So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Dienstagmittag am Kryptomarkt

17.06.25 12:43 Uhr

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Wer­bung

Bitcoin reduzierte sich um 12:26 um -0,67 Prozent auf 106.162,58 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 106.882,40 US-Dollar gelegen hatte. Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,9 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 49,6 Prozent. Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Bitcoin Cash um 0,64 Prozent auf 469,81 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 466,82 US-Dollar gemeldet wurde. In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Ethereum-Kurs um 0,54 Prozent auf 2.564,92 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.551,10 US-Dollar an der Tafel. Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 85,58 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (87,09 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,74 Prozent. Daneben wertet Ripple um 12:26 ab. Es geht -1,74 Prozent auf 2,209 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 2,249 US-Dollar stand. Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Cardano-Kurs -1,54 Prozent schwächer bei 0,6240 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,6338 US-Dollar. Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 0,32 Prozent auf 324,11 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 323,08 US-Dollar. Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1663 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1697 US-Dollar. In der Zwischenzeit geht es für Verge bergab. Um 12:25 steht ein Minus von -3,53 Prozent auf 0,0049 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Verge-Kurs noch bei 0,0051 US-Dollar. Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,2572 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2624 US-Dollar. Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0047 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:25 bei 0,0045 US-Dollar. Daneben präsentiert sich Dash mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Dash-Kurs -1,34 Prozent schwächer bei 19,97 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 20,24 US-Dollar. Währenddessen wird NEO bei 5,553 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -2,34 Prozent im Vergleich zum Vortag (5,686 US-Dollar). Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net 1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com