Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstag entwickeln

Der Bitcoin-Kurs ist am Samstag geklettert. Am Mittag stieg der Bitcoin auf 41.077,04 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 40.729,44 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs erhöhte sich auf 455,86 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 439,44 Dollar gelegen hatte.

Anzeige

Sie möchten in Bitcoin investieren? Wir erklären Ihnen die Möglichkeiten

Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Der Ethereum zeigt sich bei 1.231,86 Dollar im Plus. Am Vorabend lag der Kurs der Digitalwährung noch bei 1.221,23 Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Litecoin ist am Samstag auf 172,90 US-Dollar abgesunken. Am Vortag wurde der Kurs der Digitalwährung auf 172,93 US-Dollar beziffert.

Der Ripple ist am Samstag 0,3274 US-Dollar wert. So stieg der Ripple-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 0,3226 US-Dollar stand.

Der Cardano-Kurs läuft bei 0,3128 US-Dollar gegenüber dem Vortagesniveau seitwärts.

Der Kurs der Digitalwährung Monero-Kurs notiert heute bei 146,09 US-Dollar im Plus. Am Vortag lag der Kurs bei 141,80 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein IOTA 0,4418 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,3694 US-Dollar.

Der Verge-Kurs verteuert sich heute auf 0,0153 US-Dollar, während er am Vortag bei 0,0146 Dollar gestanden hatte.

Der Stellar-Kurs pendelt indes gegenüber dem Vortag weiterhin um die Marke von 0,3005 US-Dollar.

Der NEM-Kurs tritt wie am Vortag bei 0,2344 US-Dollar auf er Stelle.

Der Dash-Kurs verteuerte sich auf 101,06 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 96,50 US-Dollar wert gewesen.

Der NEO-Kurs verteuert sich heute auf 20,68 US-Dollar, während er am Vortag bei 19,57 Dollar gehandelt wurde.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Redaktion finanzen.net