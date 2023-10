Verborgene Netzwerke: Wie chinesische Krypto-Miner den amerikanischen Traum gefährden könnten

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Willkommen in der Welt der Kryptowährungen, wo die Geheimnisse ebenso zahlreich sind wie die Möglichkeiten. Eines der am meisten diskutierten Themen ist die wachsende Präsenz chinesischer Unternehmen im Kryptowährungssektor der USA. Was verbirgt sich hinter dieser Entwicklung? Und warum ist dieses Phänomen gerade für Investoren und Regulierungsbehörden so relevant? In diesem Artikel tauchen wir tief in die verflochtenen Netzwerke chinesischer Kryptowährungsunternehmen in den USA ein und decken dabei nicht nur Besitzverhältnisse, sondern auch politische und soziale Auswirkungen auf.

Der komplexe Besitz chinesischer Minen in den USA

Chinesische Unternehmen, insbesondere diejenigen, die in der Kryptowährungsindustrie tätig sind, haben komplizierte Besitzstrukturen, die sie für Außenstehende oft schwer verständlich machen. Diese Komplexität erreicht ein neues Niveau, wenn man die Verbindungen dieser Unternehmen zu staatlichen Einheiten und der Kommunistischen Partei Chinas betrachtet.

Ein häufig verwendeter Ansatz zur Verschleierung der Eigentumsverhältnisse ist die Nutzung von Briefkastenfirmen, vornehmlich in Steueroasen. Diese Firmen dienen als Intermediäre und verschleiern die tatsächlichen Besitzer und deren Beziehungen zu staatlichen Akteuren. Die Strategie ist weit verbreitet und wirft Fragen nach der Transparenz und der Regulierung der Kryptowährungsindustrie auf.

Neben der Verwendung von Briefkastenfirmen gibt es auch Fälle, in denen direkte Verbindungen zu chinesischen staatlichen Einheiten bestehen. Diese sind oftmals subtil, werden jedoch durch Beteiligungen von staatlichen Investmentfonds oder direkten Finanzierungen sichtbar. Die Frage, die sich dabei stellt, ist, inwiefern diese Verbindungen Einfluss auf die Geschäftstätigkeiten der Unternehmen in den USA und die Kryptowährungsbranche als Ganzes nehmen könnten.

Warnungen des Microsoft-Sicherheitsteams und nationale Sicherheitsrisiken

Die Entstehung einer Krypto-Mining-Anlage chinesischer Herkunft in Cheyenne, Wyoming, zog die Aufmerksamkeit des Sicherheitsteams von Microsoft auf sich. Das Team schlug Alarm, da die Anlage nicht nur in unmittelbarer Nähe zu einem Microsoft-Datenzentrum lag, das den Pentagon unterstützt, sondern auch nur etwa eine Meile von einer Luftwaffenbasis entfernt ist, die die Kontrolle über mit Nuklearwaffen bestückte Interkontinentalraketen hat. Microsofts Warnungen wurden ernst genommen, und die US-Regierung verfolgte die Aktivitäten in Wyoming seit Monaten.

Diese Bedenken sind nicht zu unterschätzen, da die Standortwahl den Chinesen die Möglichkeit bieten könnte, „umfassende Geheimdienstoperationen“ durchzuführen, wie das Microsoft-Team im August 2022 in einem Bericht an den „Committee on Foreign Investment in the United States“, eine Bundesbehörde, die die durch ausländische Investoren verursachten Bedrohungen überwacht, schrieb. Ebenso werden die riesigen Computeranlagen, die in den Minen installiert sind, rund um die Uhr betrieben und setzen die Stromnetze unter enormen Druck.

Brian Harrell, ein ehemaliger stellvertretender Sekretär für den Schutz der Infrastruktur beim Department of Homeland Security, wies darauf hin, dass solche Operationen, wenn sie koordiniert agierten, „enormen Stress“ auf das Netzwerk ausüben könnten, einschließlich gezielter Stromausfälle und Cyberangriffe.

In diesem Kontext wächst die Sorge um die zunehmende Präsenz chinesischer Krypto-Miner in den USA. Diese Entwicklung stellt ein potenziell ernstzunehmendes Risiko dar, das weit über die reine Stromnutzung hinausgeht. Sie wirft Fragen zur nationalen Sicherheit und zur Integrität kritischer Infrastrukturen auf, die dringend weiterer Untersuchung und Prüfung bedürfen.

Bitmain und andere chinesische Unternehmen in den USA

Darüber hinaus werden viele dieser Krypto-Minen mit Computern von Bitmain, einem chinesischen Unternehmen, betrieben. Forscher haben in der Vergangenheit „Hintertüren“ in der Ausrüstung von Bitmain gefunden, die es dem Unternehmen ermöglichen würden, seine Maschinen heimlich zu betreiben.

Bitmain, einer der weltweit größten Hersteller von Kryptowährungs-Mining-Hardware, ist zudem ein perfektes Beispiel für die Verschleierungstaktiken chinesischer Unternehmen. Mit einer Präsenz in den USA hat das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit stark ausgeweitet, aber wer genau steckt hinter Bitmain? Die Antwort ist komplexer, als es auf den ersten Blick scheint.

Das Unternehmen hat mehrere Tochtergesellschaften, die als unabhängige Einheiten fungieren, jedoch letztlich von Bitmain kontrolliert werden. Die Finanzierung dieser Tochtergesellschaften erfolgt durch verschiedene Kanäle, wobei einige dieser Finanzierungsquellen direkt oder indirekt mit chinesischen staatlichen Einrichtungen in Verbindung stehen. Das verschleiert nicht nur die wahre Natur des Besitzes, sondern wirft auch Fragen nach der Rolle des chinesischen Staates in der globalen Kryptowährungslandschaft auf.

Neben Bitmain gibt es auch andere chinesische Unternehmen, die in den USA aktiv sind. Canaan und Ebang sind zwei weitere Beispiele, die ähnliche Muster aufweisen. Sie betreiben ein komplexes Netzwerk von Tochtergesellschaften und Geschäftspartnern, welches es für Regulierungsbehörden erschwert, die tatsächlichen Besitzverhältnisse und Finanzflüsse zu durchschauen.

Politische und regulatorische Aspekte

Außerdem sollten Investoren die geopolitischen Implikationen nicht außer Acht lassen. In einer Zeit wachsender Spannungen zwischen den USA und China könnten chinesische Investitionen in den amerikanischen Kryptomarkt zu einer politischen Angelegenheit werden, die einer sorgfältigen Risikobewertung bedarf.

In diesem komplexen Gefüge aus Unternehmen, Technologie und geopolitischen Spannungen spielt die Regulierung eine entscheidende Rolle. Während die amerikanische Regierung daran arbeitet, klare und transparente Regeln für den Kryptomarkt zu etablieren, erscheint die chinesische Regierung ambivalent.

Einerseits hat China die Nutzung von Kryptowährungen für Finanztransaktionen innerhalb des Landes verboten, andererseits hat es noch den zweitgrößten Strombedarf für das Bitcoin-Mining und nimmt in der Blockchain-Technologie eine führende Stellung ein.

Die USA hingegen sind bestrebt, den Markt zu regulieren, um Anleger zu schützen und gleichzeitig technologische Innovationen zu fördern. Behörden wie die SEC (Securities and Exchange Commission) und die CFTC (Commodity Futures Trading Commission) haben bereits eine Reihe von Regeln und Leitlinien veröffentlicht, die Klarheit in verschiedenen Aspekten des Marktes bringen sollen.

Dieser divergierende regulatorische Ansatz beider Länder hat Auswirkungen auf chinesische Unternehmen, die in den USA tätig sind. Angesichts der Verschleierungstaktiken, die in den komplexen Unternehmensstrukturen zum Einsatz kommen, fällt es den amerikanischen Regulierungsbehörden schwer, die Aktivitäten dieser Unternehmen vollständig zu durchschauen. Das kann sowohl zu regulatorischen Risiken als auch zu Investitionsrisiken führen.

Die Regulierung ist daher nicht nur eine Frage der Marktsicherheit, sondern auch ein Werkzeug in der Hand der Politik. Die Wechselwirkungen zwischen den USA und China auf dem Kryptomarkt könnten ein Schlüsselbereich für die zukünftige geopolitische Dynamik sein. Investoren und Regulierer sollten sich dieser Faktoren bewusst sein, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Praktische Anlagetipps für Investoren in diesem komplexen Umfeld

Die Welt der Kryptowährungen ist voller Möglichkeiten, aber auch voller Risiken. Angesichts der geopolitischen Spannungen und der unterschiedlichen regulatorischen Ansätze ist es für Investoren wichtiger denn je, gut informiert zu sein. Hier sind einige praktische Tipps:

Recherche und Bildung: Informieren Sie sich ausführlich über die verschiedenen Arten von Kryptowährungen, die Technologie dahinter und die jeweiligen Risiken. Diversifikation: Setzen Sie nicht alles auf eine Karte. Eine breite Palette von Anlagen kann Ihnen helfen, die Risiken zu minimieren. Verstehen Sie die Regulierung: Behalten Sie die regulatorische Landschaft im Auge. Veränderungen in den USA oder China könnten erhebliche Auswirkungen auf Ihre Anlagen haben. Beobachten Sie geopolitische Trends: Geopolitische Entwicklungen können unerwartete Konsequenzen für den Kryptomarkt haben. Seien Sie auf eventuelle Schocks vorbereitet. Risikomanagement: Investieren Sie nur Geld, das Sie bereit sind zu verlieren. Der Kryptomarkt ist volatil und kann schnell Verluste verursachen. Wählen Sie auch nur überprüfte Projekte in sicheren Regionen aus, wobei auch global diversifiziert werden sollte. Bleiben Sie auf dem Laufenden: Abonnieren Sie Informationsdienste, lesen Sie Fachliteratur und nutzen Sie soziale Medien, um stets informiert zu sein. Suchen Sie professionelle Beratung: Wenn Sie sich unsicher sind, ziehen Sie einen Finanzberater hinzu, der Erfahrung mit Kryptowährungen hat.

