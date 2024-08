PEPE beginnt sich leicht zu erholen, doch PEPU generiert noch größere Zuwächse

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Meme-Coin $PEPE zeigt nach einer längeren Phase der Schwäche endlich erste Anzeichen einer Erholung. Während $PEPE sich langsam stabilisiert, sorgt der neue Meme-Coin $PEPU jedoch für noch mehr Aufsehen, indem er beeindruckende PreSale-Einnahmen verzeichnet. In einem Marktumfeld, das von Unsicherheiten geprägt ist, könnte $PEPU sich als die vielversprechendere Investitionsmöglichkeit erweisen, während $PEPE um seine frühere Stärke kämpft.

Frosch-Memecoin PEPE beginnt sich von letzter heftiger Korrektur zu erholen

Die Meme-Coins haben heute endlich wieder einen deutlichen Aufschwung erlebt, was vor allem auf positive wirtschaftliche Entwicklungen in den USA sowie auf die Aussicht auf mögliche baldige Zinssenkungen zurückzuführen ist. In diesem Zusammenhang konnte auch der gesamte Kryptowährungsmarkt innerhalb der letzten 24 Stunden signifikant zulegen. Einer der größten Gewinner unter den Meme-Coins war dabei $PEPE. Der Frosch-Meme-Coin hatte in den letzten Monaten jedoch eine schwierige Zeit hinter sich, nachdem er Ende Mai ein Allzeithoch von 0,000017 US-Dollar erreicht hatte. Daraufhin folgte eine starke Korrektur, die den Wert des Coins in mehreren Phasen wieder unter 0,00001 US-Dollar fallen ließ. Zuletzt erreichte $PEPE sogar einen Tiefststand von 0,0000006 US-Dollar.

Obwohl sich $PEPE von diesem Tief relativ schnell erholen konnte, pendelte der Kurs in den folgenden Wochen weiterhin zwischen 0,000007 und 0,0000085 US-Dollar. In den letzten Tagen kam es jedoch endlich wieder zu einem deutlichen Aufschwung, wodurch $PEPE innerhalb der letzten Woche um knapp 28 % zulegen konnte. Allein in den vergangenen 24 Stunden erlebte der Coin einen Anstieg von beeindruckenden 13,5 %. Der aktuelle Wert von $PEPE liegt nun bei 0,0000092 US-Dollar, und es besteht die Möglichkeit, dass der Coin als Nächstes die 0,00001-US-Dollar-Marke in Angriff nehmen könnte.

Quelle: CoinMarketCap.com

Die Marktkapitalisierung von $PEPE ist inzwischen auf 3,86 Milliarden US-Dollar angestiegen, was ihn weiterhin zum drittgrößten Krypto-Meme-Coin macht. Besonders bemerkenswert ist auch das Handelsvolumen, das sich innerhalb der letzten 24 Stunden mehr als verdoppelt hat und jetzt bei über 1 Milliarde US-Dollar liegt. Trotz dieser positiven Entwicklungen bleibt jedoch festzuhalten, dass $PEPE noch einen weiten Weg vor sich hat, um sein ehemaliges Allzeithoch wieder zu erreichen. Eine nahezu Verdopplung des aktuellen Kurses wäre erforderlich, um dieses Ziel zu erreichen. Selbst wenn dies gelingt, könnte das weitere Aufwärtspotenzial von $PEPE recht begrenzt sein, da es sich bereits um einen milliardenschweren Coin mit großer Marktkapitalisierung, einer riesigen Community und hoher Bekanntheit im gesamten Krypto-Space handelt.

Aufgrund der derzeit noch unsicheren Marktsituation und des beschränkten Aufwärtspotenzials von $PEPE zeigen immer mehr Anleger Interesse an alternativen Meme-Coins, die möglicherweise ein höheres Wachstumspotenzial bieten. Ein Beispiel für einen solchen neuen und vielversprechenden Meme-Coin ist $PEPU, der sich zunehmender Beliebtheit erfreut und als interessante Alternative zu $PEPE betrachtet wird.

PEPU nimmt derweil über 10 Millionen Dollar im PreSale ein

Pepe Unchained ($PEPU) hat in kürzester Zeit bemerkenswerte Erfolge erzielt und die Marke von 10 Millionen Dollar im Vorverkauf überschritten – und das in nur zwei Monaten seit dem Startschuss. Der neue Meme-Coin, der sich durch eine eigene Layer 2 Blockchain von der Masse abhebt, hat bereits eine wachsende Zahl von Investoren angezogen. Die kontinuierlich steigende Nachfrage und die raschen Fortschritte des Projekts deuten darauf hin, dass der Vorverkauf möglicherweise bald abgeschlossen sein könnte. Aktuell wird $PEPU zu einem Preis von 0,0092734 Dollar angeboten, doch in wenigen Minuten wird dieser weiter steigen.

Quelle: Pepeunchained.com

Was Pepe Unchained besonders auszeichnet, ist nun eben die bevorstehende Einführung einer eigenen Layer 2 Blockchain, die speziell entwickelt wurde, um die Nachteile der bisherigen Pepe-Versionen, die noch auf Ethereum basieren, zu überwinden. Die neue Blockchain wird es ermöglichen, Transaktionen schneller und kostengünstiger durchzuführen, was $PEPU in eine einzigartige Position im Markt bringt. Darüber hinaus wurde angekündigt, dass Pepe Unchained auch einen eigenen Blockchain-Explorer entwickeln wird, der es den Nutzern ermöglicht, die Transaktionen nachzuverfolgen und sich einen Überblick über das wachsende Ökosystem zu verschaffen.

Die Layer 2 Blockchain wird nicht nur Transaktionen optimieren, sondern auch die Grundlage für eine Vielzahl von neuen Projekten bieten, die auf Pepe Unchained basieren können. Das umfasst unter anderem die Erstellung von DeFi-Token, NFTs und weiteren auf der Blockchain basierenden Anwendungen. Das Potenzial für $PEPU, sich von einem einfachen Meme-Coin zu einem zentralen Token in einem vielschichtigen Ökosystem zu entwickeln, ist groß. Die Investoren, die frühzeitig in das Projekt eingestiegen sind, könnten daher erheblich von der zukünftigen potenziellen Wertsteigerung profitieren.

Das Design von Pepe Unchained passt perfekt in den aktuellen Trend der Layer 2-Lösungen, die in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen haben. Der kombinierte Wert der Token, die auf diesen Layer 2-Plattformen gehandelt werden, ist auf inzwischen fast 40 Milliarden Dollar gestiegen. Besonders bemerkenswert ist das Wachstum der Base Chain, einer weiteren Ethereum-basierten Layer 2 Chain, die mittlerweile sogar Solana bei der Einführung von neuen Meme-Coins überholt hat. Wenn Pepe Unchained an diesen Erfolg anknüpfen kann, könnte $PEPU eine ähnliche Wachstumsdynamik erleben.

Quelle: Pepeunchained.com

Der Optimismus wird auch von der renommierten Krypto-Bildungsplattform 99Bitcoins geteilt, die $PEPU als eine der Top-Kryptowährungen eingestuft hat, in die man jetzt investieren kann. Die Plattform hebt hervor, dass $PEPU das Potenzial hat, in den kommenden Monaten erheblich an Wert zu gewinnen, insbesondere wenn die Layer 2 Blockchain erfolgreich startet und das Interesse an dem Token weiter zunimmt.

Zusätzlich bietet Pepe Unchained seinen Investoren die Möglichkeit, ihre $PEPU-Tokens zu staken und dabei von einer beeindruckenden jährlichen Rendite von bis zu 193 % zu profitieren. Das Angebot hat bereits viele Anleger dazu veranlasst, ihre Tokens zu staken und somit einen weiteren Wertanstieg des Tokens zu unterstützen.

Für diejenigen, die den Vorverkauf von $PEPU noch nicht genutzt haben, besteht jetzt die Gelegenheit, Teil dieses vielversprechenden Projekts zu werden. Die Investition ist einfach: Man muss lediglich die Pepe Unchained-Website besuchen, sein Wallet verbinden und $PEPU mit ETH, USDT oder BNB erwerben. Auch Kreditkartenzahlungen werden akzeptiert, was den Zugang für eine breite Anlegerbasis erleichtert.

Quelle: Pepeunchained.com

Die Sicherheit des Projekts ist ebenfalls gewährleistet, da Pepe Unchained von den renommierten Prüfstellen Coinsult und SolidProof gründlich untersucht wurde. Die Audits haben bestätigt, dass der Smart Contract von Pepe Unchained frei von bösartigem Code oder kritischen Sicherheitslücken ist, was den Investoren zusätzliche Sicherheit bietet. Um immer auf dem neuesten Stand über die Entwicklungen bei Pepe Unchained zu bleiben, empfiehlt es sich, der Community auf X und Telegram beizutreten.

