller und günstiger, weshalb sich hier bald ein komplett neues Ökosystem an Token und dApps entwickeln könnte, wobei der neue $SOLX-Token im Zentrum steht. Dass es sich hier um einen der erfolgreichsten Altcoins in diesem Jahr handeln könnte, zeigen die Vorverkaufszahlen bereits.

$SOLX ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt haben Anleger über 45 Millionen Dollar investiert, um noch vor dem Börsenlisting dabei zu sein. Damit stehen die Chancen gut, dass Solaxy nach dem Börsenlisting schnell unter den Top 100 Coins zu finden sein könnte, was für frühe Käufer extrem hohe Renditen bedeuten würde. Einige Analysten halten auch einen Anstieg um mehr als das 20-fache für möglich. Allerdings endet der Vorverkauf schon in wenigen Tagen.

Jetzt noch für kurze Zeit $SOLX im Presale kaufen.





Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.