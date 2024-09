Solana Kurs Prognose: Wie geht es nach dem Absturz weiter?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nachdem gestern neue Arbeitsmarktdaten aus den USA veröffentlicht wurden, ging es für den ohnehin schon angeschlagenen Kryptomarkt weiter bergab. Der Bitcoin-Kurs ist unter 53.000 Dollar gefallen und Ethereum hat es noch deutlich härter getroffen. Solana ist dabei noch am besten weggekommen, hat aber ebenfalls Verluste hinnehmen müssen. Auch die Monate davor waren schon schwierig. Bedeutet das, dass es für SOL von hier aus nur noch weiter bergab geht, oder ist jetzt eine günstige Gelegenheit, um einzusteigen?

Wichtige Unterstützung hat gehalten

Für Solana geht es, genau wie für Bitcoin, Ethereum und viele weitere Top Coins, seit Monaten bergab. Im März konnte der SOL-Kurs ein Jahreshoch von 210 Dollar markieren, seitdem ist nicht mehr viel übrig von der Euphorie. Inzwischen ist der SOL-Kurs um fast 40 % eingebrochen.

(SOL Kursentwicklung – Quelle: Coinmarketcap)

Mit dem Verlust von fast 40 % geht es Solana allerdings immer noch besser als Ethereum. Der ETH-Kurs ist seit März um fast 45 % eingebrochen. Inzwischen zeigt sich bei Solana auch, dass sich im Bereich um 120 Dollar eine starke Unterstützungslinie ausprägt, die die Bullen unter keinen Umständen aufgeben wollen. Diese hat auch gestern während der Korrektur durch die US-Arbeitsmarktdaten wieder gehalten.

Die Frage, wie es mit Solana weitergehen wird, hängt also auch stark davon ab, ob diese Unterstützung auch in der nächsten Woche noch halten wird. Wenn das der Fall sein sollte, hat sich bereits mehrfach gezeigt, dass es für SOL schnell wieder bergauf in Richtung 160 Dollar gehen könnte. Sollte das gelingen, ist auch die 190 Dollar Marke als nächstes Kursziel schnell zu erreichen. Allerdings dürfte es spätestens hier zu starkem Widerstand kommen, wie die letzten 2 Abweisungen im Bereich um 190 Dollar am Chart zeigen.

September-Tief könnte erreicht sein

Es war kein Geheimnis, dass der Kryptomarkt im September meistens fällt. In den letzten 10 Jahren ist der Bitcoin-Kurs nur 3 x im September gestiegen, was sich auch auf den restlichen Markt negativ auswirkt. Allerdings war das Minus meist nicht viel höher als die bisherigen Verluste in diesem Jahr, sodass denkbar ist, dass das Schlimmste bereits überstanden ist.

Außerdem zeigt sich, dass der September zwar meistens bearish war, im letzten Quartal sind die Kurse der größten Kryptwoährungen allerdings oft durch die Decke gegangen. Eine solche Jahresendrallye wird auch diesmal wieder erwartet. Das Bitcoin-Kursziel von 100.000 Dollar wurde von Experten noch nicht aufgegeben und das würde auch Solana (SOL) mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein neues Allzeithoch von mehr als 300 Dollar pushen. Unter diesen Umständen könnte auch der neue Crypto Allstars ($STARS) explodieren.

Jetzt mehr über Crypto Allstars erfahren.

Anleger setzen mit einer Million Dollar auf Crypto Allstars

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass neben Bitcoin, Ethereum und Solana auch Meme Coins in diesem Bullrun eine große Rolle spielen. PEPE, WIF, BRETT und Co. waren in diesem Jahr alle extrem erfolgreich und haben Bewertungen in Milliardenhöhe erreicht. Allerdings sind die Coins alle auf unterschiedlichen Blockchains angesiedelt, wodurch sich Trader meist entscheiden müssen, in welchem Ökosystem sie unterwegs sind. Mit Crypto Allstars ($STARS) gehört das nun schon bald der Vergangenheit an.

($STARS Initial Coin Offering – Quelle: Crypto Allstars Website)

Crypto Allstars bringt mit seinem neuen MemeVault-Protokoll ein einzigartiges Konzept auf den Markt, das es ermöglicht, Meme Coins unterschiedlicher Blockchains unter einem Dach zu staken und dafür eine Rendite zu erhalten. Je mehr $STARS-Token man hält, desto höher fällt die Staking-Rendite bei PEPE, WIF oder anderen Meme Coins aus. Damit geht Crypto Allstars einen Schritt in Richtung Interoperabilität und trägt so zur Weiterentwicklung des Kryptomarktes bei.

Die $STARS-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, wobei in kurzer Zeit über eine Million Dollar umgesetzt wurden. Analysten vermuten aufgrund der hohen Nachfrage und des einzigartigen Konzepts, dass der $STARS-Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell durch die Decke gehen könnte. Schon während des Vorverkaufs sind mehrere Preiserhöhungen geplant, sodass frühe Käufer schon in Form eines Buchgewinns profitieren können. Auch die $STARS-Token selbst können gestakt werden, wobei die Rendite von der Größe des Staking Pools abhängt und daher derzeit noch extrem hoch ist, sodass ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen $STARS-Token erzielt werden kann.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $STARS im Presale kaufen.

