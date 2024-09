US-Inflation sinkt auf 2,5%: Bitcoin bald bei $60.000?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Laut den neuesten Daten des US-amerikanischen Bureau of Labor Statistics ist die Inflationsrate im August auf 2,5% gefallen. Damit liegt sie leicht unter den Erwartungen von 2,6% und beendet eine fast dreijährige Phase, in der die Inflation konstant über 2,9% lag. Laut Experten ist das ein Zeichen dafür, dass sich die Inflation immer mehr abkühlt. Den Finanzmärkten und Investoren gibt das Hoffnung auf eine längere Periode an Zinssenkungen.

Rückgang der Inflation gibt Krypto-Markt Rückenwind

Im August sank die Inflationsrate von 2,9% im Juli und 3,0% im Juni auf 2,5%. Der anhaltende Rückgang zeigt, dass die Maßnahmen der US-Zentralbank zur Senkung der Inflation funktionieren. Ökonomen gehen davon aus, dass die neuen Inflationsdaten die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September erhöht haben, weshalb die Finanzmärkte sich gut erholen konnten. Die Kerninflation, welche die volatilen Preise für Lebensmittel und Energie nicht berücksichtigt, fiel ebenfalls leicht auf 3,2%.

Nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten reagierten die Krypto-Märkte positiv. Der Bitcoin stieg um 1% und erreichte einen Preis von etwa 57.000 US-Dollar, was seine Marktkapitalisierung auf 1,12 Billionen US-Dollar erhöhte. Analysten gehen davon aus, dass die Kryptowährung den Widerstand bei 60.000 US-Dollar bald durchbrechen könnte, insbesondere wenn die Inflationsraten weiterhin sinken und auch der Leitzins in den USA gesenkt wird.

Investoren sind aktuell optimistisch und halten ihre Positionen oder bauen sie aus, da von weiteren Kursanstiegen ausgegangen wird. Sollte der Rückgang der Inflation anhalten, könnten Bitcoin und andere Kryptowährungen von noch stärkeren Aufwärtstrends profitieren. Der Rückgang der Inflation und der Kerninflation verstärkt die Hoffnung auf eine stabilere wirtschaftliche Zukunft. Wichtig dafür ist allerdings auch, dass die Unternehmen in den USA gute Quartalszahlen liefern. Auch der Arbeitsmarkt sollte nicht zu stark einbrechen. Sollte sich der aktuelle Trend fortsetzen, könnte die US-Notenbank zu nachhaltigen Zinssenkungen übergehen, wodurch die Märkte bei einer gesunden Wirtschaft voraussichtlich enorm ansteigen könnten. Vor allem für Kryptowährungen wäre ein solches Szenario sehr vorteilhaft, da Risiko-Assets von niedrigen Zinsen am meisten profitieren.

Deshalb sind niedrige Zinsen für Kryptowährungen so wichtig

Niedrige Zinsen wirken sich vor allem positiv auf Kryptowährungen aus, da Zinssenkungen riskante Anlagen wie Kryptowährungen attraktiver machen. Wenn die Zinsen niedrig sind, bieten Anlageklassen wie Anleihen und Sparkonten geringere Renditen. Das führt dazu, dass Anleger nach alternativen Investments suchen, die höhere Renditen bieten, wozu Aktien, aber auch Kryptowährungen zählen. In einer Phase niedriger Zinsen verringert sich der “Opportunitätsverlust” für Investitionen in nicht-zinsbringende Vermögenswerte wie Bitcoin und andere Kryptowährungen.

Außerdem machen niedrige Zinsen die Kreditaufnahme günstiger. Das bedeutet, dass Investoren leichter Zugang zu Kapital haben, um in verschiedene Assets, wie Kryptowährungen, zu investieren, was die Nachfrage und somit die Preise steigen lässt. Beispielsweise führte die Niedrigzinspolitik nach der Finanzkrise 2008 zu einem deutlichen Anstieg des gesamten Finanzmarktes, da Anleger nach neuen Möglichkeiten suchten, um Renditen zu erzielen.

Memecoins werden ein Comeback erleben

Pepe Unchained ist ein neuer Memecoin auf einer Layer-2-Blockchain und wird wahrscheinlich erheblich von Zinssenkungen profitieren. Wie andere Kryptowährungen sind auch Memecoins stark vom allgemeinen Marktumfeld abhängig, und Phasen niedriger Zinsen sind vorteilhaft für riskantere Anlagen. Da Zinssenkungen Investoren dazu nötigen, höhere Renditen in alternativen Anlagen zu suchen, könnten Memecoins wie Pepe Unchained mehr Kapitalzuflüsse in den nächsten Monaten und Jahren verzeichnen. Das wird voraussichtlich die Nachfrage steigen lassen und den Preis des Coins in die Höhe treiben.

Im Jahr 2024 haben Memecoins bereits große Gewinne erzielt, nachdem der gesamte Krypto-Markt positiv gestimmt war. Sollte Bitcoin also durch die Zinssenkungen steigen, werden dadurch wahrscheinlich auch die Memecoins profitieren. Pepe Unchained hat sich durch seine Layer-2-Technologie, die schnellere und günstigere Transaktionen ermöglicht, bei Investoren einen guten Ruf aufgebaut. In einem Umfeld sinkender Zinsen dürfte das Interesse an spekulativen Assets weiter zunehmen, da traditionelle Anlagen weniger attraktiv werden und Investoren nach riskanteren, potenziell renditestarken Möglichkeiten suchen.

Jetzt Pepe Unchained kaufen

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.