Paukenschlag: BlackRock verkauft Bitcoin und kauft Ethereum! Jetzt umsteigen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt befindet sich in einer Korrektur, seit die Situation zwischen den USA und China wieder angespannter ist. Auch die Androhung von 50 % Zöllen auf EU-Importe hat die Zollpolitik wieder in den Fokus der Anleger gerückt, auch wenn Trump dann doch noch davon abgesehen hat. Es bleibt also ein Auf und Ab an den Finanzmärkten, allerdings hält sich Bitcoin dabei noch relativ stabil. Das ist auch auf die massiven Kapitalzuflüsse bei den Spot Bitcoin ETFs zurückzuführen. Nun zeigt sich aber, dass Großinvestoren den Fokus scheinbar langsam auch auf Ethereum legen. Lohnt es sich nun, umzusteigen?

Bitcoin verkauft, Ethereum gekauft

Die Krypto ETFs gelten seit ihrer Zulassung als Stimmungsbarometer der institutionellen Investoren. Während die Bitcoin ETFs von Anfang an alle Rekorde gebrochen und alle Erwartungen übertroffen haben, war das Interesse bei Ethereum noch eher überschaubar. Das ändert sich nun offenbar. Am Freitag hat BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, Bitcoin verkauft und Ethereum gekauft.

https://twitter.com/Ashcryptoreal/status/1928715088581587245

BlackRock ist einer der ETF-Emittenten. Das bedeutet, das Unternehmen kauft und verkauft Bitcoin und Ethereum, wenn Investoren Anteile an den jeweiligen Spot ETFs kaufen oder verkaufen. BlackRock bedient als größter Vermögensverwalter der Welt in erster Linie auch Schwergewichte der Finanzbranche wie Pensionsfonds oder Versicherungen. Kurz gesagt kaufen bei BlackRock die Marktteilnehmer, die das große Geld ins Spiel bringen und damit auch die Richtung vorgeben.

Die Tatsache, dass institutionelle Investoren Ethereum kaufen, obwohl die Situation an den Märkten derzeit so angespannt ist, könnte sich als extrem bullish für $ETH erweisen. Während die Bitcoin ETFs bisher auf ein verwaltetes Vermögen von über 120 Milliarden Dollar kommen, sind es bei den Ethereum ETFs “nur” knapp 10 Milliarden Dollar.

Hier gibt es also noch Luft nach oben und langfristig könnten institutionelle Investoren dazu beitragen, dass Ethereum ein neues Allzeithoch erreicht. Allerdings dürfte das noch eine Weile dauern, weshalb Anleger inzwischen auf Solaxy ($SOLX) ausweichen, der unmittelbar vor einer Kursexplosion stehen könnte.

Mit Solaxy deutlich höhere Renditen erzielen?

Mit einem Bitcoin-Kurs oberhalb der 100.000 Dollar Marke sind Anleger längst auf der Suche nach dem nächsten Altcoin, der Bitcoin und Ethereum outperformen könnte. Dabei wird in den letzten Wochen immer wieder Solaxy ($SOLX) genannt. Das liegt daran, dass Solaxy die erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt bringt und damit die Skalierungsprobleme von Solana lösen könnte.

Solana ist die meistgenutzte Blockchain der Welt und die hohe Auslastung führt auch immer wieder zu Problemen wie Transaktionsabbrüchen oder Ausfallzeiten. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern steht auch der Massenadaption im Weg. Mit Solaxy könnte sich das nun ändern und daher könnte es sich mit dem nativen Token $SOLX um einen der vielversprechendsten Altcoins in diesem Jahr handeln.

($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy)

$SOLX wird noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt, sondern derzeit noch im Vorverkauf angeboten und schon jetzt haben Anleger fast 43 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein, wenn der neue Layer 2 Coin auf den Markt kommt.

Das führt Analysten zu der Annahme, dass der Kurs nach dem Launch schnell durch die Decke gehen könnte, wobei auch ein Anstieg um das 10-fache keine große Überraschung wäre. Allerdings endet der Vorverkauf schon in wenigen Tagen. Anschließend könnte der Einstieg an den Börsen schnell um ein Vielfaches teurer werden, wenn sich die Prognosen der Analysten bestätigen sollten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.