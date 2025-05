Potenzial bis auf 300 US-Dollar! Folgt jetzt das Comeback von Litecoin?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Als Litecoin ($LTC) im Jahre 2011 gelauncht wurde, war er einer der ersten Altcoins. Nach der Veröffentlichung von Bitcoin im Jahre 2009 war das ein unglaublicher Meilenstein in der Geschichte des Kryptomarktes. Dabei wurde Litecoin als “Silber zu Bitcoins Gold” bezeichnet. In den letzten Jahren hatte der Ur-Altcoin jedoch einiges von seinem Glanz verloren. Das letzte Allzeithoch wurde im Jahre 2021 markiert. Seitdem ist der Kurs von Litecoin um satte 78 Prozent gefallen. Doch jetzt könnte das große “Silber-Comeback” bevorstehen, bei dem Litecoin in neuem Glanz erstrahlt.

(Trotz seiner Schwächephase ist Litecoin noch immer die 21. größte Kryptowährung – Quelle: coinmarketcap.com)

Schafft Litecoin diesen wichtigen Durchbruch?

Der Kurs von Litecoin verzeichnete heute einen Tagesgewinn von mehr als 7 Prozent. Damit steht der Kurs direkt vor einer bedeutenden Widerstandsmarke im Chart. Nämlich dem EMA 200. Dieser bedeutende Indikator stellt den wichtigsten gleitenden Durchschnitt in der technischen Analyse dar und ein Kreuzen des Kurses von unten nach oben wird als starkes bullishes Signal gewertet. Positiv ist zudem, dass Litecoin am 1. Mai seinen Abwärtstrend brechen konnte und seitdem einen neuen Aufwärtstrend gebildet hat.

(Litecoin hat kürzlich seinen Abwärtstrend gebrochen und einen neuen Aufwärtstrend etabliert – Quelle: Tradingview.com)

Auch der im Kryptomarkt häufig sehr treffsichere Momentumindikator MACD zeigt derzeit ein sehr deutliches Kaufsignal an. Dabei deutet das Histogramm sogar auf steigenden Kaufdruck hin, was in einer Korrektur eher ungewöhnlich ist und ein weiteres Indiz für einen bevorstehenden Run sein könnte. Damit steht einem Anstieg auf 300 US-Dollar nach dem EMA 200 nur ein weiterer Widerstand im Weg.

Kann Litecoin diesen Widerstand durchbrechen?

Sollte der Kurs von Litecoin den EMA 200 überschreiten, was aus derzeitiger Sicht als sehr wahrscheinlich erscheint, liegt einem Anstieg auf 300 US-Dollar nur eine einzige Widerstandszone im Weg. Nämlich das Dreifach-Top im Chart zwischen 139 und 148 US-Dollar.

Dieses könnte einen massiven Widerstand darstellen, an dem es höchstwahrscheinlich mindestens zu einer temporären Korrektur oder Konsolidierung kommt. Sollte der Kaufdruck aber ausreichen, um eine Umkehr zu verhindern, liegt die Bahn im Chart aus Sicht der technischen Analyse bis zum nächsten Widerstand zwischen 279 und 300 US-Dollar absolut frei!

(Sollte die Widerstandszone durchbrochen werden, könnte Litecoin auf bis zu 300 US-Dollar steigen – Quelle: Tradingview.com)

Sollte Litecoin wirklich auf 300 US-Dollar ansteigen, entspräche das aus jetziger Sicht einer Kursbewegung von mehr als 240 Prozent. Das ist also die Gewinnspanne, auf die Anleger aus derzeitiger Sicht maximal hoffen können, wenn sie in Litecoin investieren. Ob der Kurs danach weiter bis zum Allzeithoch ansteigen kann, muss sich erst an der Kursentwicklung bei der Zielzone zeigen. Eine noch höhere Rendite könnte laut Analysten aktuell bei Solaxy ($SOLX) möglich sein.

Steigt Solaxy um das 10-fache?

Litecoin hat schon im Jahr 2021 eine beeindruckende Kursentwicklung hingelegt. An diesen Erfolg anzuknüpfen oder ihn sogar nochmal zu übertreffen, wird schwierig. Mit Solaxy ($SOLX) kommt dagegen ein neuer Coin auf den Markt, der heute das schaffen könnte, was Litecoin damals geschafft hat. Zumindest deuten die aktuellen Entwicklungen darauf hin. Solaxy bringt nämlich die erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt und das sorgt im Krypto-Sektor für Aufsehen.

(Solaxy bringt die revolutionäre erste Solana-Layer-2 auf den Markt – Quelle: solaxy.io)

Das Solana-Ökosystem hat immer wieder mit Überlastung zu kämpfen, was zu einem schlechten Nutzererlebnis und im Extremfall auch zum Ausfall der Blockchain führt. Solaxy könnte dieses Problem bald lösen, da die Layer 2 die Main Chain deutlich entlasten könnte. Bei Investoren kommt die Idee sehr gut an. Im Zentrum der neuen Solaxy Chain steht der $SOLX-Token, der aktuell im Vorverkauf erhältlich ist und schon jetzt ist die Nachfrage extrem hoch. Innerhalb kurzer Zeit haben Anleger über 33,5 Millionen Dollar in den neuen Token investiert, weshalb Analysten davon ausgehen, dass der Kurs nach dem Launch schnell um das 10-fache steigen könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.