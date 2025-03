Solana News: Aktivität bricht ein - Bodenbildung für SOL?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Solana steigt in den letzten 24 Stunden zunächst deutlich an, dann gibt es jedoch leichte Gewinnmitnahmen. Aktuell notiert SOL auf Wochensicht noch rund 20 Prozent leichter. Dennoch reagierte der SOL Kurs zunächst stark am Supportlevel bei 128-130 US-Dollar. Vieles deutet hier auf eine erste Tendenz zur Bodenbildung hin. Fundamental gibt es dennoch bedenkliche Entwicklungen – denn die Aktivität auf der Layer-1 bricht weiter ein, sodass sich immer mehr Anleger von SOL trennen. Was steckt dahinter?

Solana-Aktivität bricht ein: Was steckt dahinter?

Die Anzahl neuer Adressen misst, wie viele eindeutige Wallets innerhalb eines bestimmten Zeitraums erstmals Transaktionen auf einer Blockchain durchführen. Diese dient als Indikator für das Nutzerwachstum. Steigende Werte deuten auf wachsende Adoption hin, während Rückgänge auf nachlassendes Interesse oder geringere Aktivität hindeuten. Besonders in volatilen Marktphasen kann dieser Wert schwanken. Dennoch sind derartige On-Chain-Trends wichtig.

The number of new addresses on Solana has declined by 53% this month.



This is similar to its peak decline last summer. After the recent capitulation, could we be reaching a bottom in $SOL on-chain metrics soon? pic.twitter.com/JCKzBRpFr5 — Miles Deutscher (@milesdeutscher) March 1, 2025

Laut Miles Deutscher ist die Anzahl neuer Adressen auf Solana im letzten Monat um 53 Prozent gesunken. Ein solcher Rückgang wurde zuletzt im Sommer während einer starken Marktkorrektur beobachtet. Gleichzeitig verweist Deutscher darauf, dass Solanas On-Chain-Daten nach der jüngsten Marktkapitulation möglicherweise einen Boden erreichen könnten. So könnte kurzfristig eine Kapitulation erfolgt sein. Sollte sich die Netzwerknutzung stabilisieren, könnte dies eine Erholung signalisieren. Historisch betrachtet folgte auf ähnliche Rückgänge eine Phase der Konsolidierung, bevor das Netzwerk wieder wuchs.

Die Aktivität auf Solana ist also zuletzt stark eingebrochen, vor allem wegen des rückläufigen Handelsvolumens bei Meme-Coins. Diese hatten 2024 die Blockchain stark belebt, doch nach Skandalen wie dem LIBRA-“Rug Pull” im Februar 2025, bei dem der Token nach einem kurzen Höhenflug abstürzte, erlitt Solana einen massiven Vertrauensverlust. Anleger zogen Kapital ab. Vorwürfe gab es en masse, dass Insider und Prominente von manipulierten Hypes profitierten. Das Handelsvolumen auf Plattformen wie Pump.Fun sank zuletzt deutlich, was die Abkühlung des Meme-Coin-Sektors verdeutlicht. Kapital floss zuletzt verstärkt auf Ethereum und Arbitrum, was einen neuen Fokus auf Utility Token verdeutlich könnte.

LATEST: Solana user activity drops nearly 40% as memecoin rug pulls erode trust, driving capital outflows to Ethereum and Arbitrum. pic.twitter.com/8amRUxvd2b — Cointelegraph (@Cointelegraph) February 21, 2025

Solana Alternative: Solaxy startet erste L2 für Solana – was steckt dahinter?

Eine Layer-2-Lösung könnte nun Solana durch höhere Effizienz und niedrigere Gebühren wieder attraktiver machen. Nach rückläufiger Aktivität könnten schnellere Transaktionen und verbesserte Skalierbarkeit neue Nutzer und Kapital anziehen. Interoperabilität mit Ethereum würde zusätzlich Liquidität bringen und DeFi-Anwendungen stärken.

Solaxy setzt auf diesen Ansatz und zählt mit einem erfolgreichen Fundraising von bereits 25 Millionen US-Dollar zu den vielversprechendsten Presales des Jahres. Diese Summe verdeutlicht das starke Vertrauen der Investoren und signalisiert ein hohes Marktpotenzial.

Zum Solaxy Presale

Relative Stärke ist ein Schlüsselfaktor für nachhaltige Kursstabilität. Während viele Coins in volatilen Marktphasen stark nachgeben, zeigen widerstandsfähige Projekte wie Solaxy eine stabilere Performance. Als Layer-2-Lösung für Solana nutzt Solaxy fortschrittliche Technologien, um Skalierungsprobleme zu lösen. Das Netzwerk setzt auf eine Rollup-Technologie, die hohe Transaktionsgeschwindigkeiten ermöglicht und gleichzeitig geringe Gebühren aufrechterhält. Solana hatte in der Vergangenheit wiederholt mit Netzwerkausfällen zu kämpfen, weshalb eine leistungsstarke Layer-2-Erweiterung langfristig zur Stabilität beitragen könnte. Der von Ethereum bekannte Ansatz wird hierbei für Solana adaptiert, um dessen Infrastruktur zu optimieren.

Ein weiteres zentrales Feature ist die geplante Interoperabilität mit Ethereum. Durch eine spezielle Bridge sollen Nutzer Liquidität zwischen Solana und Ethereum effizient verschieben können. Diese Funktion könnte das Wachstum des DeFi-Sektors auf beiden Plattformen fördern und neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnen.

Der SOLX-Token befindet sich derzeit noch im Presale. Die bevorstehende Preiserhöhung in rund 24 Stunden gewährt mutigen Früh-Investoren weitere Buchgewinne. Zudem ermöglicht das Projekt bereits Staking-Renditen von immer noch rund 150 Prozent APY. Der Erwerb ist über die offizielle Website mit ETH, USDT, BNB oder SOL möglich.

Zum Solaxy Presale

