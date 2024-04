Über 1.000 Prozent Zuwachs

Kryptowährungen haben zuletzt eine fulminante Rally vollzogen, auch Memecoins wie Pepe haben kräftig Gas gegeben. Innerhalb weniger Wochen konnte der Memecoin mit Froschmotiv seinen Wert um über 1.000 Prozent steigern.

• Digitale Währungen, insbesondere auch Memecoins, erleben Rally

• Krypto-Investoren euphorisch

• PEPE-Coin steigert Wert um über 1.000 Prozent



In der Kryptowelt ist seit einiger Zeit wieder viel Bewegung auszumachen, das Marktumfeld der digitalen Währungen war in den vergangenen Monaten extrem bullish. Die nach wie vor nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung führt die Rally, die zuletzt allerdings etwas an Schwung verloren hat, an: So kletterte der Bitcoin Mitte März auf ein neues Allzeithoch bei 73.738 US-Dollar.

Werbung

Über 360+ Krytpos und 2.800 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

PEPE-Coin im Aufwind

Auch Memecoins erlebten einen deutlichen Aufschwung - einer der größten Gewinner ist dabei der PEPE-Coin. Anfang Februar lag der Kurs des Pepe im Tief noch bei etwa 0,00000087 US-Dollar, bevor der Memecoin mit Froschmotiv Mitte März dann ein neues Allzeithoch bei 0,00001078 US-Dollar erklimmen konnte. Gegenüber dem Tief von Anfang Februar bedeutet das einen Zuwachs von rund 1.139 Prozent.

Bereits im Mai 2023 hatte der Coin kurz nach seinem Launch eine erste signifikante Rally erlebt, als der Preis auf das damalige Rekordhoch von 0,000003 US-Dollar angestiegen war. Darauf folgte im weiteren Verlauf des vergangenen Jahres allerdings ein längerer Bärenmarkt, der bis Ende Februar 2024 anhielt. Das Hoch aus 2023 wurde nun im März dieses Jahres mühelos überwunden.

Rally geht die Puste aus

Zuletzt ist die Euphorie aber wieder etwas abgeflacht, derzeit kostet der drittgrößte Memecoin der Welt etwa 0,000007334 US-Dollar, die Marktkapitalisierung liegt bei rund 3,09 Milliarden US-Dollar (Stand: 07.04.2024). Nun stellt sich die Frage, ob Pepe die Rally fortsetzen kann oder der Trend längerfristig wieder nach unten geht. Gerade aufgrund der hohen Volatilität, die insbesondere am Kryptomarkt herrscht, könnte sich eine größere Korrektur schneller anbahnen, als manche Anleger erwarten würden.



Redaktion finanzen.net



Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.