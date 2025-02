Robert Kiyosaki ist sicher: „Billionen werden aus Aktien und Anleihen in Bitcoin fließen!“

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin-Kurs bewegt sich derzeit in einer engen Spanne. Die Korrektur scheint vorerst beendet zu sein, doch einen wirklichen Aufwärtsimpuls scheint der Kurs nicht wirklich entwickeln zu können. Die Volatilität ist ebenso wie das Handelsvolumen untypisch niedrig. Doch man kann wohl behaupten, dass es nur eine Frage der Zeit sein dürfte, bis hier wieder mehr Bewegung herrscht. Früher oder später könnte wieder eine Menge Kapital in den Kryptomarkt fließen und der Finanzexperte Robert Kiyosaki hat auch schon eine Vermutung, woher dieses Kapital kommen könnte.

(Der Bitcoin bewegt sich unter niedrigem Handelsvolumen seitwärts – Quelle: Tradingview.com)

Werden bald Billionen aus Aktien und Anleihen in den Kryptomarkt fließen?

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren liegt die Marktkapitalisierung des Bitcoins mit 3,11 Billionen US-Dollar mittlerweile auf einem hohen Niveau. Betrachtet man jedoch den Aktienmarkt, fällt auf, wie viel Wachstumspotenzial noch im Kryptomarkt steckt. Denn allein die Marktkapitalisierung des US-Aktienindex S&P 500 liegt bei über 40 Billionen US-Dollar. Noch mehr Kapital steckt im Anleihemarkt. Robert Kiyosaki, der bekannte Autor von Rich Dad Poor Dad, einem der wohl bekanntesten Finanzbücher der Welt, glaubt aber, dass ein guter Teil dieses enormen Kapitals bald in den Bitcoin fließen könnte.

https://twitter.com/SimplyBitcoinTV/status/1887920828484042964

Viele Analysten und Experten gehen davon aus, dass der Bitcoin in den nächsten Jahren auf über 1 Mio. US-Dollar steigen könnte. Erst heute erklärte die Star-Investorin Cathie Woods, dass sie glaubt, dass der Kurs der größten und ältesten Kryptowährung in den nächsten 5 Jahren auf über 1,5 Mio. US-Dollar steigen wird. Anleger könnten allerdings schon deutlich früher hohe Gewinne erzielen, wenn sie auf die richtigen Altcoins setzen. Einer davon könnte Wall Street Pepe ($WEPE) sein.

Wall Street Pepe steht kurz vor dem Launch

Bei Coins, die über ein Initial Coin Offering (ICO) in den Markt eingeführt werden, haben Anleger besonders gute Chancen, ihr Kapital zu vermehren. Das liegt daran, dass die Token während des Initial Coin Offerings zu einem günstigen Fixpreis gekauft werden können, bevor sie offiziell an den verschiedenen Krypto-Börsen gehandelt werden. Je erfolgreicher das ICO, desto erfolgreicher könnte auch der Handelsstart an den Börsen später werden. Und das ICO von $WEPE war unglaublich erfolgreich. Innerhalb weniger Wochen ist die Vorverkaufssumme auf über 70 Mio. US-Dollar angestiegen. Das hat es so bei einem neuen Con noch nie gegeben, weshalb die Chancen auf eine Kursexplosion sehr gut stehen.

Wall Street Pepe geht in weniger als 8 Tagen an den Start. Anleger haben also nicht mehr lange Zeit, um vom niedrigen Preis im Presale zu profitieren. Neben der extrem hohen Nachfrage deutet auch der hohe Anteil an gestakten Token darauf hin, dass der Kurs danach stark ansteigt. Die meisten Käufer haben ihre $WEPE-Token bereits im Staking-Protokoll gebunden, um so ein passives Einkommen zu generieren, sodass das Angebot begrenzt ist, während die Nachfrage hoch ist. Damit wären die idealen Bedingungen für eine Kursexplosion gegeben.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.