Shiba Shootout steigt trotz Krypto Crash! Das sind die Gründe

Wäre es nach den meisten Analysten gegangen, hätte der Bitcoin-Kurs inzwischen schon bei über 100.000 Dollar liegen sollen und auch die meisten Altcoins wären unter diesen Umständen wohl durch die Decke gegangen. Zumindest war die Euphorie im März dieses Jahres noch groß, als der Bitcoin-Kurs mit 73.750 Dollar ein neues Allzeithoch erreicht hat. Seitdem kam es zur Trendwende und es geht für die meisten Coins wieder bergab. Shiba Shootout ($SHIBASHOOT) widersetzt sich allerdings den Bären und das hat auch seine Gründe.

Shiba Shootout steigt auf eine Million Dollar

Wenn es für Bitcoin bergab geht, geht es meist auch für die Top 20 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung bergab. Die großen Coins sind einfach noch zu stark an den Bitcoin gekoppelt, da dieser die allgemeine Stimmung am Markt repräsentiert. Wer trotz Bitcoin-Korrektur Gewinne erzielen will, muss also in der Regel das Risiko eingehen, das mit Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung einhergeht.

Hier können die Verluste zwar schneller zustande kommen, da nicht so viel Kapital abgezogen werden muss, um einen Crash auszulösen, dafür ist aber auch das Gewinnpotenzial deutlich höher, da das auch in die andere Richtung funktioniert. Hier reicht oft schon relativ wenig Kapital, um den Kurs um ein Vielfaches steigen zu lassen. Eine solche Entwicklung erwartet man sich nun auch vom neuen Shiba Shootout ($SHIBASHOOT). Der Token wird derzeit noch im Vorverkauf angeboten, wobei innerhalb kurzer Zeit über eine Million Dollar umgesetzt wurden.

($SHIBASHOOT Initial Coin Offering – Quelle: Shiba Shootout Website)

Die hohe Nachfrage während des Vorverkaufs führt Analysten zu der Annahme, dass der $SHIBASHOOT-Kurs nach dem Handelsstart an den Börsen schnell durch die Decke gehen könnte. Auch während des Vorverkaufs wird der Preis schon mehrfach erhöht, sodass frühe Käufer einen Buchgewinn bis zum Launch mitnehmen können, während die Kurse von Bitcoin und Co. derzeit eher fallen. Neben der Tatsache, dass schon im ICO über eine Million Dollar umgesetzt wurden, überzeugt Shiba Shootout auch mit weiteren Eigenschaften.

Play 2 Earn und Staking-Funktion

Shiba Shootout überzeugt mit einigen Features, durch die der Coin das Potenzial hat, bald zu den ganz Großen zu gehören. Unter anderem ist eine Staking-Funktion integriert, die ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht, wobei die jährliche Rendite (APY) derzeit noch extrem hoch ist, da der Coin neu ist und noch nicht so viele Token im Staking Pool gebunden sind.

Derzeit liegt die APY noch bei über 800 %. Das trägt dazu bei, dass bereits ein hoher Anteil der bisher verkauften Token gestakt wurde, wodurch das Angebot beim Handelsstart knapp ist, was die Chancen auf eine Kursexplosion erhöht. Außerdem ist mit Shiba Sharpshooter ein Game in den App und Play Stores, bei dem Spieler schon bald $SHIBASHOOT-Token verdienen können.

(Shiba Sharpshooter – Quelle: Shiba Shootout Website)

Spieler treten hier in einem Schießduell wie im Wilden Westen gegeneinander an und können so in der Rangliste aufsteigen und $SHIBASHOOT-Token verdienen. Dass Play 2 Earn Games extrem erfolgreich sein und für eine enorme Reichweite sorgen können, hat schon Axie Infinity bewiesen. AXS hält sich bis heute unter den 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Sollte $SHIBASHOOT dasselbe gelingen, würde das für frühe Käufer Renditen von tausenden Prozent bedeuten.

